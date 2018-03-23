Неизвестный взял заложников в супермаркете на юге Франции
В небольшом населенном пункте Каркасон на юго-западе Франции неизвестный мужчина взял заложников в супермаркете. По предварительным данным, он вооружен и говорит, что действует от имени «Исламского государства»*. Данный район оцеплен. На место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения. О том, сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно.
По неподтвержденным данным, перед этим в Каркасоне тот же преступник открыл из машины огонь по полицейским, которые были на пробежке, сообщает «Медуза». Один из них был ранен. Есть версия, что речь идет о двух не связанных между собой происшествиях.
* организация запрещена на территории РФ
Комментарии27
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amrigo 23 марта 2018 | 14:04
Исламизация не игрушки.
kryymsdyk 23 марта 2018 | 14:07
Керимову крышу снесло.
ksp_49 23 марта 2018 | 14:13
kryymsdyk: скорее, герою российских "либералов" и украинских "патриотов" Павленскому.
kryymsdyk 23 марта 2018 | 14:16
ksp_49: дапочемуже?
haldey 23 марта 2018 | 14:25
kryymsdyk: потомучто...
"Как такое возможно в наше время в как бы нормальной стране?" Где такие всхлипы местных истеричек? Почему нет возмущений, куда смотрят правоохранители, чем занят их президент, что допускает такое??? Ну или как вы там все любите говном поливать на Россию... при любом пуке на ЭМ...
kryymsdyk 23 марта 2018 | 14:26
haldey: ты как муха - живешь в говне и мыслишь о говне, болезный)))
tariel_01 23 марта 2018 | 14:36
kryymsdyk:
Преступный путинский режим крайне заинтересован, чтобы на Эхе и даже на федеральных каналах рашку обливали дерьмом с утра до ночи. Вопли Соловья призывающего Газпром прекратить финансирование Эха не пройдут. Режим еще больше будет тратить на русофобию на Эхе Москвы, чтобы русофобия на Эхе и федеральных каналах зашкаливала. При такой оголтелой русофобии, устраиваемой кремлевским режимом, ненависть ваты поддавшей паленого боярышника к либеральной оппозиции, просто станет зашкаливать. Это приведет к массовым погромам либералов, что и преследует путинский режим спонсируя Эхо Москвы через Газпром.
alehan00074 23 марта 2018 | 14:31
haldey: завали варежку, путиноид, и не тявкой то о чем понятия не имеешь. Где ты, а где юго-запад Франции:))? Лучше вон хлебни боярышника и дыхни г**** из Волоколамска да и послушай как ботоксный фюрер трындит про вяличие путирашки:)))
haldey 23 марта 2018 | 15:00
alehan00074: Хо-ро-шо))) Как вас проняло))) Значит попал в самую десяточку!
Макрон опустил свою Францию ниже плинтуса, скоро получит все то, что сеяла франция в Ливии и далее по американским планам))) Запасусь ка я попкорном)))
cattt 23 марта 2018 | 14:34
haldey: ksp_ Пытаешься защитить самую мирную религию или совсем из ума выжил
sergej17 23 марта 2018 | 14:42
haldey: Наличие террора по всему миру уже сколько лет- это президент Франции допустил? Причём в моменты, когда вашего президента хватают за шкирку, как котёнка напакастившего?
aleksandr39 23 марта 2018 | 14:19
ksp_49: Стало известно что это боевик из ОПГ " днр -лугандон " приехавший в " отпуск " во Францию .
phoenix18 23 марта 2018 | 14:36
aleksandr39: не кури много травки
scull 23 марта 2018 | 14:09
Да 100% какой нибудь беженец, сидевший всю жизнь на шее французов ради мульти-культи. И скорее всего "учёный" или "врач", которым радовались толерасты.
captain_ 23 марта 2018 | 14:25
Митинг в Волоколамске это недопустимый прецедент в новейшей русской истории!
Если народ поймёт, что может толпой мудохать таких, как я, то это закончится очень плохо. По, крайней мере, есть вероятность, что на ЧМира в футбол будут играть моей тупой башкой...
(с) Мэр Волоколамска
alehan00074 23 марта 2018 | 14:41
scull: черепок, ну ты то откуда знаешь??:)) где ты, а где Франция? Сиди и дрочи вприсядку под волоколамском в противогазе и не выступай:))
oleg2004 23 марта 2018 | 14:12
Путин отвлекает от Скрипалей?
azt 23 марта 2018 | 14:26
oleg2004: Да, лично.
agronom 23 марта 2018 | 14:13
Не удивлюсь если обвинят Россию.
andy66 23 марта 2018 | 14:15
на поверку - все кто говорят от имени исламского государства - слова получают из Кремля
tariel_01 23 марта 2018 | 14:24
andy66:
Отрадно, что в мире все больше и больше прозревают людей, осознавая что весь этот исламский терроризм ведется из Кремля и контролируется лично Путиным.
udavimliberala 23 марта 2018 | 14:37
tariel_01: так у Путина база под кремлем он там лично тренирует сотрудников ИГ.
venediktov_cunt 23 марта 2018 | 14:22
Ну это точно засланец Воффана Воффаныча к бабке не ходи: - он был в будёновке с пятиконечной звездой, в красных парадных галифе-шароварах, на груди его висел портрет Воффана Воффаныча и говорил он на языке понятном только Воффан Воффанычу. Микробу необходимо созвать все демократические страны для сплочения против Воффана Воффаныча, а потом всем дружно поехать на Северный полюс выковыривать атомную субмарину ВМС США из ледового плена!
sergej17 23 марта 2018 | 14:48
venediktov_cunt: Нет- есть аргументы более серьёзные и отнюдь не скоморошьи.
udavimliberala 23 марта 2018 | 14:32
Как то неправильно новость подана- неугнетенный и толерантный беженец, радующийся что его страну разбомбили разгромили разорвали - наполнили ценностями и демократией - не выдержал мук совести и счастья за демократию в своей стране- толерантно удерживает местных граждан представителей рассы что подарили им демократию.
greeg1 23 марта 2018 | 14:34
Нельзя упрекнуть Западную демократию во лжи, лицемерии, аморальности и слабости. Ради своих высоких идей она готова добровольно позволить придушить себя руками исламиста.
kochar 23 марта 2018 | 14:39
"Никогда не говорите дорогие слова дешевым людям." Челентано