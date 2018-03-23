Глава Волоколамского района Московской области будет отправлен в отставку из-за событий вокруг полигона «Ядрово»
Об этом сообщает газета «Новые известия» со ссылкой на источник в областном правительстве. В приемной Гаврилова «Коммерсанту» сообщили, что никакой информацией на эту тему не располагают.
В последние дни в Волоколамске госпитализированы несколько десятков детей с признаками отравления. Впрочем, местные власти заявляют, что это не связано с мусорным полигоном. Роспотребнадзор не зафиксировал превышение нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе рядом со свалкой.
Комментарии23
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mmm_333 23 марта 2018 | 14:38
Уверен, что этот тип не святой и за ним статей не одна.
Но думаю свалку там устроил не он и предотвратить это все не в его силах.
Ну будет еще он и члены его семьи, кто начнет ненавидеть режим. Правда папочка на него думаю тоже тугая.
tariel_01 23 марта 2018 | 14:42
mmm_333:
Ужасно, что так-же как и Третьяков считает 90% этой несчастной рашки. Если полиция даст им волю, они с удовольствием будут громить либеральное меньшинство.
fr312 23 марта 2018 | 15:02
mmm_333: Я думаю надо и домкомов привлечь,не воробьёву же отвечать !
kottigr1 23 марта 2018 | 14:39
Тряпка.. Дал возможность двинуть народу по репе.. Дискредитировал действующую власть. С народом можно встречаться один на один лишь из-за спин дивизий ФСО.
tariel_01 23 марта 2018 | 14:48
kottigr1:
Власти намеренно спровоцировали эти выступления, чтобы убрать этого главу.
natogrek 23 марта 2018 | 15:01
tariel_01: Они и так в любой момент могут убрать любого. Хоть так, хоть эдак.
tariel_01 23 марта 2018 | 15:05
natogrek:
Согласен. Не за горами массовые расстрелы либеральной оппозиции. А если цивилизованный мир будет давить на путинский режим, то выйдут из невыгодных международных организаций, и приведут пример Китая и Саудовской Аравии, с которыми Соединенные Штаты и другие цивилизованные страны прекрасно взаимодействуют.
shotabich Дмитрий Зотиков 23 марта 2018 | 14:40
Ужасы нашего городка
По длинным коридорам Кремля шла девочка в розовой курточке. Она заглядывала во все подряд кабинеты, показывала на их хозяев пальчиком и потом проводила рукой по горлу.
- Девочка, пожалуйста, не трогай нас, - просили ее обитатели Кремля. - Иди лучше в Белый Дом или в Госдуму.
- Я там уже была, - отвечала им девочка. - Я уже везде была.
- Ты, наверное, хочешь всех нас убить?
- Нет, я хочу заставить вас плакать. Я хочу чтобы вы и ваши дети отдыхали теперь только у нас в Волоколамске.
- Нет! Лучше сразу убей нас!
- Такого подарка вы от меня не получите, - сказала девочка в розовой курточке. И засмеялась пронзительным, детским смехом.
kottigr1 23 марта 2018 | 14:46
shotabich: По длинным коридорам Кремля шла девочка в розовой курточке.
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Лучше бы шла сразу костлявая старуха в черном и с косой...
tks 23 марта 2018 | 14:52
shotabich: +10000005000000!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
gvs 23 марта 2018 | 14:40
Если Роспотребнадзор ипритом полить - они тоже скажут, что все нормально )))
vezdehod 23 марта 2018 | 14:43
А Воробушек так и будет продолжать махать крылышками, как будто он здесь не при чёчм и это его не касается.
pergamsky Георгий Пичугин 23 марта 2018 | 14:44
Туда же отправить Д.Медведева ("завонял" всю Россию) с экологическим и экономическим блоками!
molchun 23 марта 2018 | 14:45
Осталось воробья согнать с кресла
stanislav1975 23 марта 2018 | 14:48
Председатель понюхал и говорит:
— Нету. Не ощущается. Идёт тёплый дух, и только.
Казначей, жаба, говорит:
— Вполне отличная атмосфера. И нюхать её можно. Голова через это не ослабевает. У меня,— говорит,— в квартире атмосфера хуже воняет, и я,— говорит,— не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный.
А через полчаса, когда этого самого председателя ложили на носилки и затем задвигали носилки в каретку скорой помощи, я с ним разговорился.
Я говорю:
— Ну, как?
— Да нет,— говорит,— не будет ремонта. Жить можно.
Так и не починили.
Ну что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха — ко всему может привыкнуть.
natogrek 23 марта 2018 | 15:03
stanislav1975: "Человек не блоха — ко всему может привыкнуть." ////// Также считал и Достоевский, который писал:"Человек привыкает ко всему. Человек - подлец."
venmud 23 марта 2018 | 14:49
Значит ни голову, ни жопу не сберёг.
tks 23 марта 2018 | 14:50
Мордобитие - как основание для отставки!
x_signal 23 марта 2018 | 14:50
Хех, даже портрет начальника в кабинете не спас.
croaker 23 марта 2018 | 14:52
"Стрелочники" пошли. С другой стороны, не держался бы руками и ногами за власть, сам ушёл бы по честному.
vlasti_kranty 23 марта 2018 | 14:52
В общем пошла такая практика - если народ набьет чиновнику морду, то его в отставку. Кому набить следующему?
vise1 23 марта 2018 | 15:04
Гаврилова , помяли в Волоколамске .
Лишили сакральности , властного мужа .
В расход .
lihnes 23 марта 2018 | 15:07
Разве на уровне Главы района решаются проблемы мусора? Воробьев вот кто должен ответить своим креслом, но это уже к Путину а он своих не сдает. Дышите глубже дорогие наши люди.