Латвия планирует выдворить одного или нескольких российских дипломатов, которые занимаются разведкой
Как сообщили Delfi в пресс-службе латвийского МИДа, Латвия сейчас обсуждает с Великобританией и другими странами ЕС, какими будут ответные меры на отравление Сергея Скрипаля в Солсбери. Подробная информация будет представлена 26 марта. Эстония также рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
Комментарии9
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lion64___3 23 марта 2018 | 16:37
Пускай выдворяют. Главное, чтобы русские грузы больше не шли через латвии, эстонии и прочие.
otets_zvezdonyi_ 23 марта 2018 | 16:40
lion64___3: на батуте будешь из Европы получать? и где таких тупых портянок набирают...
lion64___3 23 марта 2018 | 16:45
otets_zvezdonyi_: Географию, понятно, не изучал ты, петушок. А если побег совершишь, куда двинешься? Вдоль "железки" не получится, тут же схватят.
patrik04 23 марта 2018 | 16:48
Латвия планирует выдворить одного или нескольких российских дипломата, которые занимаются разведкой...
Чем больше вышлете, тем больше Тереза Мэй и Борис Джонсон будут вас уважать, так что не стесняйтесь, раз уж решили беспредельничать, то уж чтобы был какой-то от этого толк.
tttyyy 23 марта 2018 | 17:01
otets_zvezdonyi_: тупой хомячок, про терминалы в Усть-Луге слышал, сейчас ещё достроят и так уже сокращён грузопоток через страны Балтии, а потом он вообще гикнется, а тут ещё 2020 год маячит, когда Евросоюз перестанет баблом снабжать шпротные страны.
aluksejsilver 23 марта 2018 | 16:39
Карликовые моськи в своём репертуаре.
lavrentiy79 23 марта 2018 | 16:54
Ну, страна то маленькая и бедненькая... Только одного дипломата российского то "выдворить" и осилит...
hihi2raza 23 марта 2018 | 16:58
Русских надо гнать отовсюду. Пусть злобные дебилы в россии сидят, а не по миру людей травят.
epynda 23 марта 2018 | 16:58
...выдворить одного или нескольких дипломатов, которые занимаются разведкой...
А с остальными дипломатами, которые занимаются разведкой, Латвия что будет делать ???