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17:30, 23 марта 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель считает обоснованными подозрения в роли России в отравлении Сергея Скрипаля

По ее словам , ФРГ будет обсуждать с Францией и партнерами дальнейшие меры в рамках реакции ЕС по делу Скрипаля.

Между тем, некоторые страны ЕС уже в понедельник могут объявить об ответных мерах в адрес России в связи с делом Скрипаля. Как заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, в ЕС согласны с оценками Британии о том, что Россия наиболее вероятно несет ответственность за инцидент в Солсбери. В то же время, ЕС обсудит согласованные меры по делу Скрипаля в  июне, когда будут готовы результаты расследования.
Ранее ЕС отозвал своего посла из России.

Комментарии

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a_111111 23 марта 2018 | 17:34

Главное и в России с этим почти все согласны, но большинство этим гордиться!

l7kozlov 23 марта 2018 | 17:51

Хреново. Меркель сейчас невыгодно просто так англичанам подпевать. Неужто нашли что-то и реально могут взять за задницу?

polba 23 марта 2018 | 18:36

l7kozlov: Англосаксы фрау Меркель за задницу держат давно и плотно. Да и что может сделать оккупированная страна?

echo_shar 23 марта 2018 | 18:32

a_111111:
Ты среди прахоменок и альбацей опрос проводил? )))

olegleon 23 марта 2018 | 17:36

"наиболее вероятно"

и это в правовом государстве?!

pro_hanov 23 марта 2018 | 17:41

olegleon: А как иначе? Окончательную виновность может установить только суд. Пока власти России - главный подозреваемый.

olegleon 23 марта 2018 | 17:44

pro_hanov: так наказание то уже, до суда, есть. я именно про это, а не про трёп. болтать то каждый имеет право, а вот наказывать только на основании подозрений это что-то новое. особенно, если вообще никаких вещдоков нет

pro_hanov 23 марта 2018 | 17:53

olegleon: Какое наказание? Высылка дипломатов? Отказ английских официальных лиц смотреть футбол в Москве? Это не наказание. Это лишь ограничительные меры в отношении находящегося под подозрением. Инфошума было много, а реальных мер пока особо нет. Нужны доказательства - тут я согласен.

olegleon 23 марта 2018 | 17:56

pro_hanov: вот именно. прошло уже 20 дней, а британцы до сих пор упорно молчат о месте производства отравляющего вещества.
и да, высылка 23 дипломатов это наказание

gonduras_on_kolima 23 марта 2018 | 18:15

olegleon: // прошло уже 20 дней, а британцы до сих пор упорно молчат о месте производства отравляющего вещества.
и да, высылка 23 дипломатов это наказание //
Прошло уже 3 года и 8 месяцев, а международная комиссия по расследованию крушения МН-17 до сих пор упорном молчит о фамилиях виновных.
Высылка дипломатов - это всего лишь демонстративная акция - запиши, а то забудешь.
А ватную мульку про доказательства можешь свернуть в трубочку и задвинуть себе в место, которым пытаешься думать.
Потому как для сбора доказательств вам нужно дать им возможность осуществлять у вас обычные следственные действия: вызывать кого нужно на допросы, проводить обыски, изымать вещдоки итд.
Поскольку вы этого не предоставите, то обойдётесь тем расследованием, в которое вас ткнут носом.
Ваши кремляди добыковались, вы уже в международном петушатнике, и вопрос только в том, как, когда и сколько вас будут петушить.

prade 23 марта 2018 | 18:36

pro_hanov: Британия уже показала свои доказательства странам ЕС и они согласились в выводами Британии. Сейчас кремлевских бесит то, что эти доказательства не показывают им. Британия правильно делает, оставляя Кремль в неведении. Поскольку как только узнают об этих доказательствах в Кремле начнут свою игру и новый пропагандисткий вой

y_y_y 23 марта 2018 | 17:56

olegleon:
//а вот наказывать только на основании подозрений//
Дык ЕС-то реагирует достаточно сдержано. Не ведитесь на местную подачу материала. По сути-то они сказали, что подозрения, конечно, есть но нужно дождаться результатов расследования, что логично.

И придержали своих наиболее анти-российских членов, которые готовы были уже сейчас делать разные гадости против РФ просто ради солидарности с бритами.

