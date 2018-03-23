Сбербанк постепенно адаптируется к ситуации после введения санкций, — заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью бразильской газете «Валор Экономико». Греф отказался назвать точный размер убытков, но подчеркнул, что это не гигантские суммы.

Греф также подчеркнул, что для иностранного капитала в России нет никаких препятствий – в стране работает много дочерних компаний иностранных банков, в этом смысле, по словам Грефа, «российский рынок полностью либерален»