Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков не видит ничего дурного в действиях депутата Слуцкого

Выступая с лекцией в Новосибирском государственном университете, Третьяков заявил, что Слуцкий «как любой нормальный мужчина, в определенных обстоятельствах, может положить руку на коленку женщине или любое место». Об этом RTVi рассказали несколько студентов, которые присутствовали на лекции. Большинство после этого высказывания демонстративно покинули аудиторию. Студенты требуют извинений от руководства университета.