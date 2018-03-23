Неизвестный взял заложников в супермаркете на юге Франции

В небольшом населенном пункте Каркасон на юго-западе Франции неизвестный мужчина взял заложников в супермаркете. По предварительным данным, он вооружен и говорит, что действует от имени «Исламского государства»*. Данный район оцеплен. На место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения. О том, сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно.

По неподтвержденным данным, перед этим в Каркасоне тот же преступник открыл из машины огонь по полицейским, которые были на пробежке, сообщает «Медуза». Один из них был ранен. Есть версия, что речь идет о двух не связанных между собой происшествиях.

* организация запрещена на территории РФ