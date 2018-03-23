Следствие просит направить на принудительное лечение Бориса Грица, который ранил ножом журналиста Татьяну Фельгенгауэр
Следствие просит направить на принудительное лечение Бориса Грица, который серьезно ранил ножом журналиста «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Завершено расследование уголовного дела, которое было заведено по статье покушение на убийство.
Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. В ближайшее время в суде будут решать вопрос о применении принудительной меры медицинского характера, сказано на сайте Главного следственного управления СК по Москве. По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы Борис Гриц признан лицом, который нуждается в принудительном лечении, сообщила РИА старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова. По ее словам, в момент совершения преступления обвиняемый не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Результаты психиатрической экспертизы стали известны 17 января. Борис Гриц был признан невменяемым, специалисты нашли у него признаки параноидальной шизофрении с непрерывным типом течения. 24 октября была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранения, которые нанес Гриц Татьяне Фельгенгауэр, квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Комментарии9
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scull 23 марта 2018 | 17:09
Тут один израильтянин был, ник sla93, давно чёт не видно. Он чтоль Борька Гриц, остальные то на боевом посту?)
podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 17:11
после таких травлей и говновбросов, эхо будут дальше резать
cattt 23 марта 2018 | 17:39
podpindosny_homyachok: Давай реж, вы на это только и способны!
oksana63 23 марта 2018 | 17:11
Ну то есть подержать в больничке и выпустить.
scull 23 марта 2018 | 17:17
oksana63: Он и из тюрьмы бы вышел, ему же не пожизненное светило. Да и не факт, что в таких больничках лучше, чем на зоне.
gruzin12 23 марта 2018 | 17:24
Своими провокациями эхомудаки добьются, что их всех как баранов перережут - нечего провоцировать людей своей тупостью!
liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 17:28
Дожились. Племя соломоново устраивает разборки с поножовщиной в центре Москвы. Куда смотрят правозащитники?
stagla 23 марта 2018 | 17:44
В смысле?
Опять получается что ли, что Путин не при чем?
Как так?
ushkujnik 23 марта 2018 | 18:08
Похоже, этот гражданин Израиля легко отделается...
Ну, поглотает чуток таблеток - "А медикаментов груды — мы в унитаз, кто не дурак..." - попринимает процедур с клизмами... А там, глядишь, УДО и почётная депортация на Родину... К государственной пенсии, мандаринам и целебному воздуху Мёртвого моря...