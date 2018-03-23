Два человека погибли в результате захвата заложников во Франции
ЧП произошло в супермаркете города Треб на юге страны.
Двое раненых и двое погибших — таков предварительный итог происшествия, случившегося сегодня утром. По одним данным, заложников удалось освободить, — об этом в эфире телеканала BFM-TV заявил мэр города Треб. Он утверждает, что напавший на магазин был убит. По другим сведениям, операция продолжается, в ней задействовано антитеррористическое подразделение жандармерии, сотрудники полиции, работают три вертолёта. В связи с нападением на супермаркет и последовавшим захватом заложников прокуратура открыла дело. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп уже заявил, что происшествие можно считать терактом. По информации местных СМИ, которые ссылаются на прокуратуру, преступник заявил о приверженности «Исламскому государству». В Елисейском дворце заявили, что президент Пятой республики Эмманюэль Макрон следит за ситуацией и получает оперативные сводки с места ЧП.
Между тем полиция Финляндии проводит операцию по задержанию вооруженного человека, который зашел в одну из школ города Оулу на северо-западе страны.
«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
captain_ 23 марта 2018 | 16:03
Прочитал обращение Пуйла к русским по итогам выборов.
Обеспокоен. Он ничего не сказал об опасности пересмотра итогов второй мировой войны и про развал СССР тоже ничего не сказал.
Это вообще как? Это точно Путин?
danko_klisma 23 марта 2018 | 16:05
captain_: кокломрас, угомонись. Скоро Путин тебе в штаны насрет ночью.
rodiv 23 марта 2018 | 16:28
danko_klisma:
город Tarbes = город ТAрб
komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 16:13
captain_: \\Это точно Путин?\\
в захвате заложников во Франции, Путин не виноват
lavrentiy79 23 марта 2018 | 16:45
komiccap_nkvd: ===в захвате заложников во Франции, Путин не виноват===
Ой, не факт... Сейчас "злая старуха" Макрона подговорит и ... Скажет Макрону: "По данным МИ-6, которые у нас есть, но мы их вам не покажем, это "российский след" и "видна рука Путина"...
haldey 23 марта 2018 | 16:14
captain_: Ты еще не выкинул телевизор? Да какой ты либерал после этого? Теперь два часа прослушивания прямого эфира ЭМ, а то спать не сможешь... СЕня есть говнопольское, оно лучше всех исцеляет от телевизора...
vasya_von_smetankin 23 марта 2018 | 16:18
"Два человека погибли?"
И всего-то?
Тю.
Когда в Беслане детишек "асвабаждали", счёт на десятки шёл... и на сотни даже.
Слабаки!
zemljanka 23 марта 2018 | 16:24
Соболезнования.
tenisfun 23 марта 2018 | 16:31
Мирный ислам, б...ь.
sergej17 23 марта 2018 | 16:32
После солидарности Евросоюза с Мэй по Скрипалю, я подумал- ну, сейчас теракты пойдут. Как в воду смотрел!