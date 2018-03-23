Преступник, захвативший заложников в супермаркете во французском городе Треб, убит

Об этом сообщили местные власти. Преступник, захвативший заложников, заявил, что принадлежит к террористической группировке «Исламское государство»*. Трагедия произошла в коммуне Треб в департаменте Од. Супермаркет захватил вооружённый мужчина. По данным очевидцев, он ворвался в крупный магазин на юге Франции с криками «Аллах Акбар». Тот же человек заявил, что действует от террористической организации Исламское государство, сообщает BFM TV. Вооружённый человек открыл огонь по полицейским. Один страж порядка был убит, другой пострадал, позже он скончался. Есть и раненые среди посетителей магазина. Супермаркет блокировали силовики, к зданию подтянули бронетехнику. По данным канала в заложниках оказалось около 20-ти человек. Им позже удалось выйти из супермаркета. До этого менее чем в 10-ти километрах случился ещё один инцидент. Неизвестный мужчина из автомобиля Ауди открыл огонь по полицейским, страж порядка получил ранения. Власти выясняют, связаны ли эти два нападения между собой. Крайне серьёзной назвал ситуацию на юге Франции премьер страны Эдуард Филипп. На место происшествия в Треб направляется министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело в связи с захватом заложников на юге Франции, сообщает «Франс Пресс».



* организация запрещена на территории РФ