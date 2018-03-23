Заложникам удалось покинуть помещение супермаркета на юге Франции, где их удерживал неизвестный

Человек, ранее захвативший заложников в супермаркете во французском населенном пункте Треб, в настоящее время находится один в помещении магазина, сообщает французский телеканал BFMTV. Ранее примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет. BFMTV сообщает о ранении двух человек. Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб. «Треб: я незамедлительно отправляюсь на место», — написал министр на своей странице в «Твиттере». Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией. Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.