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15:30, 23 марта 2018

На юге Франции после захвата заложников продолжается полицейская операция

В ней участвуют, в том числе, антитеррористические подразделения.

Напомним, — вооруженный человек захватил заложников в супермаркете. По некоторым данным, в  результате нападения два человека погибли и двое ранены. Преступник заявил, что принадлежит к террористической группировке «Исламское государство». Позже местные власти сообщили, что нападавший убит.

Комментарии

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nikitin43 23 марта 2018 | 15:36

расеяне привыкли и не вызывает интереса подобное в дагестане и чечне , кабарде и ингушетии ...

patrik04 23 марта 2018 | 15:36

Позже местные власти сообщили, что нападавший убит...

Слава Богу не электрошокерами... (Лев Понамарёв).

haldey 23 марта 2018 | 15:50

patrik04: Они объявляют о победе несколько раз, какой кошмар... Коварные французы.... Где эта истерика? Эй, истерички, кому молчим? Тявкать на францию не было команды)))

point3d 23 марта 2018 | 15:44

Либерасты, где вопли и возмущение?
Ваших любимых исламистов притесняют!

nikitin43 23 марта 2018 | 15:47

point3d: эти вопросы к кадырову , эка ты его смело прложил пидорастом.

zik14 23 марта 2018 | 16:03

Русские хакеры в противогазах?

udavimliberala 23 марта 2018 | 16:03

"Новичком" попахивает.

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