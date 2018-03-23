На юге Франции после захвата заложников продолжается полицейская операция

В ней участвуют, в том числе, антитеррористические подразделения.

Напомним, — вооруженный человек захватил заложников в супермаркете. По некоторым данным, в результате нападения два человека погибли и двое ранены. Преступник заявил, что принадлежит к террористической группировке «Исламское государство». Позже местные власти сообщили, что нападавший убит.