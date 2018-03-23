Заложникам удалось покинуть супермаркет на юге Франции, где их удерживал неизвестный
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV. «Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии», — сообщил диктор телеканала BFMTV. Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности «Исламскому государству»*. Сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и еще один или двое получили ранения.* организация запрещена на территории РФ
Комментарии9
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slava94 23 марта 2018 | 14:41
Естественно освобождены, это же французский спецназ работал, а не российский.
dataan 23 марта 2018 | 14:43
Думаю «Шарли Эбдо» достойную карикатурку подготовит на рыдающих заложниц.Бу-га-га-га-га
kolovrat_ 23 марта 2018 | 14:47
"по меньшей мере один человек погиб и еще один или двое получили ранения" - отлично отработали лягушатники
dataan 23 марта 2018 | 14:51
kolovrat_: Как обычно, облажались на таком простом деле. Бу-га-га-га-га
etofeasko 23 марта 2018 | 14:51
slava94:
Мэр коммуны Эрик Менасси заявил в эфире BFMTV, что получил информацию о двоих погибших.
Че правда?
bosen48 23 марта 2018 | 14:56
По предварительным данным, два человека погибли в результате захвата заложников в супермаркете на юге Франции.
Информацию о двоих погибших озвучил мэр коммуны Эрик Менасси, заявил в эфире BFMTV. Аналогичные цифры приводят в полиции.
Да действительно, французский. У нас вон обыкновенный мужик террориста дубиной обезвредил.
giggs181103 23 марта 2018 | 14:43
Надо было газ туда пустить или из танков шандарахнуть
etofeasko 23 марта 2018 | 14:55
giggs181103:
лучше с самолетов как на украине.
bosen48 23 марта 2018 | 14:59
etofeasko: Герой Украины Волошин, которого недавно зачистил СБУ.