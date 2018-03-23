На юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете
Как сообщают местные СМИ, этот человек вооружен, он ведет себя крайне агрессивно. Он отказывается вести переговоры с полицией, он уже заявил о своей принадлежности к террористической группировке «Исламское государство»*. Сколько заложников в магазине, пока неизвестно. По последней информации, началась перестрелка. Ранен полицейский. Местные власти заявили, что расценивают происшествие как террористический акт.
* организация запрещена на территории РФ
Комментарии4
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otets_zvezdonyi_ 23 марта 2018 | 14:33
может наконец-то французы поумнеют и вышвырнут это дерьмо на исторические родины
udavimliberala 23 марта 2018 | 14:44
otets_zvezdonyi_: уже не поумнеют, затянуло францию болото дяди сэма, надо было мозг включать когда Ливию стирали Ирак да Сирию.
aleksandr39 23 марта 2018 | 14:34
Нельзя было пускать в страну боевиков из российского ОПГ " днр -лугандон " .
udavimliberala 23 марта 2018 | 14:42
а почему пишут "игиловец"? надо писать американец - игил появилось когда? в следствии чего?