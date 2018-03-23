Преступник, захвативший заложников в супермаркете во французском городе Треб, убит
Об этом сообщили местные власти. Преступник, захвативший заложников, заявил, что принадлежит к террористической группировке «Исламское государство»*. Трагедия произошла в коммуне Треб в департаменте Од. Супермаркет захватил вооружённый мужчина. По данным очевидцев, он ворвался в крупный магазин на юге Франции с криками «Аллах Акбар». Тот же человек заявил, что действует от террористической организации Исламское государство, сообщает BFM TV. Вооружённый человек открыл огонь по полицейским. Один страж порядка был убит, другой пострадал, позже он скончался. Есть и раненые среди посетителей магазина. Супермаркет блокировали силовики, к зданию подтянули бронетехнику. По данным канала в заложниках оказалось около 20-ти человек. Им позже удалось выйти из супермаркета. До этого менее чем в 10-ти километрах случился ещё один инцидент. Неизвестный мужчина из автомобиля Ауди открыл огонь по полицейским, страж порядка получил ранения. Власти выясняют, связаны ли эти два нападения между собой. Крайне серьёзной назвал ситуацию на юге Франции премьер страны Эдуард Филипп. На место происшествия в Треб направляется министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело в связи с захватом заложников на юге Франции, сообщает «Франс Пресс».
* организация запрещена на территории РФ
Комментарии4
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captain_ 23 марта 2018 | 15:05
Обращение Пуйла и захват заложников в супермаркете на юге Франции произошли в 13 часов по московскому времени.
Совпадение? Не думаю...
skolzki 23 марта 2018 | 15:07
captain_: Савченко ещё обьявила забастовку ,бугагага , какела расскажи нам лучше как самый сильный презик Окраины российской Пэдро Порошенко пропивает страну ))))))))))))))))
korikov 23 марта 2018 | 15:20
''Преступник, захвативший заложников...''
А почему у вас, уважаемая редакция, человек который кзял в заложники людей во Франции и был убит полицией - ''преступник''? А люди которые стреляли в полицейских из автоматического оружия в России и были убиты - ''предполагаемые боевики''?
Поймёте о какой я новости на Эхо.
stoned_fox 23 марта 2018 | 15:26
korikov: Да и хомки что то приуныли, не кричат что убили без суда и следствия.