Памфилова: Прошедшие в России выборы президента были открытыми и честными...

По словам главы ЦИКа, нерегистрация отдельных кандидатов не сделала голосование менее конкурентным. «Очень жаль, что некоторые кандидаты, имевшие в прошлом проблемы с законом, в силу избирательного законодательства не смогли принять участие в выборах», — сказала она. Однако, подчеркнула Памфилова, ограничение пассивного избирательного права для кандидатов с судимостями по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ является нормой федерального закона, «и ЦИК была обязана ее исполнить и исполнила». При этом глава Центризбиркома обратила внимание, что данное положение «не является эксклюзивным для РФ, встречается в международной практике не так редко, как некоторые думают».

Кроме того, продолжила она, Конституционный суд РФ является единственным органом, уполномоченным для толкования Конституции, и именно он указал, что ограничение пассивного избирательного права для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления является мерой, нацеленной на «повышение ответственности и действенности принципов правового демократического государства, предупреждения криминализации власти». «И неучастие в выборах по данным основаниям лишь одного политика, априори назначенного нашими так называемыми зарубежными партнерами главным и единственным, неповторимым оппозиционером, не дает оснований уничижать остальных кандидатов», — подчеркнула Памфилова, имея в виду оппозиционного блогера Алексея Навального. Она также заметила, что разговоры о якобы неконкурентных выборах — это «плевок в лицо» всем кандидатам.

Владимир Путин в телевизионном обращении поблагодарил тех, кто отдал за него свой голос и подчеркнул, что решения власти будут приниматься исключительно в интересах граждан страны. Путин добавил, что с уважением относится к позиции тех, кто голосовал за других кандидатов.