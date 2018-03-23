Обвинение просит суд направить на принудительное лечение Бориса Грица, напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр

Обвинение просит суд направить на принудительное лечение в психиатрическую клинику нападавшего на журналистку радио «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении», — заявила она.

По словам Ивановой, в момент совершения преступления Гриц не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.