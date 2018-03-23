Памфилова: Прошедшие в России выборы президента были открытыми и честными
По словам главы ЦИКа, нерегистрация отдельных кандидатов не сделала голосование менее конкурентным. «Очень жаль, что некоторые кандидаты, имевшие в прошлом проблемы с законом, в силу избирательного законодательства не смогли принять участие в выборах», — сказала она. Однако, подчеркнула Памфилова, ограничение пассивного избирательного права для кандидатов с судимостями по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ является нормой федерального закона, «и ЦИК была обязана ее исполнить и исполнила». При этом глава Центризбиркома обратила внимание, что данное положение «не является эксклюзивным для РФ, встречается в международной практике не так редко, как некоторые думают».
Кроме того, продолжила она, Конституционный суд РФ является единственным органом, уполномоченным для толкования Конституции, и именно он указал, что ограничение пассивного избирательного права для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления является мерой, нацеленной на «повышение ответственности и действенности принципов правового демократического государства, предупреждения криминализации власти». «И неучастие в выборах по данным основаниям лишь одного политика, априори назначенного нашими так называемыми зарубежными партнерами главным и единственным, неповторимым оппозиционером, не дает оснований уничижать остальных кандидатов», — подчеркнула Памфилова, имея в виду оппозиционного блогера Алексея Навального. Она также заметила, что разговоры о якобы неконкурентных выборах — это «плевок в лицо» всем кандидатам.
Владимир Путин в телевизионном обращении поблагодарил тех, кто отдал за него свой голос и подчеркнул, что решения власти будут приниматься исключительно в интересах граждан страны. Путин добавил, что с уважением относится к позиции тех, кто голосовал за других кандидатов.
Комментарии29
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post_v 23 марта 2018 | 14:15
очень много букв…
но из слов Памфиловой понял, что прошедшие выборы – плевок в лицо
evgolius7 23 марта 2018 | 14:19
Памфилова: Прошедшие в России выборы президента были открытыми и честными...
Звучит так , что она клянётся россиянам , что она всё ещё девочка...
Даже зуб даёт!
zapadnay 23 марта 2018 | 14:32
evgolius7:
Ну и ну, ну и Памфилова!?
Нет слов, одни эмоции. Проговорила про себя нужными точными сочными словами. Полегчало.
dataan 23 марта 2018 | 14:49
В американских, британских и австралийских изданиях, таких как Wall Street Journal, The Australian и The Daily Telegraph, пестрят опубликованы материалы с практически одинаковым посылом: "Новое поколение России не поддерживает западные ценности и выбирает не айфоны, а Путина. Это поколение ужасное, на него нет особой надежды".
Как сообщает Wall Street Journal, рейтинг одобрения Владимира Путина наиболее высок как раз среди возрастной группы от 18 до 24 лет и составляет 86%, что просто рвет в лоскуты американские шаблоны о том, какими должны быть "молодые россияне, выросшие в эпоху интернета".
kottigr1 23 марта 2018 | 14:56
dataan: В американских, британских и австралийских изданиях, таких как Wall Street Journal, The Australian и The Daily Telegraph, пестрят опубликованы материалы..
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Хоть один такой материал показать сможете ?
dataan 23 марта 2018 | 15:15
kottigr1: Вот почему то даже не сомневался что ты это напишешь. Самому задницу оторвать и полазить в тырнете слабо? А впрочем похоже что ты в английском не бычиш, так что нах тебе оригиналы.
kottigr1 23 марта 2018 | 15:17
dataan: Нет в оригинале того бреда который ты здесь выкладываешь..ни на английском, ни даже на чукотском. Это - твоё враньё !
kottigr1 23 марта 2018 | 14:58
dataan: "Как сообщает Wall Street Journal, рейтинг одобрения Владимира Путина наиболее высок как раз среди возрастной группы от 18 до 24 лет и составляет 86%"
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А вот так звучало в оригинале.. Попробуйте найти разницу..
