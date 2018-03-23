Канцлер Германии Ангела Меркель считает обоснованными подозрения в роли России в отравлении Сергея Скрипаля

По ее словам , ФРГ будет обсуждать с Францией и партнерами дальнейшие меры в рамках реакции ЕС по делу Скрипаля.

Между тем, некоторые страны ЕС уже в понедельник могут объявить об ответных мерах в адрес России в связи с делом Скрипаля. Как заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, в ЕС согласны с оценками Британии о том, что Россия наиболее вероятно несет ответственность за инцидент в Солсбери. В то же время, ЕС обсудит согласованные меры по делу Скрипаля в июне, когда будут готовы результаты расследования.

Ранее ЕС отозвал своего посла из России.