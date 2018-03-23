«Аэрофлот» снял с рейса Москва-Омск певицу Успенскую из-за инцидента с собакой
Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.
Он уточнил, что «Аэрофлот» отказал певице в перелете из-за грубого поведения. «На рейсе Москва-Омск была отстранена от полета пассажирка бизнес-класса Любовь Успенская. При входе на борт воздушного судна она несла в руках собаку. После просьбы бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску, пассажирка оттолкнула бортпроводника и попыталась пройти в салон самолета. Командир воздушного судна принял решение отказать в перевозке пассажиру. Составлен рапорт, взяты показания свидетелей», — рассказал Фетисов.
По его словам, в результате рейс SU1762 Москва-Омск был задержан примерно на час.
В свою очередь директор артистки Виталий Макаров заявил, что Успенская намерена подать жалобу в суд на сотрудников «Аэрофлота», высадивших ее с рейса. Ответчиками по иску, по его словам, могут стать конкретные сотрудники компании.
Комментарии15
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kolovrat_ 23 марта 2018 | 14:43
вечно с рагульем понаехавшим проблемы. посади хохла за стол, он и ноги на стол
dataan 23 марта 2018 | 14:45
То же мне певицу нашли. Кабацкая ворона. Гы.
gonduras_on_kolima 23 марта 2018 | 15:02
kolovrat_: // вечно с рагульем понаехавшим проблемы. посади хохла за стол, он и ноги на стол //
Слышь, клоун, ты бы перед пуком в лужу чуть в педивикию заглянул.
Где написано, что она урождённая Любовь Залмановна Сицкер.
Из-под какого забора вас набирают, тролли пацакские?
costs 23 марта 2018 | 15:05
gonduras_on_kolima: моя б собака тоже её испугалась ))
mmm_333 23 марта 2018 | 14:43
А как это возможно? Как одна собака могла держать в "руках" другую пусть и более маленькую собачку?
a_111111 23 марта 2018 | 14:45
Если бы я свою собачку нес на руках в салон ( и без намордника), то наверное посадочный талон у меня бы не спрашивали... Хотя у нее маленькая мордочка, пока волчью пасть не откроет...
a_111111 23 марта 2018 | 14:50
Да кстати, а кто такая Успенская? Ну кроме того что у нее есть маленькая собачка, наверное йорк... Они любят на мою более чем 30 кг песу наподать - потом пищат, когда она на них как на подушку ложиться... Но вообще, дама с Йорком это диагноз...
moskow2042 23 марта 2018 | 14:53
Собака как маленький ребёнок и член семьи ,а тут совести у людей нет.....
croaker 23 марта 2018 | 14:54
Хорошо, с любимой коровой никто не летает.
sg77g 23 марта 2018 | 15:03
croaker:
Как не летает? Ее собачка с тупой коровой летела
gorga2 23 марта 2018 | 15:01
- А я сядy в кабриолет! )))))
mystar 23 марта 2018 | 15:05
Она же вроде имигрировала в США. Вдруг оказалась снова гражданка России. А чо не вна Украину вернулась?
Вот мотыляет енту творчесскую интелегенцию.
tanber 23 марта 2018 | 15:08
В Америки эту алкоголичку еще бы и посадили! тоже мне звездуля! А здесь она думает что ей все можно. Может и подшафе была.
zhrv 23 марта 2018 | 15:25
А пусть "сядет в кабриолет" и догонит кого-нибудь.
s011ma 23 марта 2018 | 15:26
А теперь хотелось бы услышать начальника транспортного цеха.