Центробанк снизил ключевую ставку с 7,5 до семи с четвертью процента годовых
ЦБ отмечает, что годовая инфляция остается на устойчиво-низком уровне. По прогнозу, в конце года она составит 3-4% и будет находиться в пределах 4% в 2019 году. В этих условиях ЦБ собирается продолжать снижение ставки.
Комментарии8
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molchun 23 марта 2018 | 14:43
Дура Набиуллина. ФРС повышает ставку, а ЦБ снижает. Как только ставки сравняются вкладываться в Россию будет невыгодно и западный капитал уйдет из России.
kottigr1 23 марта 2018 | 14:44
Глядя на катастрофическое падение российской экономики, ЦБ уже не снижать должен, а впору начать доплачивать..
odobryam_s 23 марта 2018 | 14:47
Ну да, ну да.... Только все это опять окажется очередным пшиком, а виноват будет Баракабама.... Яркий индикатор реальной инфляции - процентные ставки, по которым банки выдают кредиты. А они минимум в трое-четверо выше этих высосанных из пальца показателей, которыми оперирует центробанкирша.
andy116k 23 марта 2018 | 15:10
odobryam_s: "Яркий индикатор реальной инфляции - процентные ставки, по которым банки выдают кредиты"
Ничего не яркий. Если пипл готов брать под эти конские проценты, то зачем их снижать?
aluksejsilver 23 марта 2018 | 15:16
andy116k: А какие проценты ты бы хотел, наверное 0%, или даже чтобы тебе за то, что берёшь, ещё и доплачивали. Чудо в перьях.
rampa 23 марта 2018 | 15:12
скоро доходы населения еще упадут. Покупать будет не на что. Вот цены и перестанут расти. Инфляция 0 будет. Эх и заживем ))
s011ma 23 марта 2018 | 15:24
rampa: Да ладно, опыт воздействия на бюджетников уже есть. Просто за зарплатой они будут приходить, предъявляя чеки на покупки "рекомендованных" товаров.
antimalin 23 марта 2018 | 15:28
rampa: скоро доходы населения еще упадут. Покупать будет не на что.
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И режим рухнет.
Скоро.
Ведь правда?