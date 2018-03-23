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16:02, 23 марта 2018

В Киеве суд решает вопрос об избрании меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко

Ее подозревают в терроризме и подготовке госпереворота на Украине.

К началу заседания Надежда Савченко находилась в клетке, но судья сразу же позволил ей сесть за стол к своим адвокатам. Прокурор запросил для народного депутата два месяца ареста и рассказал о том, как именно она собиралась устроить теракт в Верховной Раде и покушение на президента. По версии обвинения госпереворот Савченко готовила вместе с руководителем центра «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. В качестве доказательств прокуратура использует видеозапись, где нардеп говорит: «Я предлагаю переворот. Потому что их надо убирать физически – причем всех и сразу». Однако сама женщина утверждает, что эти слова – всего лишь политическая провокация с ее стороны. Кроме того, адвокаты нардепа отметили, что все записи Савченко, полученные при слежке за Рубаном, не могут быть приобщены к делу в качестве доказательств, так как депутатская неприкосновенность была снята с нее только со вчерашнего дня.

С сегодняшнего дня Савченко объявила голодовку.

Комментарии

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podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 16:06



почему молчит маккейн?


captain_ 23 марта 2018 | 16:10

Ну, теперь русские будут довольны - Савченко наконец-то отсидит за двух убитых "русских журналистов"!

danko_klisma 23 марта 2018 | 16:13

podpindosny_homyachok: хорошо что ведемченко не дожил до такого позора.

podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 16:17

danko_klisma: ведемченко не дожил до такого позора
--------------------
а он что, крякнул? помню был тут такой тупорылый русофоб

danko_klisma 23 марта 2018 | 16:20

podpindosny_homyachok: он грудью бился за свободу надежды Савченко. И говорил, что если её немедленно не освободят, то случится непоправимое. Вот и случилось. Под Путиным она лучше жила, чем с сумашедшей радой.

danko_klisma 23 марта 2018 | 16:24

danko_klisma: сколько страданий выпало на её долю. Теперь жизненно необходимо, чтобы стала президентом Украины. На зло всем.

supervezdehod 23 марта 2018 | 16:38

podpindosny_homyachok: Он был тупорылый, но интеллигентный русофоб))) Но мне кажется призрак его еще здесь!

ivfn 23 марта 2018 | 16:25

captain_:
Русские как раз и отпустили ее . Или вы не в курсе. А вот Порошенко ей пожизненное обещает.
Какашка мимо. Незачет

olegleon 23 марта 2018 | 16:53

podpindosny_homyachok: потому что у него с мозгами проблема

olegleon 23 марта 2018 | 16:07

- почему теракты проводят против населения, а не против властей?
- потому что они должны внушать ужас, а не одобрение населения

supervezdehod 23 марта 2018 | 16:11

olegleon: Точно замечено! Вот например подорвут какую нибудь администрацию района - баяны порвут )))

supervezdehod 23 марта 2018 | 16:09

"суд" решает, согласовывает с госдепом, что с этим существом делать! Оставить жить в тюрьме, оставить жить на воле, грохнуть в тюрьме, или грохнуть на воле и обвинить Россию (последнее предпочтительнее ) )))

ivfn 23 марта 2018 | 16:31

supervezdehod:
Ахеджакова, в 2016 году говорила о Савченко, находившейся в российской тюрьме, следующее:
"Героям слава! Слава героям! Вот уж не посрамила Украину! И мне, конечно, за державу обидно, вот это стыдоба. Позорище. Грязная политика, мерзкая политика. Я никогда не знала, что такое Жанна д’Арк, я не могла себе это представить. Оказывается, в истории человечества есть такие. Еще раз скажу: героям слава. Надя, я тебя прошу, не убивай вот это прекрасное творение, которое нам дал Бог. Живи… Вся эта карательная камарилья споткнулась о невероятный характер этой девчонки. Невероятный, геройский".
А где же экс-миллиардер Ходорковский, еще недавно обращавшийся к Путину с требованием "Владимир Владимирович, прошу, отпустите Савченко. Просто по-человечески"? Где бывший депутат и нынешний соратник Собчак Дмитрий Гудков, в 2016 году рвавший на себе дорогую рубашку с воплями: "Теперь будет список Савченко и новые персональные санкции… Как выглядит наша страна, всей своей государственной машиной навалившаяся на одну, пусть и очень мужественную, женщину"?
Недосуг видимо ,все заняты свалками и домогательствами

