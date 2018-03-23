Совет директоров Газпрома избрал Михаила Путина зампредом правления госкомпании
Михаила Путина в СМИ называют двоюродным племянником президента.
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Михаила Путина в СМИ называют двоюродным племянником президента.
Комментарии36
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keg 23 марта 2018 | 17:35
мафия....
uhovostro 23 марта 2018 | 17:38
keg: Воровской междусобойчик...
danko1 23 марта 2018 | 17:40
uhovostro: ОПГ под управлением Путина захватила власть в России, самая могущественная в Мире, и все богатства России делит между своими.
Даже вопроса нет в том, что Путин НИКОГДА не был президентом россиян, а только крестным отцом мафии.
vikwlad 23 марта 2018 | 17:45
Интересно на какую сумму у кремлёвского вождя Путина пакет акций Газпрома и Роснефти.
zemljanka 23 марта 2018 | 18:11
Куй железо...
zemljanka 23 марта 2018 | 17:46
Награждение - героев.
evgolius7 23 марта 2018 | 17:52
В головах ватников мирно сосуществуют две взаимоисключающие установки:
«Кто, если не Путин» и «Путин ни при чём»
Путин - обыкновенная серая бездарность, и такими же бездарями он себя окружил.
Поэтому всё, что они делают - они делают из рук вон плохо.
И их всюду ловят: на моче, на кокаине, на отравлениях.
И у них всегда всё будет падать, тонуть и рушиться.
vaka257 23 марта 2018 | 18:03
uhovostro: Прэлесно....
sedoff 23 марта 2018 | 18:11
Слишком долго сегодня свежеизбранный гарант к народу обращался, мог бы гораздо короче - "Спасибо, дорогие, что накидали мне 74 процента! Теперь я могу окончательно оборзеть, вытворять всё, что угодно и иметь вас всех в хвост и в гриву, вместе со своими подельниками, родственниками и друзьями !
aleksandr39 23 марта 2018 | 17:47
keg: А говорили что " великий вождь " круглый сирота .
evgolius7 23 марта 2018 | 18:05
Разница между президентом и патриархом в том, что один обещает вам, что всё будет хорошо при жизни, а другой - что всё будет хорошо после смерти.
Объединяет их то, что они оба хрень порят....
alexander25101977 23 марта 2018 | 17:38
Ну вот и преемник нарисовался.
albertsurikov 23 марта 2018 | 17:39
«Михаил Путин, двоюродный племянник президента России, может войти в правление Газпрома»
Талантливый парень, сам родился под фамилией Путин, без чей-то помощи сам живет под фамилией Путин, а ты неудачник не смог стать Путиным, поэтому сейчас завидуешь. ©
superkievlyanin 23 марта 2018 | 18:38
albertsurikov: а ведь рецептик для росиянцев беспроиграшный!
К примеру.
берет какой -нибудь Ваня Иванов и меняет в офицально свою фам на"Ваня Путин" и потом идет к руководству крупного прильного предприятия с требованием выбрать его в руководство и передать сответствующий крупный пай его. И пусть попробуют отказать.))
gruzin12 23 марта 2018 | 17:41
У нас говнососом работает Венедиктов, его называют двоюродным племянником главреда ААВ.
igor_sanych 23 марта 2018 | 17:43
Общество равных возможностей. По-нашему!
dennik 23 марта 2018 | 17:43
Однофамилец!!! :-)))))
gvs 23 марта 2018 | 17:44
Срочно все проходим экспертизу ДНК на родство с Путиным! )))
profi1962 23 марта 2018 | 17:48
Сам в отпуск быстрей ушел, Валоколамск сам рассосется и родственника пристроят.
uplatne_noviny 23 марта 2018 | 17:49
там, наверное, пара лишних хромосом
snagging 23 марта 2018 | 17:52
Молодец, всех своих родственников устроил.
sadda 23 марта 2018 | 17:54
Ну вот, Вова же обещал улучшить благосостояние народа, вот и делает что в его силах. Одному уже улучшил.
zhrv 23 марта 2018 | 17:55
Более профессиональных, более достойных людей, ну просто не родила еще земля русская.
Вот вам и все разговоры о том, какие русские сообразительные, смышленые и пр., какое светлое будущее им уготовано в этом мире.
clandestino 23 марта 2018 | 17:58
Верный человек, надёжный. Такой не продаст - родня, как-никак. Ему бы теперь окладец лямов 15 зеленью, что бы не переманили. Остальным продолжать курить кожаную папиросу и не отвлекаться.
putin_itogy 23 марта 2018 | 18:00
путин расширяет свой кошелёк.
К чему бы это, ведь у него уже $250 billione..
Неужели что-то затевает, от войны до бегства...
sir_sar 23 марта 2018 | 18:01
Это хорошо для Эха или нет?
ushkujnik 23 марта 2018 | 18:01
Как хорошо быть племянником в наше время!
Пусть даже и двоюродным!..
Вопрос в другом - доколе?!.
mikac 23 марта 2018 | 18:03
Презик держит слово-это первый шаг на пути улучшения благосостояния россиян!
hagana 23 марта 2018 | 18:04
И кто бы сомневался ?
avomix 23 марта 2018 | 18:05
Страна и народ в жопе...
Путин, хороший!
Владимир Владимирович!
Вся надежда на Вас!!!
Ну придумайте НАМ , пожалуйста,
TЕЩЁ`что-нибудь новенькое...
shmuel63 23 марта 2018 | 18:06
"Совет директоров Газпрома избрал Михаила Путина зампредом правления госкомпании"м Март - месяц выборов Путиных
xuato 23 марта 2018 | 18:13
Настала после выборная путина.
eduard53 23 марта 2018 | 18:17
Всё самовластная родня - дочки-сыночки-племянники-зятья-жёны-бабки ... -
сплошь талантливые бизнесмены и чиновники, аж до форбса ...
doxerom 23 марта 2018 | 18:19
Как не порадеть родному человечку, тем более великому специалисту. Аттестатик бы его глянуть, наверное еще хуже чем у дяди.
alexandr400 23 марта 2018 | 18:22
Совпадение. Мало ли в Бразилии Донов Педро и не сосчитаешь!
vladimir_veteran 23 марта 2018 | 18:31
Жалко Кони сдохла, а то бы и ей нашлось местечко...