Судья удалился для вынесения решения по избранию меры пресечения в отношении Савченко – адвокат

Судья удалился для вынесения решения по вопросу избрания меры пресечения в отношении народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Дмитрий Бугай.

«В данный момент судья вышел в совещательную комнату», — сказал он.

По словам Д.Бугая, ранее прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Савченко в виде заключения под стражу.

Он назвал задержание своей подзащитной «политически мотивированным решением». «Никаких прямых доказательств того, что Савченко готовила госпереворот, нет. Это просто абсурд. Да, она делала провокационные заявления, чтобы заставить власти задуматься. Но человек не должен сидеть в тюрьме за то, что он думает, и за свои политические высказывания», — подчеркнул Д.Бугай.

Он также добавил, что Савченко объявила голодовку.

В четверг Верховная Рада сняла неприкосновенность с Савченко и дала согласие на ее задержание. Сразу же после этого она была препровождена в СИЗО, где провела минувшую ночь. Утром суд в Киеве приступил к рассмотрению вопроса о ее аресте.

Генпрокуратура обвиняет Савченко по семи статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в сговоре с целью организации и совершения госпереворота на Украине, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, в содействии террористической деятельности, а также в незаконном обращении с оружием.