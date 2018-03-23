Экспертиза не выявила отравляющих веществ в крови детей в Волоколамске – омбудсмен Мишонова
Экспертиза не выявила отравляющих веществ в крови детей, обратившихся за помощью к врачам из-за плохого самочувствия в Волоколамске. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«По данным Минздрава, токсикологическая экспертиза показала, что отравляющих веществ в крови детей в Волоколамске обнаружено не было. То есть массовое отравление не подтвердилось», — сказала она.
С точки зрения К.Мишоновой, тошнота, головные боли и головокружение могли стать реакцией на выбросы сероводорода. «Понятно, что когда идут выбросы сероводорода, реакция любого организма может быть разной. Скорее всего, эта симптоматика является реакцией на сильный запах», — заключила она.
Как сообщалось, 21 марта к медикам обратились дети из трех школ Волоколамска с жалобами на головокружение, тошноту и другие недомогания. Родители связывают это с выбросом свалочного газа, произошедшим на полигоне «Ядрово» в ночь на 21 марта. Власти региона подтвердили факт выброса, но отметили, что к утру его источник был ликвидирован.
Комментарии2
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djuga 23 марта 2018 | 18:01
Экспертиза не выявила отравляющих веществ в крови детей
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Какое словоблудие! "Отравляющих веществ", блин, не обнаружено! То есть зарина, зомана, VX-газов...
Да, что-то там пахнет, но это не боевые ОВ, не "Новичок", людям беспокоиться не о чем...
Уроды.
rampa 23 марта 2018 | 18:20
"Понятно, что когда идут выбросы сероводорода реакция любого организма может быть разной..." - т.е. это не отравление и тошнота, головокружение и другие недомогания детей это нормально. Живите с этим и дальше. Не счастливо и не долго.
И источник свалочного газа к утру ликвидирован. Значит свалки уже нет?