sasass 23 марта 2018 | 16:10

Суд не посмеет арестовать - они еще понят Тимошкины аресты и что из этого вышло....

danko_klisma 23 марта 2018 | 16:15

sasass: посмеет. Ты плохо укрлурачков знаешь. Главное что бы с 9 этажа не выкинули.

scull 23 марта 2018 | 16:10

Грохнут её хохлы и найдут российский след, к гадалке не ходи.
Она что в тюрьме, что на воле для Порошенко опасна.

ivfn 23 марта 2018 | 16:36

scull:
//Грохнут её хохлы и найдут российский след,//
Так уже нашли
Член партии "Народный фронт" Сергей Пашинский уверен, что Савченко действует по указке из Москвы: "К сожалению, она была завербована, и, к сожалению, она сейчас четко работает на страну-агрессора. По деталям. Как только она вышла из плена, первое, что она сделала, – проехала по Западной Европе и США с одним месседжем: Украине нельзя давать оружие", — отметил нардеп
И большинство Рады так считает

nanaryfive 23 марта 2018 | 16:14

СВОБОДУ ХЕРОЮ ВНУКРАИНЫ НАДИИ САВЧЕНКО!

ermakda 23 марта 2018 | 16:15

Жаль, если её ТАМ посадят. Она ещё в России не досидело.

lion64___3 23 марта 2018 | 16:21

ermakda: Отсидит там, а потом вышлют сюда и тут отсидит. Срок мотать ей надо бы пораньше. Раньше сядет, раньше выйдет.

lion64___3 23 марта 2018 | 16:19

Сала и пыва для хероини, за счёт ЦРУ!
Лучше бы в России отсидела свои 6 високосных.

rips3 23 марта 2018 | 16:19

Ахеджакова уже носит прощения у кого нибуть..?

ivfn 23 марта 2018 | 16:22


Савченко пожизненное грозит Объявила голодовку
Надежда Савченко в украинской тюрьме. Почему молчит либеральная оппозиция? А ведь как кричали…
Вот и встало всё на свои места. Балаклавы медленно сползли с протестующих физиономий и эти "светлые лица", как флюгеры, повернулись затылками. Рты плотно закрыты, глаза зажмурены и полная тишина.
Почему те россияне и не россияне, которые, когда Савченко сидела в российском СИЗО, требовали "Свободу Надежде Савченко", выходили на митинги и пикеты, подписывали многочисленные обращения и открытые письма во все инстанции, писали гневные статьи, посты и видеообращения, сейчас тихо замолчали в тряпочку? Почему не требуют "Порошенко, освободи Надежду!", не направляют международных правозащитников в "подвалы СБУ", где, наверное, голодает "героическая девушка", почему не подписывают петиции?
В итоге, последняя история с Савченко явилась отличной лакмусовой бумажкой для отечественной либеральной оппозиции, как персонажей, так и СМИ. И этот лакмус безошибочно показывает цену всем, так называемым, протестам. Когда надо, "гнев народный" так и хлещет во все дырки, а когда не надо, сидят тихо, как перепуганные мышки.
Все заняты мусором и домогательствами

epynda 23 марта 2018 | 17:02

Тимошенко сидела....
Скинули Президента, который её посадил...
Тимошенко вышла....
Посадят Савченко....
Скинут Порошенко,,,Надя выйдет...
И тогда.....
Всем, мало не покажется...

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