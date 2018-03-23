Напавший на супермаркет во французском городе Треб, убит

Об этом сообщил глава городской администрации. Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых. Ранее сообщалось об одном раненном полицейском. Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет. Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб. «Треб: я незамедлительно отправляюсь на место», — написал министр на своей странице в «Твиттере». Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией. Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.