На юге Франции после захвата заложников продолжается полицейская операция
В ней участвуют, в том числе, антитеррористические подразделения.
Напомним, — вооруженный человек захватил заложников в супермаркете. По некоторым данным, в результате нападения два человека погибли и двое ранены. Преступник заявил, что принадлежит к террористической группировке «Исламское государство». Позже местные власти сообщили, что нападавший убит.
Комментарии7
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nikitin43 23 марта 2018 | 15:36
расеяне привыкли и не вызывает интереса подобное в дагестане и чечне , кабарде и ингушетии ...
patrik04 23 марта 2018 | 15:36
Позже местные власти сообщили, что нападавший убит...
Слава Богу не электрошокерами... (Лев Понамарёв).
haldey 23 марта 2018 | 15:50
patrik04: Они объявляют о победе несколько раз, какой кошмар... Коварные французы.... Где эта истерика? Эй, истерички, кому молчим? Тявкать на францию не было команды)))
point3d 23 марта 2018 | 15:44
Либерасты, где вопли и возмущение?
Ваших любимых исламистов притесняют!
nikitin43 23 марта 2018 | 15:47
point3d: эти вопросы к кадырову , эка ты его смело прложил пидорастом.
zik14 23 марта 2018 | 16:03
Русские хакеры в противогазах?
udavimliberala 23 марта 2018 | 16:03
"Новичком" попахивает.