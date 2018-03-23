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16:30, 23 марта 2018

МВД Франции подтверждает гибель двух человек при захвате заложников в супермаркете в городе Требе

Между тем, по сведениям ВФМ, число погибших возросло до трех. Франс Пресс со ссылкой на следственные круги сообщает, что заложников захватил, по всей видимости, гражданин Марокко. Ранее он уже был известен спецслужбам как радикальный исламист. По некоторым данным, злоумышленник кричал, что он – сторонник ИГИЛ и требовал освобождения основного обвиняемого по делу о парижских терактах Салаха Абдеслама. Захвачен ли преступник в ходе спецоперации, остается неясным.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка

Комментарии

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matsa 23 марта 2018 | 16:33

не топовая новость.

patrik04 23 марта 2018 | 16:39

Между тем, по сведениям ВФМ, число погибших возросло до трех...

ВФМ - это что такое? Я погуглил и выскочило вакуумно-формовочная машина.

(комментарий скрыт)

dorsty 23 марта 2018 | 17:01

patrik04: Для твоей головы как раз.

komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 16:49

если происшедшее нельзя связать с "Путин виноват", то эту новость можно игнорировать

(комментарий скрыт)

liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 16:55

Поддержка терроризма на БВ плохо закончится для франции :(

zemljanka 23 марта 2018 | 16:56

Соболезнования.

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