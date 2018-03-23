Два человека погибли в результате захвата заложников во Франции

ЧП произошло в супермаркете города Треб на юге страны.

Двое раненых и двое погибших — таков предварительный итог происшествия, случившегося сегодня утром. По одним данным, заложников удалось освободить, — об этом в эфире телеканала BFM-TV заявил мэр города Треб. Он утверждает, что напавший на магазин был убит. По другим сведениям, операция продолжается, в ней задействовано антитеррористическое подразделение жандармерии, сотрудники полиции, работают три вертолёта. В связи с нападением на супермаркет и последовавшим захватом заложников прокуратура открыла дело. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп уже заявил, что происшествие можно считать терактом. По информации местных СМИ, которые ссылаются на прокуратуру, преступник заявил о приверженности «Исламскому государству». В Елисейском дворце заявили, что президент Пятой республики Эмманюэль Макрон следит за ситуацией и получает оперативные сводки с места ЧП.

Между тем полиция Финляндии проводит операцию по задержанию вооруженного человека, который зашел в одну из школ города Оулу на северо-западе страны.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка