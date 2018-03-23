Стали известны результаты расследования самой мощной кибератаки на правительство ФРГ

Как оказалось, в них участвовали российские хакеры. В конце февраля немецкое пресс-агентство распространило сведения о самой опасной в истории ФРГ кибератаке на высоко надежную компьютерную систему германского правительства. Хакеры проникли на серверы информационной службы кабинета министров через слабые места в сети вузов государственной администрации. Об их подозрительной деятельности германским экспертам в декабре сообщила дружественная иностранная спецслужба.

Как выяснилось, кибератака была совершена российской группой «Uroburos», известной своим осторожным подходом. Хакеры сначала проникают в чужую инфраструктуру, уводят пару незначительных материалов и ждут возможности выкрасть важную информацию. Главной целью этойкибератакибыл отдел германского МИД,занимающийся Россией и СНГ.

Немецкие специалисты приняли решение выявить метод хакеров и наблюдали за кибернападением, стараясь держать его под контролем. Лишь когда преступники взялись за дело серьезно и взломали доступ к внутренним паролям, атаку пришлось прекратить. Секретных документов им добыть, однако, не удалось.

Специалисты не исключают, что «Urоburos» все еще присутствует в компьютерной сети правительства ФРГ. Немецкие политики обеспокоены участившимися кибернападениями из России. Ранее российские хакеры взломали серверы бундестага.