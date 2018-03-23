МВД Франции подтверждает гибель двух человек при захвате заложников в супермаркете в городе Требе

Между тем, по сведениям ВФМ, число погибших возросло до трех. Франс Пресс со ссылкой на следственные круги сообщает, что заложников захватил, по всей видимости, гражданин Марокко. Ранее он уже был известен спецслужбам как радикальный исламист. По некоторым данным, злоумышленник кричал, что он – сторонник ИГИЛ и требовал освобождения основного обвиняемого по делу о парижских терактах Салаха Абдеслама. Захвачен ли преступник в ходе спецоперации, остается неясным.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка