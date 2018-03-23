Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России
Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России, — это связано с делом Скрипаля, — подтвердил МИД.
Ранее британская Гардиан сообщила, что еще пять стран Евросоюза — Франция. Польша, Эстония, Латвия и Литва готовы последовать примеру Великобритании и выслать из страны российских дипломатов.
Комментарии30
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podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 16:04
Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России
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заодно обвинить в покушении на лобок
danko_klisma 23 марта 2018 | 16:08
podpindosny_homyachok: что и Латвии англичане кого тототравили?
kapitonovih_36 23 марта 2018 | 16:24
что поляки, что литовцы-латвийцы, все они пиндоские прошмандовки....могут лишь лизать хозяину...
suren_111 23 марта 2018 | 16:34
kapitonovih_36:
Жаль что в Грузии нет российских послов, а то бы всех выгнали.
haldey 23 марта 2018 | 16:09
Транзит еще идет через Латвию? Спасибо, что напомнили!
dataan 23 марта 2018 | 16:23
"Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России"
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Прогиб засчитан. Скоро Литва получит очередной транш от ЕС. :))))
А как же. Каждый кусок хлеба от ЕС нужно отработать. :))))
kottigr1 23 марта 2018 | 16:27
dataan: При одинаковых расходах на содержание жилья и ЖКХ..
Средняя нетто-зарплата (зарплата после уплаты налогов) в Латвии составляет - 622 евро.
Средняя заработная плата россиян упала ниже 424 евро в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае.
В РФ минимальная зарплата составляет 7500 рублей, что в евро где-то около - 120 евро. В Латвии - это 370 евро.
370 евро и 120 евро - огромная разница. В Латвии люди богаче россиян в три раза !
Раньше запутинцы кивали на помощь ЕС якобы за счет которой существовала Латвия, но в общем бюджете Латвии дотации из Брюсселя давным давно занимают исчезающе малую цифру.. Латвия давно научилась жить на свои..
Бюджет Латвии на 2017 год. В 2017 году доходы консолидированного госбюджета запланированы на уровне 8,066 млрд евро, расходы — 8,367 млрд евро. Если учесть, что Латвия сама платит взносы в бюджет ЕС, причем весьма не слабые.. Получается, что Латвия прекрасно справится и без помощи ЕС.
Как Путину удалось в Великой и сырьевой РФ сделать так, что россияне являются нищими даже в сравнении с жителями Латвии у которой нет нефти, газа, алмазов.. !?
Почему про все невиданные успехи и Величие путинской России можно услышать только лишь в "патриотических" анекдотах и невозможно посмотреть на них в реальности ?
dataan 23 марта 2018 | 16:36
kottigr1: Ну ты мне то не рассказывай как там живут люди. У меня там дружище "процветает". Гы.
В 2017 году в Латвии был зафиксирован самый большой прирост государственного долга в ЕС, свидетельствуют данные Eurostat. Госдолг Латвии составляе туже более 10 млрд евро.
Так что штаны надо Латвии снимать и поворачиваться задом к ЕС. :)))
suren_111 23 марта 2018 | 16:44
kottigr1:
И что? Это разве спасет сытых латышей от русского термоядерного Армагеддона? Если кто-то потеряет рассудок, и пустит ракету на территорию России, весь земной шарик разлетится на мелкие кусочки. Нищим русским терять нечего, и так жизнь хреновая, а вот латышам пожить-то в сытости хочется.
zemljanka 23 марта 2018 | 16:05
Боятся. Соседа.
danko_klisma 23 марта 2018 | 16:10
zemljanka: землянка хохлолатвоподпиндлсница.
olegleon 23 марта 2018 | 16:05
"Франция. Польша, Эстония, Латвия и Литва готовы последовать примеру Великобритании "
последние 4 из этого списка сейчас пытаются согласовать сумму, которую получат от СК за поддержку Британии
raffal 23 марта 2018 | 16:17
olegleon:
Продажная пародия на патриота видить продажность во всех, кто ему не приглянулся. Всё потому, что болван. Поддержка своего союзника за "бабло"? А вот поддержка России....в общем, забавная история "признания" выкидышей "абхазии" и "ю.осетии" Науру, Тувалу и Вануату. Эти страны признали этих "суверенов", но вскоре отозвали признание по причине, что очередной транш за признание не поступил вовремя; )
А то, что в России грязно оскорбляют Польшу и страны Балтии, то там это знают и счастливы, что своевременно сбежали в НАТО.
suren_111 23 марта 2018 | 16:49
raffal:
А то, что в России грязно оскорбляют Польшу и страны Балтии, то там это знают и счастливы, что своевременно сбежали в НАТО.
