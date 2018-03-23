Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25%
Как сообщается на официальном сайте регулятора, решение принято на основе анализа уровня инфляции. Она остается на устойчиво низком уровне — 2,2% в феврале. Банк России также изменил прогноз инфляции в России на 2018 год до 3-4%.
Комментарии2
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vas_tomsk 23 марта 2018 | 16:48
В обескровленной санкциями экономике не хватает денег - вот и понижают ставку. Цель - ставка ноль, то есть когда денег не будет вообще. Тут и сказочке дефолт...
komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 16:57
Низкая ключевая ставка свидетельствует о сильной экономике государства.
К чему ведет снижение ключевой ставки
Низкая ключевая ставка способствует снижению банковских процентных ставок по кредитам. Это ведёт к следующим изменениям:
Оживляется кредитный рынок. Становится выгоднее брать кредиты, чем хранить деньги на депозитных счетах, поэтому бизнес и население выстраиваются в очередь за займами.
Растёт экономика страны. Кредитование населения повышает его покупательскую способность – люди начинают покупать больше товаров и услуг. Бизнес же вкладывает кредитные деньги в реализацию своих инвестиционных проектов, что способствует созданию новых рабочих мест и увеличению товарооборота. В общем, деньги начинают активно работать, а это ведёт к экономическому росту.
Если говорить о глобальных изменениях, то они такие:
В экономику вливается больше денег. Понижая ключевую ставку, Центробанк даёт сигнал всем игрокам финансового рынка: «Ребята, хватит держать деньги на депозитах! Вливайте их в экономику – это выгоднее!»