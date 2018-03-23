Сбербанк постепенно адаптируется к ситуации после введения санкций, — заявил глава Сбербанка Герман Греф
Сбербанк постепенно адаптируется к ситуации после введения санкций, — заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью бразильской газете «Валор Экономико». Греф отказался назвать точный размер убытков, но подчеркнул, что это не гигантские суммы.
Греф также подчеркнул, что для иностранного капитала в России нет никаких препятствий – в стране работает много дочерних компаний иностранных банков, в этом смысле, по словам Грефа, «российский рынок полностью либерален»
Комментарии9
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sbk 23 марта 2018 | 16:10
Адаптируется?
Неужели в Крыму открылись?
pavelmistery 23 марта 2018 | 16:11
- Сбербанк постепенно адаптируется к ситуации после введения санкций, — заявил глава Сбербанка Герман Греф
- Глава Центробанка прогнозирует рост оттока капитала из России
Правая рука не ведает, что творит левая. Так и живем! )))
ostapbey 23 марта 2018 | 16:40
Народу щи пожиже а Грефу брильянты помельче..
Вот и все приспособление Путина к народу.
И к Грефу тоже.
Даже..
ramen 23 марта 2018 | 16:18
Придурок. Надо ЭТИОЛОГИЧЕСКИ лечить ситуацию - избавляться от ПРИЧИНЫ.
А причина одна - идиотские амбиции российского руководства и их агрессивные действия. ВСЁ! Ликвидируйте эту хню - и всё остальное рассосётся.
Правда, кое-кому всё-таки придётся оказаться в Гааге... Как раз те, кто в санкционных списках.
greensleeves 23 марта 2018 | 16:31
Если почитать денек-другой форум "Банки.Ру", то становится понятнее этот "жизнерадостный пессимизм" Грефа :"Пациент скорее жив, чем мертв! И не смотрите, что холодный - он не мертвый, просто жары не любит. И не обращайте внимания, что не двигается - это он силы сберегает" - как-то так...И с патриотической песней - нет, не "по жизни" - ко дну.
sim202_ 23 марта 2018 | 16:37
Ага.
Сбер (и не только) блокирует счета юр- и физлиц направо и налево, прикрываясь пресловутым
115-ФЗ.
ЦБ, прикрываясь им же грохает банки. Уже ограблены миллионы граждан и фирм. Людей
одним нажатием кнопки и росчерком пера превращают в экстремистов-террористов...
А миллеры-сечины процветают с многомиллиардными долгами и получают "з/п" миллионы
рублей В ДЕНЬ!!!
Радуйтесь за успешных манагеров, расеяны!!!
Наполним бюджет и карманы кооператоров сваей трудавой капейкай!!!
world_nail 23 марта 2018 | 16:42
"работает много дочерних компаний иностранных банков"
- Да ну нах... - невольно вырвалось у корреспондента
sasass 23 марта 2018 | 16:44
Тоже находясь под колпаком власти вразумительного ничего сказать не может...
ostapbey 23 марта 2018 | 16:45
.....интервью бразильской "Валор Экономико"? БРАЗИЛЬСКОЙ??
Похоже на том материке еще не знают Россию Вот поэтому и заманивает в русский мир.
Даже..