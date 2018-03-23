Новый теракт во Франции: В городе Каркасон мужчина устроил стрельбу и взял в заложники несколько человек
Новый теракт во Франции. В городе Каркасон мужчина, объявивший себя сторонником группировки Исламское государство*, устроил стрельбу и взял в заложники несколько человек. Есть убитые и раненые.
Все началось около 10 утра по местному времени в Каркасоне на юго-западе Франции. Неизвестный мужчина на вид 25-30 лет сначала угнал автомобиль, убив водителя и ранив пассажира, а примерно через полчаса открыл стрельбу по отряду полиции особого назначения. Стражи порядка были в этот момент безоружны – совершали пробежку в спортивной форме. Один полицейский был ранен. После нескольких осечек мужчина бросился бежать и попытался скрыться на угнанной машине. В Каркасоне и окрестностях тут же по тревоге были задействованы все силы полиции и жандармерии. В воздух подняли несколько вертолетов. Примерно через 45 минут стрельба повторилась в пригороде Каркасона Требе. Здесь, по всей вероятности, тот же преступник, с криками Аллах Акбар ворвался в сетевой супермаркет Super U и объявил о взятии находившихся там людей в заложники. Воспользовавшись суматохой, порядка двадцати человек успели выбежать на улицу. Однако несколько остались в помещении магазина и по предварительным данным двое из них – продавец мясного отдела и покупатель — в результате стрельбы погибли. Полиция блокировала квартал, а сумевшие спастись покупатели рассказывали между тем журналистам и стражам, что успели услышать , как ворвавшийся в магазин человек выкрикнул: «Вы бомбите Сирию, теперь я убью вас».
Представители властей вступили с преступником в переговоры, в в итоге выяснилось, что он требует освобождения из заключения Салаха Абдеслама , единственного оставшегося в живых исполнителя парижских терактов ноября 2015 года.
В результате операции спецназа преступник взявший заложников был застрелен. Он выходец из Марокко и ранее был известен правоохранительным органам как сторонник радикальных исламистских идей.
Президент Франции Макрон, находящийся на саммите ЕС в Брюсселе, выразил свою поддержку тем, кто оказался в центре событий в Каркасоне и признал, что скорее всего речь идет о террористическом акте.
*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
captain_ 23 марта 2018 | 18:10
Агенты лубянки работают на полную...
stoned_fox 23 марта 2018 | 18:18
captain_: Агенты лубянки работают на полную...в тупой башке captain_
kinnlade 23 марта 2018 | 18:11
Вот к чему приводит либерасская политика двойных стандартов
alehan00074 23 марта 2018 | 18:20
kinnlade: давно самолеты в рашке не падали что ты уж скачешь от радости? советский дебил он и есть советский дебил, ничего не попишешь:(( как аборигены Австралии совки не понимают причинно-следственных связей, а также смысл кармы....
kinnlade 23 марта 2018 | 18:28
alehan00074: Пиндосизм неизлечим, ты болен алеха
olegleon 23 марта 2018 | 18:12
"Президент Франции Макрон, находящийся на саммите ЕС в Брюсселе, выразил свою поддержку тем, кто оказался в центре событий"
но от греха подальше решил во Францию пока не возвращаться
aleksandr39 23 марта 2018 | 18:13
Теракт совершил боевик из ОПГ " днр -лугандон " .
abuvgrobu 23 марта 2018 | 18:24
Интересный француз нонче пошел - освобождения Салаха Абдасалама требует.
А почему ни один абдесалам не требует таким же образом, с заложниками, освобождения какого-нибудь Жерара Потье?
komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 18:24
Франция должна потребовать у США прекращения поддержки и финансирования террористов, как мы наблюдаем в Сирии. в самой Америке, прикормленные террористы не появляются. зато держат в напряжении весть ЕС
aleksandr39 23 марта 2018 | 18:29
komiccap_nkvd: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
point3d 23 марта 2018 | 18:36
Тот самый момент, когда либерасты и портянки, могут любовно взяться за руки и дружно визжать про свою поддержку любимых исламистов.