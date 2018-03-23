Суд в Москве отказался принимать коллективный иск пользователей Telegram к ФСБ
Истцы считают незаконным требование спецслужбы о предоставлении ключей для расшифровки переписок в мессенджере. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, из иска не следует, что обжалуемые действия нарушают права и свободы заявителей. Коллективный иск в Мещанский суд Москвы был подан от 35
заявителей.
Комментарии3
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sensei54 23 марта 2018 | 16:49
Суд не принял потому, что жизнь дорога.
В противном случае предложат вкусного гэбэшного чайку испробовать.
ac_dc 23 марта 2018 | 16:57
sensei54:
Все таки хотелось бы выслушать начальника транспортного цеха :
С какой формулой ( афицальной ) истцов выгнали вон?
sim202_ 23 марта 2018 | 16:50
Плевали они права граждан.
Как и на Конституцию.
Особенно теперь, после 18.03.2018г ...