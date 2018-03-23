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14:33, 23 марта 2018

Глава Волоколамского района Московской области будет отправлен в отставку из-за событий вокруг полигона «Ядрово»

Об этом сообщает газета «Новые известия» со ссылкой на источник в областном правительстве. В приемной Гаврилова «Коммерсанту» сообщили, что никакой информацией на эту тему не располагают.
В последние дни в Волоколамске госпитализированы несколько десятков детей с признаками отравления. Впрочем, местные власти заявляют, что это не связано с мусорным полигоном. Роспотребнадзор не  зафиксировал превышение нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе рядом со свалкой.

Комментарии

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mmm_333 23 марта 2018 | 14:38

Уверен, что этот тип не святой и за ним статей не одна.
Но думаю свалку там устроил не он и предотвратить это все не в его силах.
Ну будет еще он и члены его семьи, кто начнет ненавидеть режим. Правда папочка на него думаю тоже тугая.

tariel_01 23 марта 2018 | 14:42

mmm_333:
Ужасно, что так-же как и Третьяков считает 90% этой несчастной рашки. Если полиция даст им волю, они с удовольствием будут громить либеральное меньшинство.

fr312 23 марта 2018 | 15:02

mmm_333: Я думаю надо и домкомов привлечь,не воробьёву же отвечать !

kottigr1 23 марта 2018 | 14:39

Тряпка.. Дал возможность двинуть народу по репе.. Дискредитировал действующую власть. С народом можно встречаться один на один лишь из-за спин дивизий ФСО.

tariel_01 23 марта 2018 | 14:48

kottigr1:
Власти намеренно спровоцировали эти выступления, чтобы убрать этого главу.

natogrek 23 марта 2018 | 15:01

tariel_01: Они и так в любой момент могут убрать любого. Хоть так, хоть эдак.

tariel_01 23 марта 2018 | 15:05

natogrek:
Согласен. Не за горами массовые расстрелы либеральной оппозиции. А если цивилизованный мир будет давить на путинский режим, то выйдут из невыгодных международных организаций, и приведут пример Китая и Саудовской Аравии, с которыми Соединенные Штаты и другие цивилизованные страны прекрасно взаимодействуют.

shotabich Дмитрий Зотиков 23 марта 2018 | 14:40

Ужасы нашего городка
По длинным коридорам Кремля шла девочка в розовой курточке. Она заглядывала во все подряд кабинеты, показывала на их хозяев пальчиком и потом проводила рукой по горлу.
- Девочка, пожалуйста, не трогай нас, - просили ее обитатели Кремля. - Иди лучше в Белый Дом или в Госдуму.
- Я там уже была, - отвечала им девочка. - Я уже везде была.
- Ты, наверное, хочешь всех нас убить?
- Нет, я хочу заставить вас плакать. Я хочу чтобы вы и ваши дети отдыхали теперь только у нас в Волоколамске.
- Нет! Лучше сразу убей нас!
- Такого подарка вы от меня не получите, - сказала девочка в розовой курточке. И засмеялась пронзительным, детским смехом.

kottigr1 23 марта 2018 | 14:46

shotabich: По длинным коридорам Кремля шла девочка в розовой курточке.
-------------------------------------------------------------------
Лучше бы шла сразу костлявая старуха в черном и с косой...

tks 23 марта 2018 | 14:52

shotabich: +10000005000000!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

gvs 23 марта 2018 | 14:40

Если Роспотребнадзор ипритом полить - они тоже скажут, что все нормально )))

vezdehod 23 марта 2018 | 14:43

А Воробушек так и будет продолжать махать крылышками, как будто он здесь не при чёчм и это его не касается.

pergamsky Георгий Пичугин 23 марта 2018 | 14:44

Туда же отправить Д.Медведева ("завонял" всю Россию) с экологическим и экономическим блоками!

molchun 23 марта 2018 | 14:45

Осталось воробья согнать с кресла

stanislav1975 23 марта 2018 | 14:48

Председатель понюхал и говорит:
— Нету. Не ощущается. Идёт тёплый дух, и только.
Казначей, жаба, говорит:
— Вполне отличная атмосфера. И нюхать её можно. Голова через это не ослабевает. У меня,— говорит,— в квартире атмосфера хуже воняет, и я,— говорит,— не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный.

А через полчаса, когда этого самого председателя ложили на носилки и затем задвигали носилки в каретку скорой помощи, я с ним разговорился.
Я говорю:
— Ну, как?
— Да нет,— говорит,— не будет ремонта. Жить можно.
Так и не починили.
Ну что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха — ко всему может привыкнуть.

natogrek 23 марта 2018 | 15:03

stanislav1975: "Человек не блоха — ко всему может привыкнуть." ////// Также считал и Достоевский, который писал:"Человек привыкает ко всему. Человек - подлец."

venmud 23 марта 2018 | 14:49

Значит ни голову, ни жопу не сберёг.

tks 23 марта 2018 | 14:50

Мордобитие - как основание для отставки!

x_signal 23 марта 2018 | 14:50

Хех, даже портрет начальника в кабинете не спас.

croaker 23 марта 2018 | 14:52

"Стрелочники" пошли. С другой стороны, не держался бы руками и ногами за власть, сам ушёл бы по честному.

vlasti_kranty 23 марта 2018 | 14:52

В общем пошла такая практика - если народ набьет чиновнику морду, то его в отставку. Кому набить следующему?

vise1 23 марта 2018 | 15:04

Гаврилова , помяли в Волоколамске .
Лишили сакральности , властного мужа .

В расход .

lihnes 23 марта 2018 | 15:07

Разве на уровне Главы района решаются проблемы мусора? Воробьев вот кто должен ответить своим креслом, но это уже к Путину а он своих не сдает. Дышите глубже дорогие наши люди.

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