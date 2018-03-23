Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России, — это связано с делом Скрипаля, — подтвердил МИД.

Ранее британская Гардиан сообщила, что еще пять стран Евросоюза — Франция. Польша, Эстония, Латвия и Литва готовы последовать примеру Великобритании и выслать из страны российских дипломатов.