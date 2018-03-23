Следствие просит направить на принудительное лечение Бориса Грица, который ранил ножом журналиста Татьяну Фельгенгауэр

Следствие просит направить на принудительное лечение Бориса Грица, который серьезно ранил ножом журналиста «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Завершено расследование уголовного дела, которое было заведено по статье покушение на убийство.

Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. В ближайшее время в суде будут решать вопрос о применении принудительной меры медицинского характера, сказано на сайте Главного следственного управления СК по Москве. По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы Борис Гриц признан лицом, который нуждается в принудительном лечении, сообщила РИА старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова. По ее словам, в момент совершения преступления обвиняемый не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Результаты психиатрической экспертизы стали известны 17 января. Борис Гриц был признан невменяемым, специалисты нашли у него признаки параноидальной шизофрении с непрерывным типом течения. 24 октября была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранения, которые нанес Гриц Татьяне Фельгенгауэр, квалифицированы как тяжкий вред здоровью.