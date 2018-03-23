Напавший на супермаркет во французском городе Треб, убит
Об этом сообщил глава городской администрации. Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых. Ранее сообщалось об одном раненном полицейском. Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет. Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб. «Треб: я незамедлительно отправляюсь на место», — написал министр на своей странице в «Твиттере». Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией. Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.
Комментарии9
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dataan 23 марта 2018 | 15:00
А что это Эхо не пишет о сегодняшнем событии в Средиземном море?
23.03 10-00
По сообщениям Министерства обороны России, американские корабли, вероятнее всего, готовятся нанести ракетный удар по территории Арабской Республики. Об этом свидетельствуют ряд маневров, проводимых командованием ВМС США. Российские корабли вышли на перехват американской эскадры
23.03. 14-00
Российские системы радиоэлектронной борьбы, отправленные в Сирию, остановили работу всей навигации, и отключила всю технику в Средиземном море. Как сообщает греческое издание «Ellinotourkika»: «На Востоке Средиземноморья отказала вся навигация. Отказ навигации проявляется в том, что навигационные приборы воздушных судов и кораблей отказываются работать в нормальном режиме. Техника не в состоянии корректно определять свое местоположение. Однако это не все, существует проблема со связью». Западные СМИ безумно впечатлил тот факт, что российские системы РЭБ нарушили навигацию и связь до полной потери связи со спутником. Американское командование кораблей готовит протест руководству ВС России.
skolzki 23 марта 2018 | 15:04
dataan: Им не интересно , они все сейчас в заботах о своих лобках , боятся что единороссы с лдпр овцами их залапают )))))))))))))))))))
haldey 23 марта 2018 | 15:07
dataan: Так у них даже шансов нет супротив нас))) Во льдах Арктики тоже навигация подвела?))) А может наши станции РЭБ уже и температуру понижают?))) Красавы))) Скока они там ужо, неделю? Две недели? Короче, пока не потеплеет))) Петушки американские только кукарекать и могут)))
alehan00074 23 марта 2018 | 15:10
dataan: LOL! портяныч, какое Средиземное море ??? где ты, а где море и 6-ой флот США, мощнейший на планете, который контролирует каждый квадратный дюйм этого моря, а также и всю Европу, в том числе и самые отсталые ее территории вплоть до уральских гор.... единственное, что ты можешь откючить - это свою башку, да еще разве что дырку в полу на своем местном привокзальном сортире:))
stoned_fox 23 марта 2018 | 15:19
alehan00074: Дурик, беги амерскую мощнейшую подводную лодку на буксир бери.Она в лёд вмёрзла. Вояки хреновы!
alehan00074 23 марта 2018 | 15:29
stoned_fox: дурик! даже Эхо не напрягаясь уже разобалчило фейк про американскую лодку, а ты все веришь:))) лучше вспомни как вагнеровцы недавно отправились отжимать заводик в гавно сирии и чем это кончилось...ты поди еще думаешь, что на Западе кто-то помнит мюнхенские бредни твоего ботоксного фюрера и вообще всерьез относистся к бензоколонке на задворках Европы? да, разбросать радиактивную дрянь в Лондоне и обосраться на весь мир вы можете, но не более того...позорище и посмешище одновременно:)))
stoned_fox 23 марта 2018 | 15:16
dataan: А подводная лодка отрабатывала удар по России и вмёрзла в лёд. Вот хохма так хохма.
nikitin43 23 марта 2018 | 15:01
с понятием повсеместный терроризм придётся жить всем странам .
aluksejsilver 23 марта 2018 | 15:05
Лягушатники огребают по полной, за свою толерантность, странно что нападавший убит, должны были войти в его душевные переливы и отпустить.