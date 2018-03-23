Надежда Савченко объявила голодовку...

Ее собираются арестовать за подготовку государственного переворота на Украине. Вопрос о мере пресечения рассматривает сейчас Шевченковский районный суд Киева.

Вчера Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности.

Надежда Савченко — бывшая военнослужащая Украинской армии. В 2016 году была осуждена в России к 22 годам лишения свободы по делу о гибели в Донбассе двух сотрудников ВГТРК. Она объявляла голодовку в российской тюрьме. После обмена Савченко вернулась на Украину в статусе «Героя» страны и депутата Верховной рады от партии «Батькивщина».

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко выступила против ареста Савченко.