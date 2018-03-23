Обвинение просит суд направить на принудительное лечение Бориса Грица, напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр
Обвинение просит суд направить на принудительное лечение в психиатрическую клинику нападавшего на журналистку радио «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении», — заявила она.
По словам Ивановой, в момент совершения преступления Гриц не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.
Комментарии8
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post_v 23 марта 2018 | 16:37
не верю в невменяемость этого убивца
а что это за мутная история про дружбу семьями родителей Грица и семьи родителей М.Барщевского, о чем писали ВЕСТИ.РУ?
и сам Барщевский очень хорошо знает расположение и порядки на радиостанции…
dataan 23 марта 2018 | 16:40
post_v: Понять ... и простить.
ukov 23 марта 2018 | 16:49
а кастрация преступника до помещения в больничку предусмотрена?
lion64___3 23 марта 2018 | 16:39
Как нетолерантно, прямо холокост какой-то. Бенечку да в психбольницу. Так только КГБ расправу чинил.
arye_11 23 марта 2018 | 16:54
lion64___3:
Не надо язвить и не надо Холокост всуе вспоминать.
Отправят шизофреника в закрытую больницу и туда ему и дорога.
Буйный еврей-шизофреник не менее опасен чем буйный русский-шизофреник.
Вам бы за другое печаль держать - воспитателей дома-интерната в Челябинске, которые продавали оптом и в розницу детей на потеху педофилам, освободили из под ареста и вернули на работу на том основании, что сами они в половых актах с детьми не участвовали.
Ну, сдавали детей в аренду за особую плату, так ведь это не преступление по мысли челябинской прокуратуры.
Старинный русский принцип - "Что охраняю, тем и кормлюся"
lion64___3 23 марта 2018 | 16:57
arye_11: Наберите в поисковике "евреи на службе у Гитлера" и много узнаете, возможно, даже про соседей.
vas_tomsk 23 марта 2018 | 16:45
Даёшь спец-тюрьму для так называемых невменяемых. И ни каких там больничек с процедурками и сестричками!
estamp 23 марта 2018 | 16:45
Я думаю Татьяна должна будет гавещать пациента в больнице. Это ж и ее вина. А зачем она к ему во снах приходила?