Высылаемые британские дипломаты и члены их семей покинули территорию посольства в Москве
Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и выслала 23 российских дипломата. В ответ Россия выслала 23 сотрудника британской дипмиссии, закрыла генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и приостановило работу Британского совета. Сегодня же стало известно, что Евросоюз отзывает своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций.
Комментарии10
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cattt 23 марта 2018 | 14:39
Покинули без сожапения, а каково нашим, опять придется импортнозамещенку жрать.
kottigr1 23 марта 2018 | 14:42
cattt: Через неделю, втихаря и не афишируя, Кремль англичан опять будет зазывать обратно, как это уже было в схожей истории с дипломатами США... Но вот простые россияне точно "одними помидорами за это не отделаются" !
pmasel 23 марта 2018 | 15:13
Сбецборт прислали? Или обычным рейсовым самолетом улетели?
evgolius7 23 марта 2018 | 15:27
А круг потихонечку сжимается....
Похоронили коммунизм.
Похоронили СССР.
Похоронят и Путина
skolzki 23 марта 2018 | 14:46
cattt: Банду из МИ 6 геть из России , а оставшихся на гиляку )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
vsveter 23 марта 2018 | 14:42
Это полезное для экологии событие - воздух в Москве станет чище.
alehan00074 23 марта 2018 | 15:03
vsveter: насчет "воздух чище стал" - это в говно волоколамск, там тебе, портяныч, все подробно расскажут:)))
komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 14:48
Наш ответ Чемберлену
nikitin43 23 марта 2018 | 14:50
плакали поди покидая расею ....в ней можно по 12 тыс руб в месяц получать , прям рай земной , лучше тока у кадырки.
s011ma 23 марта 2018 | 15:16
Я надеюсь, их счета в Сбербанке заморозили и недвижимость в Мухосранске конфисковали?