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18:04, 23 марта 2018

Новый теракт во Франции: В городе Каркасон мужчина устроил стрельбу и взял в заложники несколько человек

Новый теракт во Франции. В городе Каркасон мужчина, объявивший себя сторонником группировки Исламское государство*, устроил стрельбу и взял в заложники несколько человек. Есть убитые и раненые.

Все началось около 10 утра по местному времени в Каркасоне на юго-западе Франции. Неизвестный мужчина на вид 25-30 лет сначала угнал автомобиль, убив водителя и ранив пассажира, а примерно через полчаса открыл стрельбу по отряду полиции особого назначения. Стражи порядка были в этот момент безоружны – совершали пробежку в спортивной форме. Один полицейский был ранен. После нескольких осечек мужчина бросился бежать и попытался скрыться на угнанной машине. В Каркасоне и окрестностях тут же по тревоге были задействованы все силы полиции и жандармерии. В воздух подняли несколько вертолетов. Примерно через 45 минут стрельба повторилась в пригороде Каркасона Требе. Здесь, по всей вероятности, тот же преступник, с криками Аллах Акбар ворвался в сетевой супермаркет Super U и объявил о взятии находившихся там людей в заложники. Воспользовавшись суматохой, порядка двадцати человек успели выбежать на улицу. Однако несколько остались в помещении магазина и по предварительным данным двое из них – продавец мясного отдела и покупатель — в результате стрельбы погибли. Полиция блокировала квартал, а сумевшие спастись покупатели рассказывали между тем журналистам и стражам, что успели услышать , как ворвавшийся в магазин человек выкрикнул: «Вы бомбите Сирию, теперь я убью вас».

Представители властей вступили с преступником в переговоры, в в итоге выяснилось, что он требует освобождения из заключения Салаха Абдеслама , единственного оставшегося в живых исполнителя парижских терактов ноября 2015 года.
В результате операции спецназа преступник взявший заложников был застрелен. Он выходец из Марокко и ранее был известен правоохранительным органам как сторонник радикальных исламистских идей.

Президент Франции Макрон, находящийся на саммите ЕС в Брюсселе, выразил свою поддержку тем, кто оказался в центре событий в Каркасоне и признал, что скорее всего речь идет о террористическом акте.

*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка

Комментарии

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captain_ 23 марта 2018 | 18:10

Агенты лубянки работают на полную...

stoned_fox 23 марта 2018 | 18:18

captain_: Агенты лубянки работают на полную...в тупой башке captain_

kinnlade 23 марта 2018 | 18:11

Вот к чему приводит либерасская политика двойных стандартов

alehan00074 23 марта 2018 | 18:20

kinnlade: давно самолеты в рашке не падали что ты уж скачешь от радости? советский дебил он и есть советский дебил, ничего не попишешь:(( как аборигены Австралии совки не понимают причинно-следственных связей, а также смысл кармы....

kinnlade 23 марта 2018 | 18:28

alehan00074: Пиндосизм неизлечим, ты болен алеха

olegleon 23 марта 2018 | 18:12

"Президент Франции Макрон, находящийся на саммите ЕС в Брюсселе, выразил свою поддержку тем, кто оказался в центре событий"

но от греха подальше решил во Францию пока не возвращаться

aleksandr39 23 марта 2018 | 18:13

Теракт совершил боевик из ОПГ " днр -лугандон " .

abuvgrobu 23 марта 2018 | 18:24

Интересный француз нонче пошел - освобождения Салаха Абдасалама требует.
А почему ни один абдесалам не требует таким же образом, с заложниками, освобождения какого-нибудь Жерара Потье?

komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 18:24

Франция должна потребовать у США прекращения поддержки и финансирования террористов, как мы наблюдаем в Сирии. в самой Америке, прикормленные террористы не появляются. зато держат в напряжении весть ЕС

aleksandr39 23 марта 2018 | 18:29

komiccap_nkvd: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .

point3d 23 марта 2018 | 18:36

Тот самый момент, когда либерасты и портянки, могут любовно взяться за руки и дружно визжать про свою поддержку любимых исламистов.

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