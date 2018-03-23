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17:30, 23 марта 2018

Совет директоров Газпрома избрал Михаила Путина зампредом правления госкомпании

Михаила Путина в СМИ называют двоюродным племянником президента.

Комментарии

36

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keg 23 марта 2018 | 17:35

мафия....

uhovostro 23 марта 2018 | 17:38

keg: Воровской междусобойчик...

danko1 23 марта 2018 | 17:40

uhovostro: ОПГ под управлением Путина захватила власть в России, самая могущественная в Мире, и все богатства России делит между своими.
Даже вопроса нет в том, что Путин НИКОГДА не был президентом россиян, а только крестным отцом мафии.

vikwlad 23 марта 2018 | 17:45

Интересно на какую сумму у кремлёвского вождя Путина пакет акций Газпрома и Роснефти.

zemljanka 23 марта 2018 | 18:11

Куй железо...

zemljanka 23 марта 2018 | 17:46

Награждение - героев.

evgolius7 23 марта 2018 | 17:52

В головах ватников мирно сосуществуют две взаимоисключающие установки:
«Кто, если не Путин» и «Путин ни при чём»
Путин - обыкновенная серая бездарность, и такими же бездарями он себя окружил.
Поэтому всё, что они делают - они делают из рук вон плохо.
И их всюду ловят: на моче, на кокаине, на отравлениях.
И у них всегда всё будет падать, тонуть и рушиться.

vaka257 23 марта 2018 | 18:03

uhovostro: Прэлесно....

sedoff 23 марта 2018 | 18:11

Слишком долго сегодня свежеизбранный гарант к народу обращался, мог бы гораздо короче - "Спасибо, дорогие, что накидали мне 74 процента! Теперь я могу окончательно оборзеть, вытворять всё, что угодно и иметь вас всех в хвост и в гриву, вместе со своими подельниками, родственниками и друзьями !

aleksandr39 23 марта 2018 | 17:47

keg: А говорили что " великий вождь " круглый сирота .

evgolius7 23 марта 2018 | 18:05

Разница между президентом и патриархом в том, что один обещает вам, что всё будет хорошо при жизни, а другой - что всё будет хорошо после смерти.
Объединяет их то, что они оба хрень порят....

alexander25101977 23 марта 2018 | 17:38

Ну вот и преемник нарисовался.

albertsurikov 23 марта 2018 | 17:39

«Михаил Путин, двоюродный племянник президента России, может войти в правление Газпрома»

Талантливый парень, сам родился под фамилией Путин, без чей-то помощи сам живет под фамилией Путин, а ты неудачник не смог стать Путиным, поэтому сейчас завидуешь. ©

superkievlyanin 23 марта 2018 | 18:38

albertsurikov: а ведь рецептик для росиянцев беспроиграшный!
К примеру.
берет какой -нибудь Ваня Иванов и меняет в офицально свою фам на"Ваня Путин" и потом идет к руководству крупного прильного предприятия с требованием выбрать его в руководство и передать сответствующий крупный пай его. И пусть попробуют отказать.))

gruzin12 23 марта 2018 | 17:41

У нас говнососом работает Венедиктов, его называют двоюродным племянником главреда ААВ.

igor_sanych 23 марта 2018 | 17:43

Общество равных возможностей. По-нашему!

dennik 23 марта 2018 | 17:43

Однофамилец!!! :-)))))

gvs 23 марта 2018 | 17:44

Срочно все проходим экспертизу ДНК на родство с Путиным! )))

profi1962 23 марта 2018 | 17:48

Сам в отпуск быстрей ушел, Валоколамск сам рассосется и родственника пристроят.

uplatne_noviny 23 марта 2018 | 17:49

там, наверное, пара лишних хромосом

snagging 23 марта 2018 | 17:52

Молодец, всех своих родственников устроил.

sadda 23 марта 2018 | 17:54

Ну вот, Вова же обещал улучшить благосостояние народа, вот и делает что в его силах. Одному уже улучшил.

zhrv 23 марта 2018 | 17:55

Более профессиональных, более достойных людей, ну просто не родила еще земля русская.
Вот вам и все разговоры о том, какие русские сообразительные, смышленые и пр., какое светлое будущее им уготовано в этом мире.

clandestino 23 марта 2018 | 17:58

Верный человек, надёжный. Такой не продаст - родня, как-никак. Ему бы теперь окладец лямов 15 зеленью, что бы не переманили. Остальным продолжать курить кожаную папиросу и не отвлекаться.

putin_itogy 23 марта 2018 | 18:00

путин расширяет свой кошелёк.
К чему бы это, ведь у него уже $250 billione..
Неужели что-то затевает, от войны до бегства...

sir_sar 23 марта 2018 | 18:01

Это хорошо для Эха или нет?

ushkujnik 23 марта 2018 | 18:01

Как хорошо быть племянником в наше время!
Пусть даже и двоюродным!..

Вопрос в другом - доколе?!.

mikac 23 марта 2018 | 18:03

Презик держит слово-это первый шаг на пути улучшения благосостояния россиян!

hagana 23 марта 2018 | 18:04

И кто бы сомневался ?

avomix 23 марта 2018 | 18:05

Страна и народ в жопе...
Путин, хороший!
Владимир Владимирович!
Вся надежда на Вас!!!
Ну придумайте НАМ , пожалуйста,
TЕЩЁ`что-нибудь новенькое...

shmuel63 23 марта 2018 | 18:06

"Совет директоров Газпрома избрал Михаила Путина зампредом правления госкомпании"м Март - месяц выборов Путиных

xuato 23 марта 2018 | 18:13

Настала после выборная путина.

eduard53 23 марта 2018 | 18:17

Всё самовластная родня - дочки-сыночки-племянники-зятья-жёны-бабки ... -
сплошь талантливые бизнесмены и чиновники, аж до форбса ...

doxerom 23 марта 2018 | 18:19

Как не порадеть родному человечку, тем более великому специалисту. Аттестатик бы его глянуть, наверное еще хуже чем у дяди.

alexandr400 23 марта 2018 | 18:22

Совпадение. Мало ли в Бразилии Донов Педро и не сосчитаешь!

vladimir_veteran 23 марта 2018 | 18:31

Жалко Кони сдохла, а то бы и ей нашлось местечко...

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