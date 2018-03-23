Главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, по некоторым данным, отправили в отставку

Это решение может быть связано с массовым отравлением детей, которые живут недалеко от мусорного полигона «Ядрово». Информация об отставке Гаврилова появилась через два дня после того, как детей срочно отправили в больницу с признаками отравления, сообщили источники RTVI в администрации города.

В приемной главы района газете «Коммерсант» рассказали, что никакой информации на эту тему у них нет, а сам Евгений Гаврилов находится на заседании штаба. У нескольких учеников школы номер 2 в среду резко ухудшилось самочувствие, появились тошнота, головокружение, кровотечение из носа, взрослые вызвали скорую. В администрации Волоколамска тогда сказали, что на мусорном полигоне произошел выброс свалочного газа. У больницы начался стихийный протест родных пострадавших детей и местных жителей. На место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, однако с людьми он разговаривать не стал. На главу Волоколамского района набросились протестующие и несколько раз ударили по голове, после чего он в окружении охранников скрылся. Место Евгения Гаврилова может занять глава другого подмосковного района, отмечает газета «Новые известия».