Глава Волоколамского района Московской области будет отправлен в отставку из-за событий вокруг полигона «Ядрово»

Об этом сообщает газета «Новые известия» со ссылкой на источник в областном правительстве. В приемной Гаврилова «Коммерсанту» сообщили, что никакой информацией на эту тему не располагают.

В последние дни в Волоколамске госпитализированы несколько десятков детей с признаками отравления. Впрочем, местные власти заявляют, что это не связано с мусорным полигоном. Роспотребнадзор не зафиксировал превышение нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе рядом со свалкой.