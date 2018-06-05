Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку...

Об этом сообщает RTVi со ссылкой на источники в администрации города. Ранее о предстоящей отставке чиновника сообщали «Новые известия». В Волоколамске с начала марта проходят акции протеста против местного мусорного полигона «Ядрово»; жители жалуются на постоянный резкий запах со свалки. На днях более 130 детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью.