Заложникам удалось покинуть помещение супермаркета на юге Франции, где их удерживал неизвестный
Человек, ранее захвативший заложников в супермаркете во французском населенном пункте Треб, в настоящее время находится один в помещении магазина, сообщает французский телеканал BFMTV. Ранее примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет. BFMTV сообщает о ранении двух человек. Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб. «Треб: я незамедлительно отправляюсь на место», — написал министр на своей странице в «Твиттере». Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией. Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
etofeasko 23 марта 2018 | 14:57
Мэр коммуны Эрик Менасси заявил в эфире BFMTV, что получил информацию о двоих погибших.
Что прям без потерь?