Отзыв представителя ЕС для консультаций - это не санкции против РФ. Это его будут инструктировать как вести себя по вопросам связанным с этим отравлением.

cattt 23 марта 2018 | 17:57

olegleon: Меркель знает, что говорит, она с пересидентом и по русски и по немецки общалась.

zztop1960 23 марта 2018 | 18:06

olegleon: Если учителя вашего ребёнка подозревают в педофилии , вы отпустите его с учителем в поход ? Суда то ещё не было

sedoff 23 марта 2018 | 18:17

olegleon: Кто тебя наказывает, придурок?! Когда накажут, тебе, недоумку, жрать нечего будет, будешь сосать у своего Путина.

tttyyy 23 марта 2018 | 17:37

К июню только будут готовы итоги расследования, а Терезка уже через час начала истерить, вот вам и вся западная дерьмократия во всей её красе, никакого решения суда, а виновный уже назначен, а как же презумпция невиновности.

idruker 23 марта 2018 | 18:10

tttyyy: Какой суд, дубина? Ты что всерьез думаешь, что ЕС или Британия будут устраивать суд над Россией? Да Россия первая же надорвется от смеха и будет изгаляться, поигрывая ядерной дубиной. Никакого суда не будет, а чтобы не водиться с геопилитическим хулиганом, его и не нужно. Достаточно внутреннего убеждения твоих партнеров, что ты неадекватная обезьяна с гранатой и лучше тебя накрыть медным тазом, чтобы ты там с нею и игрался ко всеобщей безопасности.

komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 17:46

мне нравится новая система правосудия. надо и нам такую принять. вижу как следователь говорит: гражданин Иванов, у нас обоснованные подозрения в убийстве с вашей стороны. обойдемся без суда, вы же виноваты.. отправляйтесь, в тюрьму.

vvpv 23 марта 2018 | 18:01

komiccap_nkvd: Не в тюрьму, а в сизо., где вы будете находиться до окончания следствия и судебного решения.

komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 18:09

vvpv: т.е. если Британия не докажет виновность России, то наших высланных дипломатов вернут в Англию?

odobryam_s 23 марта 2018 | 17:50

А пиво будет присылать?

kryymsdyk 23 марта 2018 | 17:55

odobryam_s: траванёт еще... Путину только Очаково можно пить безбоязненно или Болтику

vladimirgornitsky 23 марта 2018 | 17:59

Если весь мир верит в то, что Россией правят бандиты, которые плюют на любые законы, то никакие "вывсеврете" и "уваснетдоказательств" ничего не изменят.
Так что остается лишь утешаться словами "авсеравновынамничегонесделаете". Но сами-то те, кто у власти, вряд ли в это верят. Да даже и форумная обслуга, которая все это повторяет, вряд ли верит. Рзве что самые тупые из них.

mazeno 23 марта 2018 | 18:11

vladimirgornitsky:
а тупых из них 86 процентов населения всея раисии

komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 18:11

vladimirgornitsky: \\Если весь мир верит\\
не весь мир. не все верующие. есть большой процент атеистов.
не хочу оскорбить ваших религиозных чувств. вера ваша крепка

korikov 23 марта 2018 | 18:11

''...Ответных мерах в адрес России в связи с делом Скрипаля''.

Ну да, так и должно быть в ''цивилизованном'' мире, есть подозрение - принимай меры.
В Германии, наверно так людей судят, сразу в тюрьму на основе подозрений.

Если кто-то был убит айфоном, то убийство организовала корпорация Эпл по личному приказу Стива Джобса.

Я вывожу это вроде как в степень идиотизма, но оно ведь так и есть. Сумасшествие на международном уровне.

Ну даже в детском саду понимают, что если обвиняешь предоставль доказательства.

xuato 23 марта 2018 | 18:17

Безальтернативная самокоронация фюрера и отравление по площадям всех кто попал под роздачу, никак не вяжутся с ценностями Запада.

vladimir_veteran 23 марта 2018 | 18:18

Допрыгались, уроды!!! Кто в Катаре взорвал Яндарбиева? Кто в Лондоне отравил Литвиненко? Было время - разбрасывали камни. Теперь настало время собирать их. И не жалуйтесь! И никакие ракеты вас не спасут! Людей только жалко - из-за вас страдают.

komar 23 марта 2018 | 18:30

Когда "оплоты, образцы и эталоны" демократии и либерализма отказываются от принципа презумпции невиновности, то это впечатляет! )))

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