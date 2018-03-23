Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов
Сейчас она составляет 7,25 процентов годовых, — сказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Эльвина Набиуллина отметила, что сейчас еще есть потенциал для снижения ключевой ставки.
Комментарии3
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goga_s 23 марта 2018 | 15:41
Только кредитовать уж некого !
хи-хи
avatar70 23 марта 2018 | 15:44
А как нам быть сирым после ПТУ.что такое снижение ставки банков для народа,папе и маме и мне в будущем ? Не надо дурить миленьких,сказала А скажи и Б,что это такое.
alo0000 23 марта 2018 | 15:59
Ставка-ставкой... Это - игры патриотов. А цены пошли вверх.И это - факт.