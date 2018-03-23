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Эксклюзив Эха 18:07, 23 марта 2018

Суд в Киеве решает вопрос об избрании меры пресечения Надежде Савченко

Депутаты Верховной рады подозревают в терроризме и подготовке на Украине. Суд над Савченко политически мотивирован. Это позиция защиты, сказал «Эху Москвы» адвокат Дмитрий Бугай. Савченко грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сегодня в суде она заявила, что объявляет голодовку.

Возможно, у Савченко проблемы с психическим здоровьем, сказал в  эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе. Вряд ли Савченко сможет занять на Украине место Юлии Тимошенко, считает Сванидзе, Савченко не тот человек, который даст себя использовать в политической игре.

Комментарии

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odobryam_s 23 марта 2018 | 18:13

Бу-га-га!

boseal 23 марта 2018 | 18:13

Вот и посмотрим чем отличается голодовка в застенках СБУ от голодовки в казематах "кровавого режима".

kinnlade 23 марта 2018 | 18:13

С интересом наблюдаю!

vitek61 23 марта 2018 | 18:18

"Она уже — Надежда Савченко — уже герой сопротивления украинского. Она уже национальная героиня Украины. Если что-то с ней произойдет, это будут памятники, это будут улицы, это будут пароходы и самолеты в ее честь. "
Николай Сванидзе "Эхо Москвы" 27 февраля 2015 года...

kottigr1 23 марта 2018 | 18:26

vitek61: Надежда - это Украина и не надо её путать с политикой...

polba 23 марта 2018 | 18:29

vitek61: Опередили малость... Но какая всё-таки эталонная скотина, этот Николай Карлович...

abuvgrobu 23 марта 2018 | 18:19

Нынешняя история с Савченко явилась отличной лакмусовой бумажкой для отечественной либеральной оппозиции, как персонажей, так и СМИ. И этот лакмус безошибочно показывает цену всем, так называемым, протестам. Когда надо, «гнев народный» так и хлещет во все дырки, а когда не надо, сидят тихо, как перепуганные мышки. А уж как орали то все эти "неполживые" вонючки, как верещали-то..

komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 18:28

abuvgrobu: поэтому все меньше людей симпатизируют либералам. какие симпатии. стойкая даже не ненависть. брезгливость

polba 23 марта 2018 | 18:25

Редкостная мразь.
"...Есть какие-то вещи,которые организм не выносит. А потом, неизвестно, вообще, возможен возврат к нормальному состоянию или нет. И я повторяю еще раз: а что будет, если произойдет трагедия? Она уже — Надежда Савченко — уже герой сопротивления украинского. И это антироссийское сопротивление –назовем вещи своими именами. Она герой украинского антироссийского сопротивления. Она уже национальная героиня Украины. Если что-то с ней произойдет, это будут памятники, это будут улицы, это будут пароходы и самолеты в ее честь.... И несомненно «список Савченко» — к гадалке не ходи. И это все будет напоминать десятилетиями о том, что сейчас происходит." (с) Николай Карлович Сванидзе. 27 февраля 2015 г.

sosiobama 23 марта 2018 | 18:29

Дочего ж хохлы тупые)) Посмотрим как сейчас будут-ли орать - свободу Наде)) Идиоты....

lion64___3 23 марта 2018 | 18:33

Сала и пыва хироине!

leomosk16 23 марта 2018 | 18:35

////Возможно, у Савченко проблемы с психическим здоровьем, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе....////

У Ники есть одна замечательная часть тела - его шнобель.

И не потому, что он большой и унылый, а потому, что очень четко улавливает течения, веяния, запах бабла и ту грань, за которой Ника может получить поджопник как от либероидное-фашистской политмедийной своры, так и от власти...

Вот и ходит по этой грани....
И Совсем недавно нацистка-русофобка Савченко у него было героиней и примером для подражания, а не психбольной


liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 18:36

Понравилось:
Когда мы говорили, что Майдан не решит проблем страны, они кричали, что мы продались Януковичу.
Когда мы предупреждали, что Яценюк и Аваков не реформаторы, а жулики, они нам не верили.
Когда мы говорили, что военная операция заберет массу жизней и не вернет Украине Донбасс, они называли нас ватой и предателями.
Когда мы не голосовали за Порошенко, они убеждали друг друга в том, что миллиардер воровать не будет.
Когда мы предупреждали, что национализм перессорит нас со всеми соседями и расколет общество, они ломали памятники и раскрашивали в патриотические цвета гнилые советские эстакады.
Когда мы намекали, что Савченко никакой не герой, они брызгали слюной и бегали с ее портретами.
Теперь они рассказывают, что «Майдан не выход», матерят Яценюка и Порошенко, боятся Авакова, грозят Польше и требуют расправы над Савченко.
И я даже не знаю, что им можно еще сказать…

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