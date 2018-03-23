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Эксклюзив Эха 18:00, 23 марта 2018

Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Глава Волоколамского района, в котором в последние дни обострилось противостояние местных жителей и властей из-за мусорной свалки, отправлен в отставку. Незадолго до этого чиновник опровергал то, что он лишился своего кресла.

Отставку Евгения Гаврилова около часа назад подтвердила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. О том, что он скоро лишится своего кресла утром сообщила газета Новые известия. Она утверждала со ссылкой на источник в местной администрации, что глава Волоколамского района Подмосковья потеряет пост из-за событий вокруг мусорной свалки Ядрово. Позднее телеканал RTVI со ссылкой на свои источники сообщил, что чиновник уже отправлен в отставку. Сам Гаврилов это опроверг в интервью РБК. В администрации Волоколамского района сообщили «Эху Москвы», что тоже ничего об этом не знают. Но вскоре тайное стало явным. И сообщение об отставке Гаврилова подтвердились официально. Ему на смену придёт Андрей Вихарев, сейчас он руководит подмосковным городом Лосино-Петровский. Гаврилова сняли с должности после массового отравления детей, протестов сотен жителей Волоколамска и даже драки с главой района. Бесконечные жалобы на головные боли, жжение в горле, тошноту и слабость. И мольбы о помощи: свалка нас убивает. В среду полсотни детей прямо с учёбы забрали в больницу: у них были признаки отравления. По неофициальным данным более 250-ти человек обратились за медпомощью. Поводом для серьёзного ухудшения самочувствия как говорят люди стали свалочные газы. Между тем подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова сообщила «Эху Москвы», что по мнению экспертов запах с мусорного полигона не мог стать причиной отравления.

«По данным Минздрава, токсикологическая экспертиза показала, что отравляющих веществ в крови детей в Волоколамске обнаружено не было. То есть массовое отравление не подтвердилось», — сказала она.

С полигоном Ядрово люди борются уже дело доходило до перекрытия дорог и столкновения с ОМОНом, но в среду события достигли кульминации. Более полутора тысяч людей пришли к городской больнице, туда же приехали глава Волоколамского района Гаврилов в компании с подмосковным губернатором Воробьёвым. И к одному и к другому у жителей Волоколамска много претензий и вопросов. В итоге всё закончилось тем, что главу района затащили в толпу, несколько раз ударили, оторвали капюшон и обещали сломать очки. Чиновник вырвался и убежал в здание больницы. Воробьева позже забросали снежками, люди при этом кричали Позор. Рядом с главой Подмосковья стояла в том числе и 10-летняя девочка в розовой шапочке и такого же цвета курточке. Она показывала пальцем на губернатора области, а затем проводила рукой по своему горлу. На следующий день в эфире Дождя девочка объяснила свои действия. Жестами она дала понять чиновнику: «ты нас убиваешь». Люди намерены добиваться полного закрытия свалки. И пока не доверяют обещаниям властей, которые сулят её скорое закрытие. До тех пор пока этого не произойдёт, массовые митинги будут продолжаться.

Отправленный в отставку Евгений Гаврилов руководил Волоколамским районом почти 4 года. До этого он работал в администрациях Сергиево-Посадского и  Рузского районов Подмосковья.

Власти считают постановочными протесты против свалки в Ядрово. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал мэр Волоколамска Петр Лазарев.

Жители Волоколамска возмущены заявлениями чиновников,  — сказал «Эху Москвы» местный активист Олег Акимов. Ранее стало известно, что горожане собираются жаловаться в Генеральную прокуратуру.

События в Волоколамске могут перерасти в революцию, считает политик и общественный деятель Ирина Хакамада. Она отметила, что события в Волоколамске могут ускорить строительство мусоросжигательных заводов.

Ситуация вокруг свалки в Ядрово характерна для всей России, и везде люди испытывают проблемы со здоровьем. Сказал «Эху» руководитель Токсического отдела Гринпис Алексей Киселев.

Комментарии

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captain_ 23 марта 2018 | 18:07

На русских ТВ каналах начнётся акция #freesavchenko...

Ггггг...

Потом ее обменяют на Сенцова, потом она станет депутатом Госдумы, потом она привезёт из ДНР оружие и взорвет всех депутатов в Госдуме, потом ее арестуют и...

ЧЁТАРЖУ

zapadnay 23 марта 2018 | 18:26

captain_:
Теперь остальных вверх по вертикали.

kryymsdyk 23 марта 2018 | 18:08

даже после того, как оптический прибор в анус засунули благодарные жители, не мог поверить, что отставлен)))

lenin3 23 марта 2018 | 18:08

Нашли стрелочника.Прям Гаврилов был рад,что мусор вместо Балашихи стали возить к нему в район.Была свалка местного значения,так бы ещё лет двадцать спокойно просуществовала...

lenin3 23 марта 2018 | 18:12

Но в России,как обычно:царь хороший(свалку закрыл),а бояре плохие-в другое место стали возить,мусор же никуда не делся.
Но в свете последних докладов Вошьдя можно грузить мусор на ядерные ракеты,которые беспосадочно будут летать над Землёй...)))

vaka257 23 марта 2018 | 18:12

Родина всегда сдаст тебя,сынок...Вот так верный холуй вместе с разбитыми очками был отдан толпе...На копья народу всегда кого-то бросали,чтобы смута не разрасталась...

bradis 23 марта 2018 | 18:21

Отравление газами со свалки не подтвердилось. Где-то я уже это читал... А, вспомнил:
"Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла."

nemes 23 марта 2018 | 18:28

Нашли крайнего?!!

vyk_usguy 23 марта 2018 | 18:28

Похоже что кресло выбито из-под жирной задницы внезапным и мощным пинком. Хочется верить что вони от этого действительно поубавится

greeg1 23 марта 2018 | 18:29

Граждане Волоколамцы.

Не ведитесь на отставку Гаврилова. Вам всё равно подсунут гаврилова 2. Другого не будет. Иначе выбранный вами кандидат может положить начало конца всей путинской вертикали.

canary 23 марта 2018 | 18:34

стрелочник найден. теперь будет пахнуть магнолиями.

sadda 23 марта 2018 | 18:38

А губернатор надо полагать пойдет на повышение, как в свое время Ткачев.

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