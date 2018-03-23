Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков не видит ничего дурного в действиях депутата Слуцкого
Выступая с лекцией в Новосибирском государственном университете, Третьяков заявил, что Слуцкий «как любой нормальный мужчина, в определенных обстоятельствах, может положить руку на коленку женщине или любое место». Об этом RTVi рассказали несколько студентов, которые присутствовали на лекции. Большинство после этого высказывания демонстративно покинули аудиторию. Студенты требуют извинений от руководства университета.
Комментарии65
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maf58 23 марта 2018 | 14:59
Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков
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Это такой косноязычный дядька, что на "культуре" ошивается?
norgemann 23 марта 2018 | 15:02
Кремлядь пропагандирует что у России свой особый путь и свои особые "традиционные ценности". Видать как раз эти то "ценности" позволяют мужчине любую женщину хватать за лобок? Или это можно делать только депутатам ГосДуры?
tadolg 23 марта 2018 | 15:03
Ну да, то есть студенток своего вуза он бы смело отправил к Слуцкому? Еще бы, наверное, поинтересовался, успели ли принять душ перед посещением логова.... вот все свои грязным нуттром наоужу вывернулись с этим птушным слуцким. Каждый свои 3 копейки вставил и обнажил свою аморальность . Тьфу на вас, бессовестные, пошлые дядьки. Ну и на Ирину Роднину, вступившуюся за начальника, в этой ситуации тоже тьфу!
darmoed2 23 марта 2018 | 15:03
"Слуцкий «как любой нормальный мужчина, в определенных обстоятельствах, может положить руку на коленку женщине или любое место».
-В отличие от обычного мужчины, депутата нельзя в ответ за это пнуть ногой в промежность!
tanber 23 марта 2018 | 15:05
Мерзавец!
shchukin_vlad Владислав Щукин 23 марта 2018 | 15:06
всё правильно сказал
непонятно, чего студенты разбежались? или парочка особо одаренных ушло, а написали "большинство"
fr312 23 марта 2018 | 15:08
все эти пропутинские твари уже совершенно не в адеквате ,скрепы и вставание с колен окончательно унесли остатки разума.!
vise1 23 марта 2018 | 15:08
Виталий Третьяков
С возрастом , приходит маразм .
Мразь .
epynda 23 марта 2018 | 15:12
...Студенты требуют извинений от руководства университета....
Эти студенты- ЛИЦЕМЕРЫ....Проведите анонимный опрос среди студентов с одним вопросом: "Клали ли вы руку на коленку, плечо или грудь, девушке ?"
Тот же самый вопрос задайте студенткам: " Трогали ли ваши коленки, плечи или грудь ваши кавалеры ?"
Можно догадаться, кто действительно, скажет НЕТ ...
vumba 23 марта 2018 | 15:18
Этот процесс в психологии называется - Мораль идет сверху
Именно поэтому в нашей стране при путинизме стали нормой ложь, коррупция, подлость, злоба, мстительность, мания величия и прочее. И пока в стране путинизм как обществуенно политическая система не закончится - все эти пороки не победить. Вот например с коррупцией 18 лет вождь борется - а толку НОЛЬ!
ka_mate 23 марта 2018 | 15:21
Так может говорить человек у которого нет дочки.