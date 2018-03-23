Надежда Савченко объявила голодовку
Ее собираются арестовать за подготовку государственного переворота на Украине. Вопрос о мере пресечения рассматривает сейчас Шевченковский районный суд Киева.
Вчера Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности.
Надежда Савченко — бывшая военнослужащая Украинской армии. В 2016 году была осуждена в России к 22 годам лишения свободы по делу о гибели в Донбассе двух сотрудников ВГТРК. Она объявляла голодовку в российской тюрьме. После обмена Савченко вернулась на Украину в статусе «Героя» страны и депутата Верховной рады от партии «Батькивщина».
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко выступила против ареста Савченко.
Комментарии54
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mitja_76 23 марта 2018 | 15:39
И нафига было ее в российской тюрьме держать столько времени, если на Украине все то же самое.
rabin_tagor 23 марта 2018 | 15:42
mitja_76: ха, Надюха. Это тебе не в русской тюрьме голодать, так что еще и поправилась. Здесь реально не кушать придется.
Она сама хоть понимает, что только чтоипереизбрала Порошенко на 2 срок?
Вряд ли, дура-дурой.
patrik04 23 марта 2018 | 15:43
Надежда Савченко объявила голодовку...
Фейгин, Полозов и Новиков?
kit07_12 23 марта 2018 | 15:53
patrik04: Ждем криков возмущенной мировой обчественности.
ВОНА УМИРАЕ!!! ВОНА УМИРАЕ!!! ВОНА УМИРАЕ!!!
haldey 23 марта 2018 | 16:06
kit07_12: Герои не вмирають))) ЕЕ же наградили уже, теперь не помрет)))
ВОЛЮ - Надии! Истерички, не молчим, кукарекаем! А, темники сменить успели(((
kottigr1 23 марта 2018 | 15:58
patrik04: Руки прочь от Надежды Савченко ! Ну какой из неё нафиг политик ? Надежда должна защищать Родину и её место - на передовой.. !
kit07_12 23 марта 2018 | 16:03
kottigr1: //Руки прочь от Надежды Савченко ! //
Шо ты здесь это орешь, кастрюля? Ты на майдан иди и требуй этого от своего Порося.
// Надежда должна защищать Родину и её место - на передовой.. ! //
Нормально так рассудил.
Надежде - женщине как-никак - место на передовой, а тебе в диванных войсках?
Не стыдно тебе, укропец?
kottigr1 23 марта 2018 | 16:06
kit07_12: Над тобой хохлы что ли в молодости надругались, что ты их везде вокруг ищешь и бьешься от этого в падучей ?
kit07_12 23 марта 2018 | 16:08
kottigr1: Шо их искать, на Эхе полно хохлов. Некоторые пишут за так, некоторые за пайку у пана Стеця. Ты из последних.
kottigr1 23 марта 2018 | 16:10
kit07_12: Ого.. У Вас приступ паранойи ? Бегом к врачу !
kit07_12 23 марта 2018 | 16:22
kottigr1: Когда ты постишь про 11.80, у тебя не паранойя. А когда я кажу, шо ты паленый - не единожды причем - каклячий тролль, то это паранойя.
kit07_12 23 марта 2018 | 16:26
kottigr1: Ты ж постоянно постишь из бандеровских методичек, придурок.
Это там пишут, например, шо при Путине количество детсадов, школ и поликлиник, уменьшилось в два раза. Свидомие не в курсах просто, шо их реорганизовали, и там, где був две поликлиники с разными номерами, теперь они под одним номером, тильки одна филиал 1, а другая филиал 2.
kom01 23 марта 2018 | 16:05
kottigr1: Точно. А вы, как настоящий мужик, всегда женщину вперед пропустите. :)))
kottigr1 23 марта 2018 | 16:08
kom01: Это не моя война. Мне, как гражданину РФ, нечего делать с оружием в руках на территории братской Украины..
kom01 23 марта 2018 | 16:14
kottigr1: Помнится, вам и на избирательном участке, в качестве наблюдателя нечего было делать. Вот по клаве стучать, это ваше дело.
kottigr1 23 марта 2018 | 16:18
kom01: Выборы Путина - это такое же однобокое шоу, как к примеру гей-парад.. Вы вот на гей-парады ходите ?.. А зачем Вы туда ходите ?
kit07_12 23 марта 2018 | 16:19
kottigr1: //Это не моя война. //
Конечно. Как лозунги орать в поддержку бандер, так ты первый. Как на могилизацию идти, война не твоя.
//Мне, как гражданину РФ//
Ну да, ну да. Паленый каклячий тролль, в каком же городе РФ ты живешь? Раньше писал, шо в Самаре. Потом решил, шо спалят тебя, твои самарские (по легенде) земляки, и теперича у него "где-то на волге".
Може, пан Стець тоже россиянин, ни?
odobryam_s 23 марта 2018 | 16:13
kottigr1: Э, нет! Теперь она, наконец-то на своем, давно заслуженном месте! Вот пусть там и сдохнет. В укрогабонской тюряге ей это куда как легче удастся. Укромакаки всегда были отличными вертухаями и полицаями!
kottigr1 23 марта 2018 | 16:16
odobryam_s: Разве кто-то превзошел русских в звании самых отличных вертухаев и полицаев !? Зачем принижаете соотечественников ? .. Вы не патриот что ли.. ?
odobryam_s 23 марта 2018 | 16:55
kottigr1: Это хохлопогань, когда ей выгодно, всегда прикидывалась русскими.
odobryam_s 23 марта 2018 | 16:10
patrik04: Вот она им нужна! Теперь на ней лапы не погреть, халявных командировок в США не получить, гонораров не срубить.... Да и вообще, Боже упаси от таких аблакатов! Если только хочешь за дорого сесть надолго, только тогда можно их приглашать....
janychar 23 марта 2018 | 15:54
rabin_tagor: Даже не знаю, как она может помочь порошку. Разве что кому-то навредить.
olegleon 23 марта 2018 | 15:40
шо, опять голодает?! це зрада! Герой Украины и голодает на родине. хотя, лучше голодать Порошенко. пару десятков килограмм скинул бы.
nikitin43 23 марта 2018 | 15:51
olegleon:она за расею там бьётся с бандерой а ты злобствуешь по своей врождённой недалёкости.
nikitin43 23 марта 2018 | 16:15
kit07_12: не узнал по твоему эпистолярию в тебе турка , извиняй если что.
sunday_refugee 23 марта 2018 | 15:41
Так пост же вроде.
