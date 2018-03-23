Кирилл Шамалов возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

В прессе Шамалова называют бывшим зятем Путина. За год доход Шамалова составил 2,3 млрд долларов. Деньги он получил от продажи 17% акций «Сибура» ее основному акционеру Леониду Михельсону. Деньги на сделку Шамалов занял в Газпромбанке, где его брат Юрий работал топ-менеджером. Акции Шамлов продал после того как в январе 2018-го Bloomberg сообщил, что бизнесмен расстался с дочерью Путина.