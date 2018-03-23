Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков не видит ничего дурного в действиях депутата Слуцкого

Выступая с лекцией в Новосибирском государственном университете, Третьяков заявил о праве Слуцкого «класть руку на любое место». Фрагмент выступления прозвучал в эфире телеканала RTVi. По сообщению телеканала, большинство студентов демонстративно покинули аудиторию. Они требуют извинений от руководства университета.