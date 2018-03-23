Пресс-служба губернатора Подмосковья подтверждает отставку главы Волоколамского района Евгения Гаврилова
В Волоколамске с начала марта местные жители протестуют против мусорного полигона Ядрово, а на днях там было госпитализировано более 130 детей с жалобами на отравление.
Комментарии17
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shlevet 23 марта 2018 | 17:37
Первый пошел
kryymsdyk 23 марта 2018 | 17:49
И сразу стало легче дышать.
zapadnay 23 марта 2018 | 17:50
shlevet:
Теперь остальных вверх по вертикали...
vova36 23 марта 2018 | 17:39
ну нашли козла отпущения в угоду фальшивому электорату, чтобы тот кто искренне голосовал за путина, подкрепил правильность своего выбора
olegleon 23 марта 2018 | 17:40
и это поможет устранить запах? может губернатор вспомнит того, из-за кого всё это началось?
tks 23 марта 2018 | 17:40
Жители районов! Хотите отставки глав ваших районов? Дайте в морду, тем более, что каждому есть за что!
omantic 23 марта 2018 | 17:43
Теперь осталось только отставки Путина добиться !
ostapbey 23 марта 2018 | 17:44
В соседний район будут возить мусор?
Или обратно в Балашиху?
Выборы прошли и предвыборные обещания в балашихе уже были, и теперь к следующему сроку можно и повторить..даже...
abuvgrobu 23 марта 2018 | 17:45
Уже даже и не смешно... несомненно виноват глава района за то что Путин решил закрыть свалку в одном месте за счет чего она выросла в другом.. правильно виноват чиновник ниже рангом а не тот кто тушит пожар керосином принимая решения которые ведут к кризису а не выходу из него..
peresvet73 23 марта 2018 | 17:49
Стрелочника нашли. Действительно: а почему глава района не сразился с Собининым и мусорной мафией?!
lenin3 23 марта 2018 | 18:05
peresvet73: по слухам,с мусором в Москве и окрестностях борется сынуля Чайки(тот,который ZY67REL).Попробуй с ним сразись...
vasya_von_smetankin 23 марта 2018 | 17:56
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hangman19 23 марта 2018 | 18:03
Нашли крайнего.
sadda 23 марта 2018 | 18:04
А губернатор пойдет на повышение, как в свое время Ткачев.
fedor_v_glaz 23 марта 2018 | 18:05
А самого себя Воробьянинов не хочет снять?
pr22000 23 марта 2018 | 18:09
Так вот кто виноватый!!! Ну, теперь жизнь налаживаться начнет.
ed10075 23 марта 2018 | 18:15
Назначили крайним. А хозяин помойки и компании по вывозу мусора, которые по случайности контролирует сын Генерального прокурора, остались при своих барышах. О них даже не вспоминают. Опасно.