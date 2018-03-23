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14:34, 23 марта 2018

Высылаемые британские дипломаты и члены их семей покинули территорию посольства в Москве

Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и  выслала 23 российских дипломата. В ответ Россия выслала 23 сотрудника британской дипмиссии, закрыла генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и  приостановило работу Британского совета. Сегодня же стало известно, что Евросоюз отзывает своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций.

Комментарии

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cattt 23 марта 2018 | 14:39

Покинули без сожапения, а каково нашим, опять придется импортнозамещенку жрать.

kottigr1 23 марта 2018 | 14:42

cattt: Через неделю, втихаря и не афишируя, Кремль англичан опять будет зазывать обратно, как это уже было в схожей истории с дипломатами США... Но вот простые россияне точно "одними помидорами за это не отделаются" !

pmasel 23 марта 2018 | 15:13

Сбецборт прислали? Или обычным рейсовым самолетом улетели?

evgolius7 23 марта 2018 | 15:27

А круг потихонечку сжимается....
Похоронили коммунизм.
Похоронили СССР.
Похоронят и Путина

skolzki 23 марта 2018 | 14:46

cattt: Банду из МИ 6 геть из России , а оставшихся на гиляку )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

vsveter 23 марта 2018 | 14:42

Это полезное для экологии событие - воздух в Москве станет чище.

alehan00074 23 марта 2018 | 15:03

vsveter: насчет "воздух чище стал" - это в говно волоколамск, там тебе, портяныч, все подробно расскажут:)))

komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 14:48

Наш ответ Чемберлену

nikitin43 23 марта 2018 | 14:50

плакали поди покидая расею ....в ней можно по 12 тыс руб в месяц получать , прям рай земной , лучше тока у кадырки.

s011ma 23 марта 2018 | 15:16

Я надеюсь, их счета в Сбербанке заморозили и недвижимость в Мухосранске конфисковали?

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