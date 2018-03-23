Прокуратура Швейцарии расследует дело о теневых поставках оружия российской ФСО

Служба обеспечивает безопасность первых лиц государства, включая президента Владимира Путина. В поле зрения швейцарских правоохранителей — сразу несколько высокопоставленных сотрудников госкорпорации Ruag Ammotec. Уже вскоре им могут предъявить обвинения в нарушении законодательства о поставках вооружений, а также злоупотреблении служебным положением. Как удалось выяснить газете Handelszeitung, представители швейцарских деловых и финансовых кругов еще 8 лет назад заключили соглашение о поставках вооружений — в том числе в страны СНГ. Только объем сделок с Россией составил порядка 150 миллионов долларов, швейцарские торговцы поставляли ФСО — швейцарская пресса называет сотрудников спецслужбы «телохранителями Владимира Путина» — огнестрельное оружие фирмы SIG Sauer, снайперские винтовки.

Кроме того, российская спецслужба приобрела для охраны первых лиц системы наблюдения за наземными целями для вертолетов. В целом, сделки были легальными, однако провели их бизнесмены за спиной своих работодателей. Более того, при покупке систем безопасности, — пишет Handelszeitung, — швейцарцы, вероятно, давали взятки сотрудникам российского госпредприятия «Техснабэкспорт», оно принадлежит «Росатому». Не исключено, что в коррупции замешано и руководство лейб-гвардии ФСО. По данным европейской прессы, история вокруг поставок вооружений обеспокоила и российских силовиков: следователи антикоррупционного управления МВД якобы еще в феврале допросили главу московского представительства швейцарской компании. Руководство «Техснабэкспорта» утверждает, что к коррупционному скандалу госкомпания отношения не имеет.