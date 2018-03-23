На юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете

Как сообщают местные СМИ, этот человек вооружен, он ведет себя крайне агрессивно. Он отказывается вести переговоры с полицией, он уже заявил о своей принадлежности к террористической группировке «Исламское государство»*. Сколько заложников в магазине, пока неизвестно. По последней информации, началась перестрелка. Ранен полицейский. Местные власти заявили, что расценивают происшествие как террористический акт.

* организация запрещена на территории РФ