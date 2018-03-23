Глава Центробанка прогнозирует рост оттока капитала из России
Это связано с внешней торговлей, — сказала Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина также отметила, что нефтяные и продовольственные цены стали меньше влиять на инфляцию, но при их существенных колебаниях влияние на общую динамику инфляции может быть ощутимо.
Комментарии10
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gvs 23 марта 2018 | 16:08
Компенсируем отток капитала притоком православия и самодержавия! Ура, товарисчи! )))
uhovostro 23 марта 2018 | 16:19
gvs: А также народность, патриотность, крымность и сирийность!...
platonnekafrin 23 марта 2018 | 16:10
Всё надоело! Раньше просто воровали тут, а прятали там, а теперь будем внешне торговать - ларёк в Корее, киоск в Иране.
zhrv 23 марта 2018 | 16:14
А что так, "поамнистировали", галочку поставили, и обратно, в надежное место?
odobryam_s 23 марта 2018 | 16:18
А чего бояться-то? Согласно реальной, а не официальной экономической политике правительства, народ в России - та же нефть, только деньги из него добывать легче.
kup1964 23 марта 2018 | 16:22
Тут Набиулина права - бензин растет, продовольствие для граждан тоже, а инфляции почти нет.....
aleksandr39 23 марта 2018 | 16:23
Так вот почему зятек Кирюха Шамалов стал самым богатым в России .
tks 23 марта 2018 | 16:23
Это связано с Путизмом, Эльвира! Которому вы и ваши коллеги прислуживают!
sborisych 23 марта 2018 | 16:26
Херня, Эльвирочка, не пропадёте.. Ты же умеешь находить и изымать деньги у граждан..
world_nail 23 марта 2018 | 16:38
"Это связано с внешней торговлей" - умница. Вот все думают, что это "внутренние воровайки, а по Эльвириному оказыватса - "внешние торгаши"