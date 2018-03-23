Постпред ЕС в России отзывается для консультаций в Брюссель

Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы. На саммите ЕС в Брюсселе была выражена солидарность с Лондоном по делу Сергея Скрипаля. Британская сторона, напомню, обвиняет Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери в Солсбери. В данной ситуации необходимо, чтобы оставался канал взаимодействия с Россией, — признал премьер Бельгии Шарль Мишель. Между тем, пять стран-членов ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов. По данным западных изданий, речь идет о Франции. Польше, Литве. Эстонии и Чехии.

Страны ЕС ужесточили свои формулировки и тон в отношении Москвы, пишет немецкая Die Zeit. Связано это с тем, что Отравление представляет собой «серьезнейший вызов общей безопасности». Итоговой декларации саммита ЕС предшествовали непростые переговоры. «Канцлер Меркель и президент Франции Макрон еще до этого выразили свою поддержку главе британского правительства Терезе Мэй и потребовали решительного ответа Европы на действия России», — отмечается в публикации.

При этом члены Евросоюза не договорились о новых санкциях. Они будут зависеть от того, какие ответы предоставит Россия. «Венгрия и Греция вначале колебались -— называть ли Россию предполагаемым виновником произошедшего. По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, уместно высказать свою солидарность Британии, но следует провести расследование. Президент Литвы Даля Грибаускайте рассматривает возможность высылки российских дипломатов», — не исключают зарубежные издания.

В том, что именно Россия скорее всего виновна в случившемся, уверены все лидеры стран ЕС, — написал в своём твиттере председатель совета ЕС Дональд Туск. А затем, его заместитель Франс Тиммерман сказал, что страны должны совместно помочь своему союзнику — Великобритании. Ранее европейские лидеры не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах.

России нужно минимизировать для себя последствия кризиса в отношениях с Великобританией. Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Мы видим, как страна Байрона и Шекспира, страна Конан Дойля, страна, которая некогда была блестящей империей с глубочайшими политическими традициями, традициями дипломатии, превратилась в страну, политики которой делают, мягко говоря, безответственные заявления. Это проблема. Это отражение очень враждебной политики, непредсказуемо враждебной политики. Это реальность, с которой нам приходится иметь дело, и нам нужно минимизировать последствия этой неудачной реальности для нашей страны, обеспечить это всеми политическими и дипломатическими способами. Нужно сократить последствия для нашей страны и обеспечить подходящие и комфортные условия для достижения собственных внутренних целей». Песков подчеркнул, что политика Лондона в отношении Москвы стала непредсказуемой.