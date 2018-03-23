Исполнительницу русского шансона и городского романса Любовь Успенскую сняли с самолёта за дебош

Певица поругалась со стюардессой. Версии инцидента у артистки и компании «Аэрофлот» разные. Ссора в бизнес-классе произошла из-за собачки певицы. Любовь Успенская должна была лететь из Москвы в Омск на свой концерт рейсом «Аэрофлота». Артистка зашла в самолёт. Стюардесса попросила показать посадочный билет, а заодно убрать в сумку-переноску домашнего питомца. Йоркширского терьера. Исполнительница русского шансона на вежливую просьбу отреагировала агрессивно, поэтому её сняли с рейса, рассказал «Эху Москвы» пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.

Успенская позже вылетела в Омск другим рейсом. Она представила несколько иную версию событий. По её словам, она хотела показать стюардессе, что собачка в переноске, но та даже не захотела её слушать. Успенская в эфире РЕН ТВ сказала, что возмущена грубостью экипажа.

Административный протокол на Успенскую полиция составлять не стала. И отпустила после выяснения обстоятельств конфликта, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. В начале года с рейса «Аэрофлота» сняли жену бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина. Её обвинили в том, что она не раз называла себя майором ФСБ и пыталась оказать давление на экипаж. Центр общественных связей спецслужбы заявил, что Аршавина никакого отношения к ним не имеет.