Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Глава Волоколамского района, в котором в последние дни обострилось противостояние местных жителей и властей из-за мусорной свалки, отправлен в отставку. Незадолго до этого чиновник опровергал то, что он лишился своего кресла.

Отставку Евгения Гаврилова около часа назад подтвердила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. О том, что он скоро лишится своего кресла утром сообщила газета Новые известия. Она утверждала со ссылкой на источник в местной администрации, что глава Волоколамского района Подмосковья потеряет пост из-за событий вокруг мусорной свалки Ядрово. Позднее телеканал RTVI со ссылкой на свои источники сообщил, что чиновник уже отправлен в отставку. Сам Гаврилов это опроверг в интервью РБК. В администрации Волоколамского района сообщили «Эху Москвы», что тоже ничего об этом не знают. Но вскоре тайное стало явным. И сообщение об отставке Гаврилова подтвердились официально. Ему на смену придёт Андрей Вихарев, сейчас он руководит подмосковным городом Лосино-Петровский. Гаврилова сняли с должности после массового отравления детей, протестов сотен жителей Волоколамска и даже драки с главой района. Бесконечные жалобы на головные боли, жжение в горле, тошноту и слабость. И мольбы о помощи: свалка нас убивает. В среду полсотни детей прямо с учёбы забрали в больницу: у них были признаки отравления. По неофициальным данным более 250-ти человек обратились за медпомощью. Поводом для серьёзного ухудшения самочувствия как говорят люди стали свалочные газы. Между тем подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова сообщила «Эху Москвы», что по мнению экспертов запах с мусорного полигона не мог стать причиной отравления.

«По данным Минздрава, токсикологическая экспертиза показала, что отравляющих веществ в крови детей в Волоколамске обнаружено не было. То есть массовое отравление не подтвердилось», — сказала она.

С полигоном Ядрово люди борются уже дело доходило до перекрытия дорог и столкновения с ОМОНом, но в среду события достигли кульминации. Более полутора тысяч людей пришли к городской больнице, туда же приехали глава Волоколамского района Гаврилов в компании с подмосковным губернатором Воробьёвым. И к одному и к другому у жителей Волоколамска много претензий и вопросов. В итоге всё закончилось тем, что главу района затащили в толпу, несколько раз ударили, оторвали капюшон и обещали сломать очки. Чиновник вырвался и убежал в здание больницы. Воробьева позже забросали снежками, люди при этом кричали Позор. Рядом с главой Подмосковья стояла в том числе и 10-летняя девочка в розовой шапочке и такого же цвета курточке. Она показывала пальцем на губернатора области, а затем проводила рукой по своему горлу. На следующий день в эфире Дождя девочка объяснила свои действия. Жестами она дала понять чиновнику: «ты нас убиваешь». Люди намерены добиваться полного закрытия свалки. И пока не доверяют обещаниям властей, которые сулят её скорое закрытие. До тех пор пока этого не произойдёт, массовые митинги будут продолжаться.

Отправленный в отставку Евгений Гаврилов руководил Волоколамским районом почти 4 года. До этого он работал в администрациях Сергиево-Посадского и Рузского районов Подмосковья.

Власти считают постановочными протесты против свалки в Ядрово. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал мэр Волоколамска Петр Лазарев.

Жители Волоколамска возмущены заявлениями чиновников, — сказал «Эху Москвы» местный активист Олег Акимов. Ранее стало известно, что горожане собираются жаловаться в Генеральную прокуратуру.

События в Волоколамске могут перерасти в революцию, считает политик и общественный деятель Ирина Хакамада. Она отметила, что события в Волоколамске могут ускорить строительство мусоросжигательных заводов.

Ситуация вокруг свалки в Ядрово характерна для всей России, и везде люди испытывают проблемы со здоровьем. Сказал «Эху» руководитель Токсического отдела Гринпис Алексей Киселев.