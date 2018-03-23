«Аэрофлот» снял с рейса Москва-Омск певицу Успенскую из-за инцидента с собакой

Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

Он уточнил, что «Аэрофлот» отказал певице в перелете из-за грубого поведения. «На рейсе Москва-Омск была отстранена от полета пассажирка бизнес-класса Любовь Успенская. При входе на борт воздушного судна она несла в руках собаку. После просьбы бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску, пассажирка оттолкнула бортпроводника и попыталась пройти в салон самолета. Командир воздушного судна принял решение отказать в перевозке пассажиру. Составлен рапорт, взяты показания свидетелей», — рассказал Фетисов.

По его словам, в результате рейс SU1762 Москва-Омск был задержан примерно на час.

В свою очередь директор артистки Виталий Макаров заявил, что Успенская намерена подать жалобу в суд на сотрудников «Аэрофлота», высадивших ее с рейса. Ответчиками по иску, по его словам, могут стать конкретные сотрудники компании.