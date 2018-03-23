Высылаемые британские дипломаты и члены их семей покинули территорию посольства в Москве

Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и выслала 23 российских дипломата. В ответ Россия выслала 23 сотрудника британской дипмиссии, закрыла генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и приостановило работу Британского совета. Сегодня же стало известно, что Евросоюз отзывает своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций.