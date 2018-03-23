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15:04, 23 марта 2018

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков не видит ничего дурного в действиях депутата Слуцкого

Выступая с лекцией в Новосибирском государственном университете, Третьяков заявил о праве Слуцкого «класть руку на любое место». Фрагмент выступления прозвучал в эфире телеканала RTVi. По сообщению телеканала, большинство студентов демонстративно покинули аудиторию. Они требуют извинений от руководства университета.

Комментарии

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norma_term 23 марта 2018 | 15:09

А кто-то сомневался, что этот товариСЧ займет именно такую позицию ?

vilingrad 23 марта 2018 | 15:21

norma_term: Сам не может, но со сладострастием наблюдает...

pyfrjvsqfldjrfn 23 марта 2018 | 15:24

//Третьяков заявил о праве Слуцкого «класть руку на любое место»//

Ну, да, ну, да. Курица не птица, Измаил не заграница...

padun 23 марта 2018 | 15:29

vilingrad: А как этот старый придурок отреагирует, если Слуцкий положит свою руку на "любое место" его дочери или внучки (если они у него есть конечно)

kottigr1 23 марта 2018 | 15:09

Неужели декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков настолько уверен в Слуцком, что готов оставлять наедине с ним свою супругу.. ? .. Вот с Жириновским не страшно оставить любую женщину, но со Слуцким.. !!!?

evgolius7 23 марта 2018 | 15:13

Если ты в системе, то рукосуйством заниматься можешь, а мнения своего иметь не можешь...

tariel_01 23 марта 2018 | 15:20

kottigr1:
Да нет. Просто у Третьякова, как и у 90% населения России, звериная ненависть к 2% либерально ориентированных граждан.

kottigr1 23 марта 2018 | 15:25

tariel_01: Да нет. Просто у Третьякова, как и у 90% населения России, звериная ненависть к 2% либерально ориентированных граждан.
---------------------------------------------------------------------------------
О-бал-деть !... Баб в РФ лишь 2% осталось ? Не удивительно.. Неужели практически все путинисты латентные гомосеки, имеющие неразделенные симпатию к разведенному, лысеющему, ботоксному карлику..

alexharvey 23 марта 2018 | 15:29

kottigr1: Неужели декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков настолько уверен в Слуцком, что готов оставлять наедине с ним свою супругу.. ?
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------
У Третьякова супруга небось такая, что не заинтересует даже такого маньяка как Слуцкий

aleksandr39 23 марта 2018 | 15:09

Третьяков такой же извращенец как и Слуцикий ,в свободное от пропагандистской деятельности время трогает студенток за " лобок " .

cite 23 марта 2018 | 15:10

И "старик козлодоев" отметился...

oksana63 23 марта 2018 | 15:11

Глубина падения этого интеллюхента еще не измерена.

norgemann 23 марта 2018 | 15:11

Это такие "традиционные ценности" в России, они позволяют любому мужику хватать женщин за лобок.

tariel_01 23 марта 2018 | 15:22

norgemann:
Так русским женщинам нравится это. И украинским кстати тоже. Одно племя, славянское.

(комментарий скрыт)

zhrv 23 марта 2018 | 15:18

Это усатое... чудо (чуть не сказал - ЧМО), везде лезет со своим "экспертным мнением".

fedor_v_glaz 23 марта 2018 | 15:18

Тоже любитель лобков, не лобстеров?

s011ma 23 марта 2018 | 15:18

Какие у нас деканы высшей школы телевидения, такое и телевидение. И наоборот.

profi1962 23 марта 2018 | 15:21

s011ma: 100%.

bulf 23 марта 2018 | 15:29

s011ma: и МГУ тоже соответствует...

prosto_tac 23 марта 2018 | 15:20

данный тип давно ничего дурного не видит ,видно совсем ослеп бедолага.

vladimir1957 23 марта 2018 | 15:20

То есть Третьяков не против, чтобы Слуцкий и ему подобные трогали его жену за лобок. Высокие отношения!

piter_ug 23 марта 2018 | 15:21

Скорее всего, докладчик уже давно забыл предметную анатомию.
Поэтому и такое безразличие.

sbk 23 марта 2018 | 15:22

Дочка есть у Третьякова?
Она уже побывала у депутата на "приеме"?

annacrimea 23 марта 2018 | 15:24

Что безусловно характеризует господина Третьякова как высокоморальную личность. Интересно, а если ему небрезгливая студентка "положит руку на любое место"?

pyfrjvsqfldjrfn 23 марта 2018 | 15:26

annacrimea: Он кончит.

s011ma 23 марта 2018 | 15:29

annacrimea: С зажатым в ней серпом.

airjeff 23 марта 2018 | 15:25

мало того, что моральный урод, так обязательно тянет на весь свет заявить об этом.

(комментарий скрыт)

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