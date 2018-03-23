Новый теракт во Франции: В городе Каркасон мужчина устроил стрельбу и взял в заложники несколько человек

Новый теракт во Франции. В городе Каркасон мужчина, объявивший себя сторонником группировки Исламское государство*, устроил стрельбу и взял в заложники несколько человек. Есть убитые и раненые.



Все началось около 10 утра по местному времени в Каркасоне на юго-западе Франции. Неизвестный мужчина на вид 25-30 лет сначала угнал автомобиль, убив водителя и ранив пассажира, а примерно через полчаса открыл стрельбу по отряду полиции особого назначения. Стражи порядка были в этот момент безоружны – совершали пробежку в спортивной форме. Один полицейский был ранен. После нескольких осечек мужчина бросился бежать и попытался скрыться на угнанной машине. В Каркасоне и окрестностях тут же по тревоге были задействованы все силы полиции и жандармерии. В воздух подняли несколько вертолетов. Примерно через 45 минут стрельба повторилась в пригороде Каркасона Требе. Здесь, по всей вероятности, тот же преступник, с криками Аллах Акбар ворвался в сетевой супермаркет Super U и объявил о взятии находившихся там людей в заложники. Воспользовавшись суматохой, порядка двадцати человек успели выбежать на улицу. Однако несколько остались в помещении магазина и по предварительным данным двое из них – продавец мясного отдела и покупатель — в результате стрельбы погибли. Полиция блокировала квартал, а сумевшие спастись покупатели рассказывали между тем журналистам и стражам, что успели услышать , как ворвавшийся в магазин человек выкрикнул: «Вы бомбите Сирию, теперь я убью вас».

Представители властей вступили с преступником в переговоры, в в итоге выяснилось, что он требует освобождения из заключения Салаха Абдеслама , единственного оставшегося в живых исполнителя парижских терактов ноября 2015 года.

В результате операции спецназа преступник взявший заложников был застрелен. Он выходец из Марокко и ранее был известен правоохранительным органам как сторонник радикальных исламистских идей.



Президент Франции Макрон, находящийся на саммите ЕС в Брюсселе, выразил свою поддержку тем, кто оказался в центре событий в Каркасоне и признал, что скорее всего речь идет о террористическом акте.

*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка