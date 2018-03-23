Прокуратура Швейцарии расследует дело о теневых поставках оружия российской ФСО
Служба обеспечивает безопасность первых лиц государства, включая президента Владимира Путина. В поле зрения швейцарских правоохранителей — сразу несколько высокопоставленных сотрудников госкорпорации Ruag Ammotec. Уже вскоре им могут предъявить обвинения в нарушении законодательства о поставках вооружений, а также злоупотреблении служебным положением. Как удалось выяснить газете Handelszeitung, представители швейцарских деловых и финансовых кругов еще 8 лет назад заключили соглашение о поставках вооружений — в том числе в страны СНГ. Только объем сделок с Россией составил порядка 150 миллионов долларов, швейцарские торговцы поставляли ФСО — швейцарская пресса называет сотрудников спецслужбы «телохранителями Владимира Путина» — огнестрельное оружие фирмы SIG Sauer, снайперские винтовки.
Кроме того, российская спецслужба приобрела для охраны первых лиц системы наблюдения за наземными целями для вертолетов. В целом, сделки были легальными, однако провели их бизнесмены за спиной своих работодателей. Более того, при покупке систем безопасности, — пишет Handelszeitung, — швейцарцы, вероятно, давали взятки сотрудникам российского госпредприятия «Техснабэкспорт», оно принадлежит «Росатому». Не исключено, что в коррупции замешано и руководство лейб-гвардии ФСО. По данным европейской прессы, история вокруг поставок вооружений обеспокоила и российских силовиков: следователи антикоррупционного управления МВД якобы еще в феврале допросили главу московского представительства швейцарской компании. Руководство «Техснабэкспорта» утверждает, что к коррупционному скандалу госкомпания отношения не имеет.
Комментарии12
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nikitin43 23 марта 2018 | 14:16
придётся расейским генералам переходить на стечкина с престижного глока .да и спецпатрон в расеи не делают - слишком много путена везде .
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 14:29
nikitin43: и теперь мне эти гопники кремлёвские будут рассказывать про ракеты с ядерным двигателем и лазеры? Пущай, хоть для охраны своего упыря научатся делать просто пистолеты и снайперские винтовки , а также системы наблюдения! А быдло и дальше , пускай хлопает в ладоши от мультиков !
pulalala 23 марта 2018 | 14:36
igorrrpadlowitchs: aleksandr39:
ПАЗОРИЩЕ!
РАсея для охраны своего чучела уже чужие винтовки тырит.....
vezdehod 23 марта 2018 | 14:48
Прокуратура Швейцарии расследует дело о теневых поставках оружия российской ФСО
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Такого быть не моет...Все ФСУшники вооружены советскими пугачами системы "Макаров"
aleksandr39 23 марта 2018 | 14:23
Верю ,ведь сам МИД занимается поставками наркотиков .
olegleon 23 марта 2018 | 14:27
"швейцарцы, вероятно, давали взятки сотрудникам российского госпредприятия "
опять "вероятно"?!
anemon 23 марта 2018 | 14:33
olegleon: Репутация!
gvs 23 марта 2018 | 14:32
Тонтон-макуты импортозамещаются )))
barmental123 23 марта 2018 | 14:38
взялись за путиноидов конкретно
shmuel63 23 марта 2018 | 14:45
Что такое "лейб-гвардия ФСО"?
prade 23 марта 2018 | 14:59
shmuel63: "Лейб гвардией" раньше называли личную охрану главы государства.
budweiser23 23 марта 2018 | 14:58
Затем мы узнаем, что президент пользуется импортным фаянсом, мебелью, бельём, лекарствами, спортивными тренажёрами, снастями для ловли рыбы, тапочками, ботоксом, туалетной бумагой, в тумбочке его лежит пачка "баксов"...... и с учётом инвестиций НФБ РФ в ФедРезерв США, мы все поймём, что он засланый казачок!