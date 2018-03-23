Антимонопольная служба заподозрила Минздрав в сговоре с дистрибьютором
Речь идет о контрактах на 8 миллиардов рублей, — пишет газета «Ведомости». В Минздраве называют информацию «Ведомостей» не соответствующей действительности и обвинили ФАС в проведении проверки с грубыми нарушениями.
Комментарии1
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kochar 23 марта 2018 | 14:32
Можно подумать это единичный случай.
Везде всё держится на откатах и не надо делать ФАС глаза в девять копеек.