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Первыми начали ляхи и чухонцы. Русские только отвечают, непропорционально правда. А если начнется заваруха, никто не спасется. Будут летать мелкие кусочки вокруг Солнца вместо голубой планеты... И танки НАТОвские, и самолеты, и американские авианосцы...
scull 23 марта 2018 | 16:05
Ну шпроты пока решат полгода пройдёт.
А так да сильнейший удар для России. На ЧМ не приедет я, надеюсь, их президент( хз даже как его зовут)?
kup1964 23 марта 2018 | 16:29
scull:
Как Пушкина звали хотя бы помнишь? (Подсказка - не Владимир Владимирович)
suren_111 23 марта 2018 | 16:52
kup1964:
Врешь, подлая ватная душонка. Пушкина звали именно Владимир Владимирович.
captain_ 23 марта 2018 | 16:05
Русская безысходность это когда у тебя только два пути:
Слуцкий за лобок потеребит или Жириновский за жопу схватит...
supervezdehod 23 марта 2018 | 16:05
Чухонцев отсылать не надо! Для них это шоком будет )))
lnmanusnostras1 23 марта 2018 | 16:07
Прибалты блин не устают лизать задницу британцам и американцам. Там уже до блеска за сотню лет, а они все работают и работают языками...
nanaryfive 23 марта 2018 | 16:11
lnmanusnostras1: Они шлюхами по истории всегда были, только хозяева менялись.
liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 16:09
Можно привентивно выслать всех латышей. И литовцев за компанию :)
raffal 23 марта 2018 | 16:19
liberal_vulgaris: Можно привентивно выслать всех латышей. И литовцев за компанию :)
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Конечно, можно. Только едва ли в России наскребут сколько-нибудь много их. А вот если страны Балтии предпримут ответные шаги, то это обернётся трагедиями для сотен тысяч тамошних русских, для которых возвращение в Россию подобно этапированию в зону.
liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 16:37
raffal: Я имел в виду дипломатов, конечно :)
raffal 23 марта 2018 | 17:03
liberal_vulgaris:
Повторю одну историю, которую сегодня уже излагал.
Приключилась в Москве во время вакханалии около Посольства Эстонии во время переноса (не сноса!) "Бронзового солдата"
Прокремлёвское хулиганьё мочилось на здание, раскачивало автомобиль Посла....эстонские дипломаты вели себя спокойно, а с крыши Посольства сотрудники охраны вели съёмку.
Прошло немного времени и...участники этого похабного шоу были несказанно удивлено, когда одному отказали в визе в Чехию, другому в Испанию, третьему в Грецию. Они, по своей неисправимой глупости, думали, что это только какие-то "шпроты" и тфу на них, А Посольство Эстонии передало всё в Таллинн в своё МВД. А те передали ориентировку во все МВД стран Евросоюза. И всё! НАВСЕГДА дорога гопникам закрыта от Лиссабона до Праги, от Хельсинки до Афин...
Польша, страны Балтии это не "шпроты", а части сверхгосударства, которое по экономической мощи и по влиянию в мире на порядок сильнее России.
Вот, так теперь к ним нужно относиться.
suren_111 23 марта 2018 | 16:54
raffal:
А что, латыши разве дикие варвары? Они что, съедят всех русских? Разве европейские правозащитники не станут на сторону многострадальных русских, не защитят от озверевших латышей?
oleg2004 23 марта 2018 | 16:18
"Латвия...." - "...откуда, мол, и что это за географические новости?" В. Маяковский.
solonko 23 марта 2018 | 16:19
И от Латвии маленький пинок...
suren_111 23 марта 2018 | 16:56
solonko:
Даже Латвия пинает Россию, в отличие от трусливых укров.
world_nail 23 марта 2018 | 16:34
"Латвия планирует выдворить одного" - дак там один и есть, и тот шпионо-раздведчиг