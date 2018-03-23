Латвия планирует выдворить одного или нескольких российских дипломатов, которые занимаются разведкой

Как сообщили Delfi в пресс-службе латвийского МИДа, Латвия сейчас обсуждает с Великобританией и другими странами ЕС, какими будут ответные меры на отравление Сергея Скрипаля в Солсбери. Подробная информация будет представлена 26 марта. Эстония также рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.