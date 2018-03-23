Глава Центробанка прогнозирует рост оттока капитала из России

Это связано с внешней торговлей, — сказала Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина также отметила, что нефтяные и продовольственные цены стали меньше влиять на инфляцию, но при их существенных колебаниях влияние на общую динамику инфляции может быть ощутимо.