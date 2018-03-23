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14:02, 23 марта 2018

Постпред ЕС в России отзывается для консультаций в Брюссель

Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы. На саммите ЕС в Брюсселе была выражена солидарность с Лондоном по делу Сергея Скрипаля. Британская сторона, напомню, обвиняет Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери в Солсбери. В данной ситуации необходимо, чтобы оставался канал взаимодействия с Россией, — признал премьер Бельгии Шарль Мишель. Между тем, пять стран-членов ЕС  рассматривают возможность выдворения российских дипломатов. По данным западных изданий, речь идет о Франции. Польше, Литве. Эстонии и Чехии.

Страны ЕС ужесточили свои формулировки и тон в отношении Москвы, пишет немецкая Die Zeit. Связано это с тем, что Отравление представляет собой «серьезнейший вызов общей безопасности». Итоговой декларации саммита ЕС предшествовали непростые переговоры. «Канцлер Меркель и президент Франции Макрон еще до этого выразили свою поддержку главе британского правительства Терезе Мэй и потребовали решительного ответа Европы на действия России», — отмечается в публикации.

При этом члены Евросоюза не договорились о новых санкциях. Они будут зависеть от того, какие ответы предоставит Россия. «Венгрия и Греция вначале колебались -— называть ли Россию предполагаемым виновником произошедшего. По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, уместно высказать свою солидарность Британии, но следует провести расследование. Президент Литвы Даля Грибаускайте рассматривает возможность высылки российских дипломатов», — не исключают зарубежные издания.

В том, что именно Россия скорее всего виновна в случившемся, уверены все лидеры стран ЕС, — написал в своём твиттере председатель совета ЕС Дональд Туск. А затем, его заместитель Франс Тиммерман сказал, что страны должны совместно помочь своему союзнику — Великобритании. Ранее европейские лидеры не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах.

России нужно минимизировать для себя последствия кризиса в отношениях с Великобританией. Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Мы видим, как страна Байрона и Шекспира, страна Конан Дойля, страна, которая некогда была блестящей империей с глубочайшими политическими традициями, традициями дипломатии, превратилась в страну, политики которой делают, мягко говоря, безответственные заявления. Это проблема. Это отражение очень враждебной политики, непредсказуемо враждебной политики. Это реальность, с которой нам приходится иметь дело, и нам нужно минимизировать последствия этой неудачной реальности для нашей страны, обеспечить это всеми политическими и дипломатическими способами. Нужно сократить последствия для нашей страны и обеспечить подходящие и комфортные условия для достижения собственных внутренних целей». Песков подчеркнул, что политика Лондона в отношении Москвы стала непредсказуемой.

Комментарии

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mamapckoe_ky 23 марта 2018 | 14:08

Постпред ЕС в России отзывается в Брюссель

может наградить чемнить хотят?

scull 23 марта 2018 | 14:14

mamapckoe_ky: Если только триппером...

arye_11 23 марта 2018 | 14:15

scull:
В нормальных странах, при наличии народа, при наличии свободных граждан, правителя, за такие "успехи" в экономике, во внешней и внутренней политике давным давно бы уже поперли.
А в России ему 76% на выборах пишут.
Потому что нет в России свободных граждан, нет народа, а есть тупое, покорное население. Стадо, если короче.

scull 23 марта 2018 | 14:19

arye_11: Какой то нацистский коммент у тебя, трёхколёсный. А ещё еврей.
Не ваше дело кого выбирает российский народ.
Мы граждане России так проголосовали, значит нас всё устраивает.
Такая вот у нас дерьмовая оппозиция. Не Путин в этом виноват.

navsegda 23 марта 2018 | 14:23

scull: Так вам и надо )

ostapbey 23 марта 2018 | 14:26

scull:МЫ?? МЫ это те, кто строит пирамиду. Или роет Чевенгуровский Котлован.

ostapbey 23 марта 2018 | 14:28

Я!! А вот если есть Я, то появляется айфон, тесла и Маск.

.
От тебя появляется лишь кучка дефекационной структруры.
И с тебе подобнымы МЫ кучка тоже..Но болллльшая..
Даже..

arye_11 23 марта 2018 | 14:26

scull:
Да брось ты.
Тоже мне, "избиратель" нашелся...
"Граждане России", "Выборы", "Проголосовали"...
Какой хрен из вас "граждане, какой хрен "выборы", за кого вы "голосовали"???
Как эту личность в 1999 назначили на должность, так он с тех пор сам себя и переназначает.
Это не выборы, а суть та же, что я написал выше - вы не народ. вы не граждане. вы не избиратели.
Вы население, а сейчас уже как-то больше стадо.
И не голосуете вы, а голосите.
Стадо не может голосовать. А вот голосить может, еще и как.

olegleon 23 марта 2018 | 14:24

arye_11: так это в нормальной. на Украине даже при их "успехах" Порошенко никто не трогает. так что же за Путина говорить?

ostapbey 23 марта 2018 | 14:31

olegleon: а вот в Америке негров ЛИНЧУЮТ!!!
даже..

rampa 23 марта 2018 | 14:47

olegleon: Порошенко тронут обязательно в 2019 году по закону

olegleon 23 марта 2018 | 15:30

rampa: а пока он отлично справляется и его не за что трогать и отстранять?

captain_ 23 марта 2018 | 14:31

Русская безысходность это когда у тебя только два пути:
Слуцкий за лобок потеребит или
Жириновский за жопу схватит...

olegleon 23 марта 2018 | 14:09

он взял с собой сувенир
https://cdn.fishki.net/upload/post/2018/03/23/2546367/8f7d90df098bc28641c7c4c78d8fd88f.jpg

pergamsky Георгий Пичугин 23 марта 2018 | 14:09

Это хорошо... Пусть консультируется, может придумают, как исправить ложь Джонсона и Мэй по поводу отравления Скрипалей в Британии.

demosua 23 марта 2018 | 14:21

одна "блестящая империя" осталась - Россия...

solonko 23 марта 2018 | 14:25

demosua: Это точно, и что примечательно, блестит у "блестящей империи" явно не золото.

solonko 23 марта 2018 | 14:23

Скоро и Монголия Россией брезговать будет.

ostapbey 23 марта 2018 | 14:33

solonko: ?
Монголия взыщет мзду с пенями..
( исключая сталинский и путинский периоды, как равносильные татаро-монгольскому игу).
Даже.

nikitin43 23 марта 2018 | 14:29

закрывать пора расею , неудачный проект ленина - сралина .ноги о россию все вытирают африка тоже.

nikola62 23 марта 2018 | 14:31

Интересно, когда все страны Евросоюза отзовут всех своих дипломатов из России, что они дальше делать будут, что придумают... может пошлют их всех на работу в США?.. не дома же их держать...

platonnekafrin 23 марта 2018 | 14:35

Ну побыла Британия империей и хватит. Пришла пора России блястать и царствовать. А чо?! Шапка мономахская есть, есть даже плешь знакомая - она в неё и просится. Песков - пажом, Володин - ключником. На ВАЗе лошадей разведем, в Влоколамске - староверов.

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