Главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, по некоторым данным, отправили в отставку
Это решение может быть связано с массовым отравлением детей, которые живут недалеко от мусорного полигона «Ядрово». Информация об отставке Гаврилова появилась через два дня после того, как детей срочно отправили в больницу с признаками отравления, сообщили источники RTVI в администрации города.
В приемной главы района газете «Коммерсант» рассказали, что никакой информации на эту тему у них нет, а сам Евгений Гаврилов находится на заседании штаба. У нескольких учеников школы номер 2 в среду резко ухудшилось самочувствие, появились тошнота, головокружение, кровотечение из носа, взрослые вызвали скорую. В администрации Волоколамска тогда сказали, что на мусорном полигоне произошел выброс свалочного газа. У больницы начался стихийный протест родных пострадавших детей и местных жителей. На место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, однако с людьми он разговаривать не стал. На главу Волоколамского района набросились протестующие и несколько раз ударили по голове, после чего он в окружении охранников скрылся. Место Евгения Гаврилова может занять глава другого подмосковного района, отмечает газета «Новые известия».
Комментарии20
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evgolius7 23 марта 2018 | 15:04
Не надо паники из-за ситуации со свалкой в Волоколамске.
Уже следующее поколение детей таких проблем иметь не будет. Они просто мутируют до состояния, когда воздух со свалки станет для них целебным.
Надо просто немного потерпеть, как гласит статья 1 Конституции России.
(с)
kottigr1 23 марта 2018 | 15:06
evgolius7: Тряпка.. Дал возможность двинуть народу по репе.. Дискредитировал действующую власть. С народом можно встречаться один на один лишь из-за спин дивизий ФСО.
А теперь будет выкинут "сахарной костью", что бы народ его рвал с урчанием вместо закрытия свалки..
pablo_moderator 23 марта 2018 | 15:09
kottigr1:
КАЖДУЮ ПЯТУЮ ТОЧКУ
КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ САМОВАР
и один опупевший от кваса , котингер !
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 15:17
evgolius7: пешку , ничего не значившую , бросили рабам , чтоб заткнулись!
vikwlad 23 марта 2018 | 15:22
Свалку в Волоколамске организовали по указанию Путина, а уволили шестёрку, которая никак не могла отменить это идиотское решение.
pablo_moderator 23 марта 2018 | 15:23
8
cite 23 марта 2018 | 15:05
Служил гаврила козлом отпущения...
vilingrad 23 марта 2018 | 15:10
Гаврилов, конечно не свой для гбешников- но примечательно, что Вовка еще год назад так легко не сдавал своих работничков. Новая эра, как с Пригожиным- и сам он никто, и звать никак, и впервые его вижу...
protvik 23 марта 2018 | 15:26
vilingrad: От ненужного балласта избавились, на его место назначат очередного Виталика из ватников, которого без сожаления сдадут, если забуксует переезд свалки в другое место.
puteshestvennik 23 марта 2018 | 15:10
Он виноват в том что вышел в народ и позволил под камеру дать себе в репу. Нельзя так ронять престиж власти - за это и наказан.
kottigr1 23 марта 2018 | 15:13
puteshestvennik: Это как с ЦИК, где убирали глав региональных избиркомов не за сами фальсификации, а за то, что у них процесс фальсификаций попал на кадры видеокамер..
kara 23 марта 2018 | 15:10
ээээх! и по морде получил и еще пинка под зад дали!
putin_itogy 23 марта 2018 | 15:12
Гаврилов - не Слуцкий.
И поэтому был сдан на растерзание.
kapitankolbaskin 23 марта 2018 | 15:16
Теперь ему могут и правда очки в ...опу запихать .Надо послом отправить в Науру
irinaapril 23 марта 2018 | 15:18
Можно подумать, что этот глава что-то решает.Поставят точно такую же пешку, зато народ рад- плохого боярина прогнали.
don_ballon 23 марта 2018 | 15:19
Я что-то пропустил, в России состоялось научное открытие, новый элемент таблицы Менделеева-свалочный газ? Оба-на! Вот сволочной газ давно из всех щелей лезет, а свалочный это ноу-хау. Ещё красиво-называть помойку полигоном. Полигоном чего-счастливого будущего помойчан?
sbk 23 марта 2018 | 15:20
А пару дворников со стрелочниками?
Не отправили в отставку?
А почему?
s011ma 23 марта 2018 | 15:21
Место Евгения Гаврилова может занять глава другого подмосковного района
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Из Балашихи, наверное.
ed10075 23 марта 2018 | 15:24
Главе настучали по голове, отправили в отставку, хотя основная вина за происшедшее лежит на тех, кто из локальной свалки превратил ее в свалку федерального значения, без учета недопустимой приближенности ее к городу, расположение города в непроветриваемой низине.
canary 23 марта 2018 | 15:25
Оказывается главное зло -это Гаврилов, это он распорядился свалку устроить, натащил всякого московского дерьма к себе в городок, а Воробьев-то и не знал . Он вообще не знал, что москвичи какой-то мусор производят, и что надо завод строить перерабатывающий и экологически чистое производство обеспечивать. Наивных руководителей Путин назначает с незамутненной мыслями головой.