Российский профсоюз журналистов призвали Парламентскую Ассамблею ОБСЕ прекратить сотрудничество с Леонидом Слуцким
Российский Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ призвал Парламентскую Ассамблею ОБСЕ прекратить сотрудничество с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.
Журналисты призывают иностранные издания присоединиться к бойкоту Госдумы, а также осудить действия депутата Слуцкого и его коллег из Комиссии по этике, призвав их извиниться за нарушение личной неприкосновенности. «Только международное осуждение способно заставить Слуцкого сдать депутатский мандат», — говорится в письме.
Комментарии20
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olegleon 23 марта 2018 | 15:38
"Российский Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ"
а это что ещё за чудо? от кого он независим? от СМИ?
strl_s 23 марта 2018 | 15:39
olegleon: всю жизнь мечтал потрогать лобок Оливии Ньютон Джон когда она была молода
patrik04 23 марта 2018 | 15:39
Российский профсоюз журналистов призвали Парламентскую Ассамблею ОБСЕ прекратить сотрудничество с Леонидом Слуцким...
Нельзя сдавать Лёню Слуцкого, во что бы то ни стало, надо сохранить его в должности или даже наградить и повысить, чтобы либеральная мразь лопнула от злости.
book_publisher 23 марта 2018 | 15:45
"Российский Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ призвал ..."
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Этому "профсоюзу" два года от роду, и в нем всего полтора десятка членов.
hodak47 23 марта 2018 | 16:01
book_publisher: Тоже щупать хочется,изврат?...
a_gafur 23 марта 2018 | 16:46
hodak47: неее )) Тут все сложно. Этим нравится чтобы их щупали..
nianpa 23 марта 2018 | 16:57
book_publisher: вы ошиблись, там нет "членов", там все голубые... ))) ...пассивные
haldey 23 марта 2018 | 15:58
patrik04: Ну, положим, награждать перебор, но забить на этот белый шум стоит))) А где педераст с претензией на изнасилование? Вообще не чего ловить? ЭМ, давай наяривай, новостей то больше нет, важнее уж точно...
petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 16:01
patrik04:
Действительно !
А кто же нам будет вещать о вечной и чистой любви на первом канале на токшоу у Шеина ?
patrik04 23 марта 2018 | 16:15
petrovitchcolyan:
Я не смотрю никакие ток-шоу, кроме тех что раньше были на "Эхо", но если сейчас уступить этой либеральной мрази, то завтра они выберут себе невиновную, неугодную цель и точно так же добьются его отставки.
haldey 23 марта 2018 | 15:54
olegleon: Этих истеричек в России не слышно. Значит надо кукарекать в Европе, именно там их слушатели))) Пой ласточка, пой, пой не умолкай... Цумбапа)))
hodak47 23 марта 2018 | 16:03
haldey: Ещё один озабоченный, Сколько же вас,"патриоты" ?...
nikitin43 23 марта 2018 | 15:42
дело не в ссуцком , а в этом паразите на теле расеи - госдуме - путен разгони гавно по сторонам , сейчас оно кучно воняет , пущай оно плавает и по арктике , страна большая .
zemljanka 23 марта 2018 | 15:42
Респект.
piter_ug 23 марта 2018 | 15:51
Надо дурдомовцам устроить такую жизнь, чтобы у них как будто бы на спине написано «враг народа».
petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 15:59
Аха ... Вы еще прикажите чтоб Матвиенко со Слуцким на пару сдали мандаты ...
И уединились в Совете Федерации.
Журналюги совсем стыд потеряли, так договорятся еще и Путина снимут !
sbk 23 марта 2018 | 16:03
Слуцкого только окрик нац.лидера может заставить сдать мандат.
Никакое "международное окружение" не сможет.
Но общаться с ним надо прекратить, безусловно.
natogrek 23 марта 2018 | 16:15
sbk: По видимому имелось в виду, что только международное окружение может заставить Путина заставить Слуцкого сдать мандат. Как сказка про белого бычка. У нас так.
ivar1964 23 марта 2018 | 16:26
Надеюсь, что ОБСЕ охотно поддержит эту инициативу. Прекрасный плевок в подленьких "думателей"!
a_gafur 23 марта 2018 | 16:43
единараса заставить отползти от корма?? Да ладно ))))