Заложникам удалось покинуть супермаркет на юге Франции, где их удерживал неизвестный

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV. «Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии», — сообщил диктор телеканала BFMTV. Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности «Исламскому государству»*. Сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и еще один или двое получили ранения.