Исполнительницу русского шансона и городского романса Любовь Успенскую сняли с самолёта за дебош
Певица поругалась со стюардессой. Версии инцидента у артистки и компании «Аэрофлот» разные. Ссора в бизнес-классе произошла из-за собачки певицы. Любовь Успенская должна была лететь из Москвы в Омск на свой концерт рейсом «Аэрофлота». Артистка зашла в самолёт. Стюардесса попросила показать посадочный билет, а заодно убрать в сумку-переноску домашнего питомца. Йоркширского терьера. Исполнительница русского шансона на вежливую просьбу отреагировала агрессивно, поэтому её сняли с рейса, рассказал «Эху Москвы» пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.
Успенская позже вылетела в Омск другим рейсом. Она представила несколько иную версию событий. По её словам, она хотела показать стюардессе, что собачка в переноске, но та даже не захотела её слушать. Успенская в эфире РЕН ТВ сказала, что возмущена грубостью экипажа.
Административный протокол на Успенскую полиция составлять не стала. И отпустила после выяснения обстоятельств конфликта, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. В начале года с рейса «Аэрофлота» сняли жену бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина. Её обвинили в том, что она не раз называла себя майором ФСБ и пыталась оказать давление на экипаж. Центр общественных связей спецслужбы заявил, что Аршавина никакого отношения к ним не имеет.
Комментарии13
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dexter86 23 марта 2018 | 14:20
пивунья блатняка. Шансон с ней и рядом не сидел в поле.
dexter86 23 марта 2018 | 14:29
dexter86: пИвунья умышленно написал.
alexun 23 марта 2018 | 14:20
Любушке закатали губушки!
i_one_off 23 марта 2018 | 14:22
Перепутала самолет с кабриолетом.
odobryam_s 23 марта 2018 | 14:23
Дерёвня! Сучка крашена....
andriy 23 марта 2018 | 14:24
) Вот куда ни плюнь-то майор ФСБ.то шансонье.
Количество звёзд разного рода на единицу населения у нас уже зашкалило.
Думаю,уменьшение количества упоминаний в СМИ подобных персон, сильно уменьшит эту популяцию.
tariel_01 23 марта 2018 | 14:27
andriy:
Провокация против Успенской - проявление государственного антисемитизма.
Свободу Любови Успенской !
andriy 23 марта 2018 | 14:35
tariel_01: Жэртва кровавого режыма детектед,да.
sg77g 23 марта 2018 | 14:36
Что вы хотите от хохлушки, у коотрой мать цыганка. а отец еврей?
ЗЫ А что это понауехавших за лучшей долей так тянет обратно. И ладно бы на Украину, так ведь в нищую тоталитарную Россию прутся..
timstones54 23 марта 2018 | 14:37
Кто такая Успенская ? Полное недоразумения. Как эта блатная тусовка надоела! В СИЗО её на год вместе с собачкой!
dexter86 23 марта 2018 | 15:22
timstones54: собачку не надо в СИЗО.
askol2016 23 марта 2018 | 14:39
Надо было попросить самолет для перевозки собак у жены Шувалова.
doxerom 23 марта 2018 | 15:08
Кто же ходит на этот позорный блатняк, чей электорат.