Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку
Об этом сообщает RTVi со ссылкой на источники в администрации города. Ранее о предстоящей отставке чиновника сообщали «Новые известия». В Волоколамске с начала марта проходят акции протеста против местного мусорного полигона «Ядрово»; жители жалуются на постоянный резкий запах со свалки. На днях более 130 детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью.
Комментарии19
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bulf 23 марта 2018 | 16:36
Очередной стрелочник...
xpucma_pagu 23 марта 2018 | 16:37
Нашли крайнего
patrik04 23 марта 2018 | 16:43
Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку...
Москвичи значит срут с утра до вечера, ни в чём себе не отказывая, вывозят своё дерьмо в Волоколамск, а как народ взбунтовался, то наказывают не москвичей, а самих же волоколамчан? Жизнь дерьмо.
kup1964 23 марта 2018 | 16:47
patrik04:
Дебил? Тебе кто комп дал погонять?)
prutkov100 23 марта 2018 | 16:48
Таких глав можно отправлять в отставку каждые 15 минут , только толку "0" . Пока царя на кол не наденут , бояре будут только плодиться , уходить в отставку (с переводом на другую холопскую поляну) , назначаться новые и так до бесконечности .
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 16:48
bulf: бросили рабам корку хлеба, чтоб не вякали!
gvzdk 23 марта 2018 | 16:37
Запах уже пропал?
otets_zvezdonyi_ 23 марта 2018 | 16:37
царь наказал плохого боярина, ждите еще хуже
ramen 23 марта 2018 | 16:37
В отставку ДОЛЖНЫ ОТПРАВЛЯТЬ ЖИТЕЛИ своего ИЗБРАННОГО руководителя.
odobryam_s 23 марта 2018 | 16:40
Ничего, где-нибудь в гейропе вынырнет.
keep_moving 23 марта 2018 | 16:43
Стрелочник.
ha12raz 23 марта 2018 | 16:45
Одного жирного козла перекинули, но он в мусорном бизнесе не главный.
sensei54 23 марта 2018 | 16:45
Мужичишка то этот точно не причем. Зато есть о чем раструбить - "власть борется...с чем-то там...но борется"
ac_dc 23 марта 2018 | 16:45
Вот вам и эффективное ( эффектное ) решение .
А наказали - за что?
Свалку он здесь разрешил?
Запретить свалку - его компетенция?
piter_ug 23 марта 2018 | 16:48
У этого моральная травма - ему жители вломили.
«Давайте следующего - ни в чем не сведущего.»
rufat 23 марта 2018 | 16:58
За свалку вообще то отвечает глава района,а глава адмнистрации.Почему собственно говоря его не уволили?
ugas 23 марта 2018 | 17:03
rufat: Какая разница? Все равно следующего пришлют такого же.
nf5096004 23 марта 2018 | 17:03
rufat: бери выше!
nf5096004 23 марта 2018 | 17:01
Можно подумать, что он решает подобные вопросы.