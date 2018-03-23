Матч сборной России по футболу против Бразилии вызвал большой ажиотаж

На матч продано более 50 тысяч билетов, а в районе «Лужников» уже в первой половине дня возникли пробки. В Москву сборная Бразилии не приезжала ровно 12 лет. В марте 2006-го игра в заснеженных «Лужниках» получилась скучнейшей даже несмотря на то, что пентукампеоны привезли всех своих звезд. Главный из них, Роналдо, забил на 6-й минуте матча рукой, за следующие полтора часа не произошло решительно ничего запоминающегося. Хочется верить, что в этот раз все будет иначе. Бразильцы на этот раз приехали еще и с разведывательными целями. Через три месяцам им играть в России матчи чемпионата мира. Состав у подопечных Тите мощный, но в нем отсутствует главная жемчужина. Неймар все еще лечит травму и в футбол играть не может. Нападающий ПСЖ, который активно требует то ли смены тренера, то ли своего трансфера в Испанию, остался дома, но и без него состав сборной Бразилии выглядит устрашающе. А у Станислава Черчесова нет сразу трех ведущих игроков. Центральных защитников Виктора Васина и Георгия Джикии и нападающего Александра Кокорина. И если потерю последнего, худо-бедно, пережить можно, то без двух первых дело швах. Ведь в обойме всего четыре центральных защитника, при том, что Станислав Черчесов обычно выставляет троих из них в стартовом составе. Предыдущий матч сборной России в «Лужниках» закончился громким скандалом. После игры с Аргентиной зрителям с верхнего яруса пришлось два часа ждать, пока их выпустят с трибун.