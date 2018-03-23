В Киеве суд решает вопрос об избрании меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко

Ее подозревают в терроризме и подготовке госпереворота на Украине.

К началу заседания Надежда Савченко находилась в клетке, но судья сразу же позволил ей сесть за стол к своим адвокатам. Прокурор запросил для народного депутата два месяца ареста и рассказал о том, как именно она собиралась устроить теракт в Верховной Раде и покушение на президента. По версии обвинения госпереворот Савченко готовила вместе с руководителем центра «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. В качестве доказательств прокуратура использует видеозапись, где нардеп говорит: «Я предлагаю переворот. Потому что их надо убирать физически – причем всех и сразу». Однако сама женщина утверждает, что эти слова – всего лишь политическая провокация с ее стороны. Кроме того, адвокаты нардепа отметили, что все записи Савченко, полученные при слежке за Рубаном, не могут быть приобщены к делу в качестве доказательств, так как депутатская неприкосновенность была снята с нее только со вчерашнего дня.

С сегодняшнего дня Савченко объявила голодовку.