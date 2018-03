Сразу несколько стран запустили расследование после сообщения об утечке личных данных пользователей сети Facebook

Сразу несколько стран запустили собственное расследование после сообщения об утечке личных данных пользователей сети Facebook. К расследованию сообщений об утечке конфиденциальных данных подключилась комиссар по информационной безопасности Великобритании Элизабет Дэнхем. Причиной стали сообщения ряда британских и американских СМИ. Они выяснили, что фирма Cambridge Analitika, которая занимается политическим консалтингом, получила доступ к данным десятка миллионов пользователей соцсети. Как пишет журнал The Observer, данные были получены после того, как пользователи соглашались на прохождение опроса, с помощью которого выясняли их политическую ориентацию. Участие было платным и каждый пользователь получил от 2 до 5 долларов. На базе этих сведений составили досье на них и их друзей. Такие же данные получили после того, как пользователям предлагали пройти некие тесты вроде: «Кем я был в прошлой жизни» — пишет The Independent. После этого, программа анализировала предпочтения людей и в момент избирательной кампании размещала сообщения, которые им должны были понравиться. The Observer отмечает, что такую технологию использовали во время локальных выборов в 2014 году, а затем в кампании республиканца Теда Круза. А затем её идеологи перешли в стан Дональда Трампа. Примечательно, что к британской фирме имел прямое отношение бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон.

Великобритания также могла пострадать от влияния через соцсеть, отмечает The Guardian. Ведь из 50 млн аккаунтов там должны быть и данные британцев. Их наверняка использовали во время референдума по Brexit. Журнал Politico рассказывает о первых шагах расследования — и отмечает, что это чрезвычайно сложная процедура и у Лондона, скорее всего, не хватит денег на то, чтобы его быстро закончить. Вместо этого, эксперты, опрошенные SkyNews предлагают ужесточить законы. А некоторые даже отказаться от использования Facebook. Хотя, это и малоэффективно, добавляет BBC. Ведь нужные сведения уже давным давно доступны нечистым на руку политтехнологам. Как полагает The Huffington Post, эту историю ещё вспомнят, в том числе в связи не только с голосованием в США или Британии, но и по всему миру: от кампаний Марин Ле Пен во Франции до Виктора Орбана в Венгрии.

Только за последние несколько дней акции Facebook рухнули более чем на 10 процентов. Создатель компании Марк Цукерберг признал утечку данных и пообещал провести собственное расследование.