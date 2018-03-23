Суд в Киеве решает вопрос об избрании меры пресечения Надежде Савченко

Депутаты Верховной рады подозревают в терроризме и подготовке на Украине. Суд над Савченко политически мотивирован. Это позиция защиты, сказал «Эху Москвы» адвокат Дмитрий Бугай. Савченко грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сегодня в суде она заявила, что объявляет голодовку.

Возможно, у Савченко проблемы с психическим здоровьем, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе. Вряд ли Савченко сможет занять на Украине место Юлии Тимошенко, считает Сванидзе, Савченко не тот человек, который даст себя использовать в политической игре.