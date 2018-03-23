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17:31, 23 марта 2018

Кирилл Шамалов возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

В  прессе Шамалова называют бывшим зятем Путина. За год доход Шамалова составил 2,3 млрд долларов. Деньги он получил от продажи 17% акций «Сибура» ее основному акционеру Леониду Михельсону. Деньги на сделку Шамалов занял в Газпромбанке, где его брат Юрий работал топ-менеджером. Акции Шамлов продал после того как в январе 2018-го Bloomberg сообщил, что бизнесмен расстался с дочерью Путина.

Комментарии

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rqoswen 23 марта 2018 | 17:32

Бгг. Вывоз золота партии ))

danko1 23 марта 2018 | 17:36

rqoswen: Только за то, что Путин из резервного фонда выделили недавно зятю 3 млрд. долларов только за своей подписью, на что не имел никакого права, т.к. такие решения паринимает правительство, этот вор кремлевский, незаконно занимающий кресло президента, в цивилизованных странах уголовный срок мотал.

dataan 23 марта 2018 | 17:54

danko1: Да..... как же не повезло тебе, что ты родилось не зятем Путина, Трампа, Меркель, ....
:)))))))))))))))

danko1 23 марта 2018 | 17:56

dataan: Не повезло вам родиться с отсутствием мозгов, способного только бредом защищать тех, кто грабит россиян.

gonduras_on_kolima 23 марта 2018 | 18:00

dataan: // Да..... как же не повезло тебе, что ты родилось не зятем Путина, Трампа, Меркель, .... //
Удило, глянь на главную страницу: рядом с этой новостью светится такая:
"Совет директоров Газпрома избрал Михаила Путина зампредом правления госкомпании"
Михаил Путин, как это ни странно, родился племянником Путина.
Вот так, ваатан, бывает, что снаряд ложится в одну воронку неоднократно и даже хронически.
Если это воронка коррупции, воровства и трайбализма.

dataan 23 марта 2018 | 18:05

gonduras_on_kolima:
А тебе убогому, наверно хотелось родиться племянником Путина. И тоже обломилось. :)))))
Приходиться тебе сапог пиндосовский лизать за гроши. Какая досада! :))))))))))))))))))))
Ну не переживай, мож в следующей жизни будет норм. :)))))))))))

vaka257 23 марта 2018 | 18:08

dataan: dataan: Милейший,да Вы просто ватоголовый мудак.

alexander25101977 23 марта 2018 | 17:43

Ругали всё "Семью" Ельцина. Потом искали и - о странно! - не нашли никаких счетов ни у Наины, ни у Татьяны. Ни тем более у Ельцина. Сейчас расхваливают Путина, который развёл кумовство невиданных для страны масштабов.

aleksandr39 23 марта 2018 | 17:45

А говорили что " великий вождь " круглый сирота .

aleksandr39 23 марта 2018 | 17:58

aleksandr39: Так вот у кого золотые слитки .

ura_123 23 марта 2018 | 18:11

aleksandr39: Живущий в ржавой "Ниве" с прицепом "Скиф" ,припаркованных в питерской подворотне...

abraz 23 марта 2018 | 18:05

Жирует путиниада даже бывшая! Жрет в четыре горла.

nata_roo 23 марта 2018 | 18:05

Прогнозирую скорое бомбометание Алеши по данному персонажу: Кремль всегда держал Шамалова в узде с помощью Алеши, который бомбил Шамалова в ключевые даты. С другой стороны, Алеша бомбометал только с 14 по 16-й годы, а в 17-м, т.е. после как бы "развода", Алеше дали команду "сидеть!"...

aleksandr39 23 марта 2018 | 18:10

nata_roo: Вроде " великого вождя " зовут ВОВАН ???

nata_roo 23 марта 2018 | 18:18

aleksandr39: Вроде того. Хотя... вот у Вас принтер дома есть? Навряд ли Вы дали ему имя собственное, верно? Так и Кремль - дизигнирует Путина, Алешу, недоДимона, как "принтер 1", "принтер 2" и т.д.

vaka257 23 марта 2018 | 18:06

"Как станешь представлять к крестишку ли, к
местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!.."

snagging 23 марта 2018 | 18:07

Рады также, как и за жену Лужкова.

ura_123 23 марта 2018 | 18:08

Чё та не помню,были при либерасте Ельцине миллиардеры?

ed10075 23 марта 2018 | 18:12

За рубежом это называют коррупцией.
У нас - талантливые предприниматели. Видимо, фамилии вдохновляют на трудовые подвиги...

bulf 23 марта 2018 | 18:14

А чё это "бывший", и вдруг первый в Форбсе? Непорядок! Срочно обанкротить, а денежки "нынешнему" передать!

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