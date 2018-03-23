Суд в Москве отказался принимать коллективный иск пользователей Telegram к ФСБ

Истцы считают незаконным требование спецслужбы о предоставлении ключей для расшифровки переписок в мессенджере. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, из иска не следует, что обжалуемые действия нарушают права и свободы заявителей. Коллективный иск в Мещанский суд Москвы был подан от 35

заявителей.