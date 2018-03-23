23 британских дипломата покинули посольство Соединенного Королевства в Москве, уже сегодня сотрудники дипмиссии должны уехать из России. Их высылка стала ответом Москвы на аналогичное решение Лондона, принятое в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. Между тем, выдворить российских дипломатов со своей территории теперь планирует и Латвия.

Ригу вскоре предстоит покинуть одному или даже нескольким сотрудникам российского посольства в Латвии, — об этом заявил представитель МИДа республики Гинтс Егегрманис. Эта мера связана с недавним отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Латвия таким образом демонстрирует акт солидарности с Соединённым Королевством. Окончательное решение о том, сколько дипломатов будет выдворено в Москву и в какие сроки, примут в понедельник. Россия уже заявила, что ответные меры ждать не заставят, — в Ригу вышлют сотрудников латвийского посольства, — об этом агентству РИА «Новости» сказал сенатор Владимир Джабаров.

Лидеры стран Евросоюза, тем временем, приняли решение временно отозвать из России посла ЕС Маркуса Эдерера. В Брюсселе подчеркнули, что это — не окончательный отзыв чиновника, не санкция, а лишь жест, также связанный с «делом Скрипаля». Так или иначе, события говорят о возможном начале полномасштабного кризиса в отношениях России и Европы. Источники агентства ТАСС в Брюсселе утверждают, что кроме Латвии еще несколько стран Евросоюза, в числе которых Литва, Эстония, Польша и Франция, готовы отозвать своих послов из России, либо выслать со своей территории дипломатов из Москвы. Агентству Bloomberg накануне стало известно, сто британский премьер Тереза Мэй пытается убедить в необходимости такого шага своих ключевых союзников. Вместе с тем на радикальные шаги и обострение отношений с Россией вряд ли пойдут такие государства, как Греция, Италия, Кипр и Словакия, — полагает источник ТАСС в Евросовете. Брюссель обещает помочь Лондону в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери, — об этом говорится в итоговом заявлении завершившегося накануне саммита ЕС.

Комментируя решение ЕС об отзыве посла из Москвы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня вновь сказал, что Россия не имеет никакого отношения к «делу Скрипалей».