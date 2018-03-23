«Аэрофлот» снял с рейса певицу Любовь Успенскую, которая пыталась пройти в самолет с собачкой на руках
Как утверждают представители авиакомпании, на просьбу убрать собаку в переноску, Успенская оттолкнула бортпроводника и попыталась пройти в салон. В «Аэрофлоте» заявляют, что располагают свидетельскими показаниями трех пассажиров. Из-за инцидента рейс в Омск был задержан примерно на час.
Комментарии3
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asyrj 23 марта 2018 | 14:46
Диктатура устанавливается постепенно.
Раньше артистам и пр. "известностям" разрешались всякие вольности.
Теперь всех ровняют по самую шляпку: что бабку с рынка, что Любочку Успенскую.
asyrj 23 марта 2018 | 14:49
asyrj: Собачек возить целыми самолетами можно только особам,
приближенным к императору.
annacrimea 23 марта 2018 | 15:28
Теперь мы узнали о существовании еще и этой певицы. Для пиара все сгодится.