" Как пишет Wall Street Journal, по опросам "Левада-центра" рейтинг одобрения Владимира Путина наиболее высок как раз среди возрастной группы от 18 до 24 лет и составляет 86%..."
s011ma 23 марта 2018 | 15:07
evgolius7: Не столько даже зуб, сколько готова дать некоторую часть тела на пятаки порезать (за неимением своей, видимо, Чурова)
kottigr1 23 марта 2018 | 14:19
post_v: В России всегда можно было выбирать.. ! .. Между "Царь-колокол" и "Царь-пушкой"...
post_v 23 марта 2018 | 14:22
kottigr1:
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в России помимо Царь-Колокола, который никогда не звонил, и Царь-Пушки, которая никогда не стреляла, есть и Диссертационный совет МГУ, который не рассматривает диссертации....
anatolr 23 марта 2018 | 14:32
kottigr1: //Между "Царь-колокол" и "Царь-пушкой"...//
Ходят слухи, что Церетели изваял памятник - "Царь-разбитое корыто"! :-)))
Анатолий
kryymsdyk 23 марта 2018 | 14:17
Бабуся плюнула себе в некролог смачно так
s011ma 23 марта 2018 | 15:09
kryymsdyk: Пожалуй, даже не плюнула, а по-большому сходила. И очень обильно.
viktorova 23 марта 2018 | 14:21
Ошибаетесь - это плевок в лицо не только кандидатам, но и всей Российской власти, включая вас ув.памфилова.
sadda 23 марта 2018 | 14:23
И вот хозяин гасит свечи —
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках...
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
hodak47 23 марта 2018 | 14:25
А что же она иное может сказать,господи?...
natogrek 23 марта 2018 | 14:28
Ну, Памфилова и наглая
odobryam_s 23 марта 2018 | 14:29
hodak47: Да. Все другие варианты - почти гарантированный срок.....
mmakarov14 23 марта 2018 | 14:30
бородатая женщина спешите видеть только в нашем цирке
prostovanya 23 марта 2018 | 14:31
"...выборы президента были открытыми и честными."
Прям как вы, Элла Алексанна...
cite 23 марта 2018 | 14:33
Никогда не думал, что такое напишу, но - верните чурова черт возьми!
ostanovka 23 марта 2018 | 14:36
А знаете, почему так истерически суетливо старались поднять явку на "выборах"?-потому что у них отчеты были рассчитаны, подогнаны и заготовлены заранее, и, видимо, задача была поставлена при изначально заданных нереально высоких количествах и потенциальных , и якобы фактически пришедших избирателей.
Вот и заслали зомбо-сигнал пенсионерам в извилины из зомбоящика.
Дети, кстати, тоже, выходит, сильно подвержены этому воздействию. Видела в русских новостях, как горько плакала маленькая девочка. -"я хочу себе президента только Владимира Владимировича Путина!"
Детей такие события в норме вообще не тревожат, тем более чтоб ещё и плакать. Это уже неустранимое повреждение формирования мыслительных процессов у красавицы налицо. И их таких миллионы.
molchun 23 марта 2018 | 14:37
Выборы от Памфиловой - это плевок в лицо общества. Думаю, что здесь многие с удовольствием плюнули бы в лицо некоторым кандидатам.
gregor 23 марта 2018 | 14:37
Какой-то каменный век .
Что -то подмешивают в еду всем ,кого назначают на ЦИК .
Вроде бы была адекватная женщина ,а как дали должность ,так как будто подменили полностью , только оболочка осталась ,да и та портится .
Навальный , она говорит ,был назначен иностранными агентами ,для президентских выборов . Это что не маразм ? Для какого уровня интеллекта это сказано ?
Или это такой интеллект у большинства ,что можно издеваться над здравым смыслом ? Это скорей Путин агент иностранный ,потому ,как граждане России нищают и за плинтус опущены . Это может делать только агент иностранный .
Уже как 18 лет этот иностранный агент разворовывает Россию ,вместе со своими родственниками и друзьями ,которые все живут на Западе .
vlasti_kranty 23 марта 2018 | 14:43
Кремлевская проститутка... что еще тут скажешь...
ed10075 23 марта 2018 | 14:44
Репутация Памфиловой вполне чиста и незапятнана. Была.
Теперь ее репутация не чиста и запятнана.
s011ma 23 марта 2018 | 15:05
решения власти будут приниматься исключительно в интересах граждан страны.
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И мы знаем этих граждан поимённо.
abraz 23 марта 2018 | 15:05
Прошедшие в России выборы президента были открытыми и честными
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А что в этом кто-то сомневается и надо убеждать? Это что-то такое по Фрейду. Совесть не чиста?