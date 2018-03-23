Стали известны результаты расследования самой мощной кибератаки на правительство ФРГ
В конце февраля немецкое пресс-агентство распространило сведения о самой опасной в истории ФРГ кибератаке на высоко надежную компьютерную систему германского правительства. Хакеры проникли на серверы информационной службы кабинета министров через слабые места в сети вузов государственной администрации. Об их подозрительной деятельности германским экспертам в декабре сообщила дружественная иностранная спецслужба.
Как выяснилось, кибератака была совершена российской группой «Uroburos», известной своим осторожным подходом. Хакеры сначала проникают в чужую инфраструктуру, уводят пару незначительных материалов и ждут возможности выкрасть важную информацию. Главной целью этой кибератаки был отдел германского МИД,занимающийся Россией и СНГ.
Немецкие специалисты приняли решение выявить метод хакеров и наблюдали за кибернападением, стараясь держать его под контролем. Лишь когда преступники взялись за дело серьезно и взломали доступ к внутренним паролям, атаку пришлось прекратить. Секретных документов им добыть, однако, не удалось.
Специалисты не исключают, что «Urоburos» все еще присутствует в компьютерной сети правительства ФРГ. Немецкие политики обеспокоены участившимися кибернападениями из России. Ранее российские хакеры взломали серверы бундестага.
Комментарии10
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waldy 23 марта 2018 | 18:14
Этонемы и настам нет.
sosiobama 23 марта 2018 | 18:21
waldy: Мы, мы))... и развалины старой часовни тоже мы.
alehan00074 23 марта 2018 | 18:31
путирашка в своем репертуаре - куда то влезть, засветиться, огрести по рогам, ничего не достичь и опозориться, напоследок поднять шум "нас не любят" и потом обосраться...как обычно полный отстой - позорище и посмешище одновременно:))))
abuvgrobu 23 марта 2018 | 18:16
Хех, кто бы сомневался. Ну, конечно же причастны "хакеры из России", откуда же ещё..
polba 23 марта 2018 | 18:34
abuvgrobu: Ну таки да. И фейсбук, как выяснилось, тоже русский - Коган, сломал.
djuga 23 марта 2018 | 18:18
Понимаю, что пуганая ворона куста боится и все теперь будут говорить, что "Русью пахнет", даже тогда когда и оснований для этого нет. Но тут уж мы сами виноваты - репутация у нас такая. Это как в любом коллективе - первое подозрение на когда-то замазанных.
Увы, Россия давно уже не "жена Цезаря", которая вне подозрений.
Приходится хлебать полной ложкой...
gregor 23 марта 2018 | 18:19
нагадить всему Миру ..это в менталитете .
polba 23 марта 2018 | 18:32
gregor: Это в англосаксонском менталитете. Уворовали полста лямов личных данных... и ничего, никто особо и не вякает.
ihtamnet 23 марта 2018 | 18:23
А как же слова Пескова о том, что Путин хочет выстраивать чота там с западными странами... А, в пень.
nersesov 23 марта 2018 | 18:25
чем брать интервью у никчемных Сванидзе и прочих, лучше бы Эхо взяло интервью у этих самых уробуросов.
Это уж было бы интереснее, чем читать или слушать очередные вопли Шендеровича.