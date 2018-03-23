Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков не видит ничего дурного в действиях депутата Слуцкого
Выступая с лекцией в Новосибирском государственном университете, Третьяков заявил о праве Слуцкого «класть руку на любое место». Фрагмент выступления прозвучал в эфире телеканала RTVi. По сообщению телеканала, большинство студентов демонстративно покинули аудиторию. Они требуют извинений от руководства университета.
Комментарии27
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norma_term 23 марта 2018 | 15:09
А кто-то сомневался, что этот товариСЧ займет именно такую позицию ?
vilingrad 23 марта 2018 | 15:21
norma_term: Сам не может, но со сладострастием наблюдает...
pyfrjvsqfldjrfn 23 марта 2018 | 15:24
//Третьяков заявил о праве Слуцкого «класть руку на любое место»//
Ну, да, ну, да. Курица не птица, Измаил не заграница...
padun 23 марта 2018 | 15:29
vilingrad: А как этот старый придурок отреагирует, если Слуцкий положит свою руку на "любое место" его дочери или внучки (если они у него есть конечно)
kottigr1 23 марта 2018 | 15:09
Неужели декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков настолько уверен в Слуцком, что готов оставлять наедине с ним свою супругу.. ? .. Вот с Жириновским не страшно оставить любую женщину, но со Слуцким.. !!!?
evgolius7 23 марта 2018 | 15:13
Если ты в системе, то рукосуйством заниматься можешь, а мнения своего иметь не можешь...
tariel_01 23 марта 2018 | 15:20
kottigr1:
Да нет. Просто у Третьякова, как и у 90% населения России, звериная ненависть к 2% либерально ориентированных граждан.
kottigr1 23 марта 2018 | 15:25
tariel_01: Да нет. Просто у Третьякова, как и у 90% населения России, звериная ненависть к 2% либерально ориентированных граждан.
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О-бал-деть !... Баб в РФ лишь 2% осталось ? Не удивительно.. Неужели практически все путинисты латентные гомосеки, имеющие неразделенные симпатию к разведенному, лысеющему, ботоксному карлику..
alexharvey 23 марта 2018 | 15:29
kottigr1: Неужели декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков настолько уверен в Слуцком, что готов оставлять наедине с ним свою супругу.. ?
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У Третьякова супруга небось такая, что не заинтересует даже такого маньяка как Слуцкий
aleksandr39 23 марта 2018 | 15:09
Третьяков такой же извращенец как и Слуцикий ,в свободное от пропагандистской деятельности время трогает студенток за " лобок " .
cite 23 марта 2018 | 15:10
И "старик козлодоев" отметился...
oksana63 23 марта 2018 | 15:11
Глубина падения этого интеллюхента еще не измерена.
norgemann 23 марта 2018 | 15:11
Это такие "традиционные ценности" в России, они позволяют любому мужику хватать женщин за лобок.
tariel_01 23 марта 2018 | 15:22
norgemann:
Так русским женщинам нравится это. И украинским кстати тоже. Одно племя, славянское.
zhrv 23 марта 2018 | 15:18
Это усатое... чудо (чуть не сказал - ЧМО), везде лезет со своим "экспертным мнением".
fedor_v_glaz 23 марта 2018 | 15:18
Тоже любитель лобков, не лобстеров?
s011ma 23 марта 2018 | 15:18
Какие у нас деканы высшей школы телевидения, такое и телевидение. И наоборот.
profi1962 23 марта 2018 | 15:21
s011ma: 100%.
bulf 23 марта 2018 | 15:29
s011ma: и МГУ тоже соответствует...
prosto_tac 23 марта 2018 | 15:20
данный тип давно ничего дурного не видит ,видно совсем ослеп бедолага.
vladimir1957 23 марта 2018 | 15:20
То есть Третьяков не против, чтобы Слуцкий и ему подобные трогали его жену за лобок. Высокие отношения!
piter_ug 23 марта 2018 | 15:21
Скорее всего, докладчик уже давно забыл предметную анатомию.
Поэтому и такое безразличие.
sbk 23 марта 2018 | 15:22
Дочка есть у Третьякова?
Она уже побывала у депутата на "приеме"?
annacrimea 23 марта 2018 | 15:24
Что безусловно характеризует господина Третьякова как высокоморальную личность. Интересно, а если ему небрезгливая студентка "положит руку на любое место"?
pyfrjvsqfldjrfn 23 марта 2018 | 15:26
annacrimea: Он кончит.
s011ma 23 марта 2018 | 15:29
annacrimea: С зажатым в ней серпом.
airjeff 23 марта 2018 | 15:25
мало того, что моральный урод, так обязательно тянет на весь свет заявить об этом.