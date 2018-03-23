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17:29, 23 марта 2018

Пресс-служба губернатора Подмосковья подтверждает отставку главы Волоколамского района Евгения Гаврилова

В Волоколамске с начала марта местные жители протестуют против мусорного полигона Ядрово, а на днях там было госпитализировано более 130 детей с жалобами на отравление.

Комментарии

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shlevet 23 марта 2018 | 17:37

Первый пошел

kryymsdyk 23 марта 2018 | 17:49

И сразу стало легче дышать.

zapadnay 23 марта 2018 | 17:50

shlevet:
Теперь остальных вверх по вертикали...

vova36 23 марта 2018 | 17:39

ну нашли козла отпущения в угоду фальшивому электорату, чтобы тот кто искренне голосовал за путина, подкрепил правильность своего выбора

olegleon 23 марта 2018 | 17:40

и это поможет устранить запах? может губернатор вспомнит того, из-за кого всё это началось?

tks 23 марта 2018 | 17:40

Жители районов! Хотите отставки глав ваших районов? Дайте в морду, тем более, что каждому есть за что!

omantic 23 марта 2018 | 17:43

Теперь осталось только отставки Путина добиться !

ostapbey 23 марта 2018 | 17:44

В соседний район будут возить мусор?
Или обратно в Балашиху?
Выборы прошли и предвыборные обещания в балашихе уже были, и теперь к следующему сроку можно и повторить..даже...

abuvgrobu 23 марта 2018 | 17:45

Уже даже и не смешно... несомненно виноват глава района за то что Путин решил закрыть свалку в одном месте за счет чего она выросла в другом.. правильно виноват чиновник ниже рангом а не тот кто тушит пожар керосином принимая решения которые ведут к кризису а не выходу из него..

peresvet73 23 марта 2018 | 17:49

Стрелочника нашли. Действительно: а почему глава района не сразился с Собининым и мусорной мафией?!

lenin3 23 марта 2018 | 18:05

peresvet73: по слухам,с мусором в Москве и окрестностях борется сынуля Чайки(тот,который ZY67REL).Попробуй с ним сразись...

vasya_von_smetankin 23 марта 2018 | 17:56

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АКЦИЯ!
Два противогаза по цене одного!

(комментарий скрыт)

hangman19 23 марта 2018 | 18:03

Нашли крайнего.

sadda 23 марта 2018 | 18:04

А губернатор пойдет на повышение, как в свое время Ткачев.

fedor_v_glaz 23 марта 2018 | 18:05

А самого себя Воробьянинов не хочет снять?

pr22000 23 марта 2018 | 18:09

Так вот кто виноватый!!! Ну, теперь жизнь налаживаться начнет.

ed10075 23 марта 2018 | 18:15

Назначили крайним. А хозяин помойки и компании по вывозу мусора, которые по случайности контролирует сын Генерального прокурора, остались при своих барышах. О них даже не вспоминают. Опасно.

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