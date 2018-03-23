Стали известны результаты расследования самой мощной кибератаки на правительство ФРГ
Как оказалось, в них участвовали российские хакеры. В конце февраля немецкое пресс-агентство распространило сведения о самой опасной в истории ФРГ кибератаке на высоко надежную компьютерную систему германского правительства. Хакеры проникли на серверы информационной службы кабинета министров через слабые места в сети вузов государственной администрации. Об их подозрительной деятельности германским экспертам в декабре сообщила дружественная иностранная спецслужба.
Как выяснилось, кибератака была совершена российской группой «Uroburos», известной своим осторожным подходом. Хакеры сначала проникают в чужую инфраструктуру, уводят пару незначительных материалов и ждут возможности выкрасть важную информацию. Главной целью этойкибератакибыл отдел германского МИД,занимающийся Россией и СНГ.
Немецкие специалисты приняли решение выявить метод хакеров и наблюдали за кибернападением, стараясь держать его под контролем. Лишь когда преступники взялись за дело серьезно и взломали доступ к внутренним паролям, атаку пришлось прекратить. Секретных документов им добыть, однако, не удалось.
Специалисты не исключают, что «Urоburos» все еще присутствует в компьютерной сети правительства ФРГ. Немецкие политики обеспокоены участившимися кибернападениями из России. Ранее российские хакеры взломали серверы бундестага.
Комментарии13
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pavelmistery 23 марта 2018 | 15:10
Ломать, крушить, угрожать, оскорблять, создавать оружие = путинская Россия
etofeasko 23 марта 2018 | 15:11
pavelmistery:
ты сейчас сша описал с разрушенными странами: Югославией, Ливией, Украиной и т.д.
raffal 23 марта 2018 | 15:25
etofeasko: ты сейчас сша описал с разрушенными странами: Югославией, Ливией, Украиной и т.д.
____________________
Бывшая Югославия
после 10 лет страшной междуусобной войны и 10 лет уговоров угомониться, только вмешательство НАТО прекратило бойню. С тех пор на Балканах МИР! И все балканские страны или уже в НАТО и ЕС, или стоят в очереди. И никого в союз с Россией.
Ливия.
Там было вмешательство не США, а Франции и Италии по настоятельному требованию....Лиги АРАБСКИХ государств.
Украина
Какую наглость нужно иметь, чтобы обвинять США в разбойном нападении России на эту страну, в бандитском захвате части её территории и её аннексии, в необъявленной войне против неё.
etofeasko 23 марта 2018 | 15:29
raffal:
Так почему же до сих пор украина не объявила войну раз такую "агрессию" испытывает?
tariel_01 23 марта 2018 | 15:12
pavelmistery:
А еще эта обезумевшая рашка грозится на ядерную атаку на Россию, превратить цивилизованный мир в радиоактивный пепел.
etofeasko 23 марта 2018 | 15:15
tariel_01:
"рашка грозится на ядерную атаку на Россию"
Ты клоун отдаешь отчет себе, что ты бред пишешь?
mystar 23 марта 2018 | 15:24
etofeasko: Ты клоун отдаешь отчет себе, что ты бред пишешь?
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Он не себе отдает отчет а куратору из госдепа.
alehan00074 23 марта 2018 | 15:14
pavelmistery: вот так везде - куда то влезть, засветиться, огрести по рогам, ничего не достичь и опозориться, напоследок поднять шум "нас не любят" - одно слово путираша, позорище и посмешище одновременно:))))
tariel_01 23 марта 2018 | 15:10
Угадываю с трех раз. Путин, Россия или зеленые человечки с Большой Медведицы.
velbkeirf1 23 марта 2018 | 15:12
Ранее российские хакеры взломали серверы бундестага
Слава богу что не подожгли рейстаг
mystar 23 марта 2018 | 15:12
Ранее хакеры взломали серверы бундестага.
Ухахайка. В тот раз представители следствия признали что никто серверы не взламывал а документы вынес сотрудник бундестага.
Теперь новая серия.)))
kara 23 марта 2018 | 15:14
могучая рука рынка-конкуренция. видно не только русские хакеры в Германии орудуют, уже доносы стали одни на других писать.
persona_non_grata 23 марта 2018 | 15:18
Пока коты спят мыши резвятся.