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 15:43
А против чего она сейчас голодает? Что не дали совершить теракт ? Дебил может быть хорошим солдатом, но никогда не станет хорошим политиком!
kit07_12 23 марта 2018 | 15:59
igorrrpadlowitchs: А кто тебе казав, шо она хотела совершить теракт, хохлозадый? Порошенко? Которому ты жирную сраку лижешь?
А почему ты не верил тогда три года назад. шо вона хотела убить журналистов? Кричал, шо це враки, кремлевская пропаганда?
Ежели вона готова соверишить теракт, то и журналистов убить ей тоже не слабо? Так ведь, кастрюля?
Шо тогда пукан рвал за нее пару лет назад, каклячье отродье?
vlad_sabbath 23 марта 2018 | 15:44
ШО, опять ??!!!
alex_d 23 марта 2018 | 15:48
шендерович, альбац, орехъъъъъ, фельгенгауэр, варфоломеев - фас!
вы просто обязаны, как честные(?) люди начать с такой же частотй, как раньше, стенать об её освобождении
odobryam_s 23 марта 2018 | 15:54
alex_d: Точ! А уж как хомячье выло, когда она в прошлые разы под одеялом жрала! Вот оно, реальное поганое мурло этой убийцы, из которой укромакаки хероиню слепили!
janychar 23 марта 2018 | 15:56
alex_d: Вы про такого командарма Власова никогда не слышали? В Украине был ещё такой Каськив и Тарас Чорновил. Быват, что люди меняются ровно наоборот. А бывает, что они начинают играть роль.
ha12raz 23 марта 2018 | 15:51
Савченко и Саакашвили свергнут купленную Кремлем верхушку.
odobryam_s 23 марта 2018 | 15:58
ha12raz: Да уж скорее бы! Тогда в Укрогабоне последние следы человекообразия пропадут и весь мир окончательно убедится, что укромакаки - это примитивные приматы. Злобные, не признающие человеческих законов, мстительные и постоянно визжащие обезьяны!
ha12raz 23 марта 2018 | 16:15
odobryam_s: что и подтверждает мой вывод, когда бабуины ватаны рады.
estamp 23 марта 2018 | 15:51
Первый раз как трагедия, второй раз как фарс. Не так ли?
Но я не перестаю ждать монолога Ахеджаковой.
odobryam_s 23 марта 2018 | 15:52
Во тварь! Опять ту же клоунаду разыгрывает!
udavimliberala 23 марта 2018 | 15:56
Надя- дочка держись
ведемченко.
boroda_ 23 марта 2018 | 16:07
udavimliberala: Вдемченко больше нет. Он того...
udavimliberala 23 марта 2018 | 16:24
boroda_: да ну??? жаль, что не дожил собака до этих комментариев.
а хоть danko - жива тщедушная?
odobryam_s 23 марта 2018 | 16:00
nanaryfive: Дык не плотють таперича за это! Это раньше из обезьянника деньги присылали за каждый высер в ее поддержку. А теперь все, лавка закрылась.
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 16:56
nanaryfive: 'хде прокладки' - с ролью гадить в комментах вы сами справляетесь без посторонней помощи- не зря этому всю жизнь посвятили!
podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 16:01
Хохлы и русофобы показали свою глупость, не за того жопу рвали
croaker 23 марта 2018 | 16:05
Теперь её выходка похожа на комедию. Зря!
lnmanusnostras1 23 марта 2018 | 16:09
Вот будет веселуха, когда она у них кони двинет. А там то ее никто подкармливать не будут!
kryymsdyk 23 марта 2018 | 16:10
У себя на родине может делать что угодно.
oleg2004 23 марта 2018 | 16:12
Весь мир -театр, только Украина - цирк.
clingerwinger 23 марта 2018 | 16:19
Путинвведи!!!!
vladimir1967 23 марта 2018 | 16:19
Она может с тюремных нар переехать в кресло президента Украины.
odobryam_s 23 марта 2018 | 16:22
vladimir1967: Непременно! Главное смирительную рубашку не снимать и успокоительные уколы продолжать колоть! А так в тамошнем дурдоме макаки никаких перемен не заметят.
anna20869 23 марта 2018 | 16:23
Глупая затея. В Российской тюрьме за неё был весь мир, а у себя на родине воевать таким образом с той же украинской элитой , признанной всем миром - никто за неё не заступится. Она похожа на дурочку,которую используют нечистые на руки политики.
ltyio 23 марта 2018 | 16:48
anna20869: Почему похожа ? судя по ее поступкам она такая и есть.
ltyio 23 марта 2018 | 16:44
Когда она голодала в России , то заметно потолстела, теперь после голодовки в "родных" стенах ее вообще растарабанит так, что в дверь пролезать будет боком.
alexander25101977 23 марта 2018 | 16:44
Ну, Чарли-порошенко и дурак. Надо было делать на неё ставку. Вот кто герой Украины-то! Чувствую, поползёшь ты скоро в рваных носках не в Европу, а в ОПУ.