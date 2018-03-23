Российский профсоюз журналистов призвали Парламентскую Ассамблею ОБСЕ прекратить сотрудничество с Леонидом Слуцким...

Российский Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ призвал Парламентскую Ассамблею ОБСЕ прекратить сотрудничество с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

Журналисты призывают иностранные издания присоединиться к бойкоту Госдумы, а также осудить действия депутата Слуцкого и его коллег из Комиссии по этике, призвав их извиниться за нарушение личной неприкосновенности. «Только международное осуждение способно заставить Слуцкого сдать депутатский мандат», — говорится в письме.