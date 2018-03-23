«Аэрофлот» снял с рейса певицу Любовь Успенскую, которая пыталась пройти в самолет с собачкой на руках

Как утверждают представители авиакомпании, на просьбу убрать собаку в переноску, Успенская оттолкнула бортпроводника и попыталась пройти в салон. В «Аэрофлоте» заявляют, что располагают свидетельскими показаниями трех пассажиров. Из-за инцидента рейс в Омск был задержан примерно на час.