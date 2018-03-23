Член правления СИБУРа Кирилл Шамалов возглавил рейтинг российских миллиардеров
Forbes оценила его доход от дивидендов и продаже акций компании в два миллиарда 300 миллионов долларов. На втором месте Алексей Мордашов – более полутора миллиардов, за ним следует Владимир Лисин — его доходы от дивидендов Ново-Липецкого металлургического комбината Forbes оценивает в один миллиард 200 миллионов долларов. В начале месяца журнал публиковал глобальный список миллиардеров, в котором первые три позиции заняли основатель Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет.
Комментарии10
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ha12raz 23 марта 2018 | 13:39
ЗЯТЁК...
kindman_a 23 марта 2018 | 13:41
ha12raz:
Яркий пример человека, который создал себя и свой бизнес сам с нуля!
:-))))))
scorpio_ 23 марта 2018 | 13:42
kindman_a: поправлю - не с нуля, а с околоноля. )))
nikitin43 23 марта 2018 | 13:50
kindman_a: результат " выборов " на рыло электорату.
rash 23 марта 2018 | 13:49
ha12raz: Не так - "предполагаемый зять" (с).
platonnekafrin 23 марта 2018 | 13:53
ha12raz: Сколько же у него этих зятей! Никаких миллиардов у России не хватит...
peresvet73 23 марта 2018 | 13:43
Для своей семейки, Вовочка уже построил коммунизм, скоммуниздив Россию
skolzki 23 марта 2018 | 13:47
peresvet73: kindman_a: Ути пути по ходору скучаешь , бедненький ты наш ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
odobryam_s 23 марта 2018 | 13:46
Какой молодец! И ведь все с нуля, все с чистого листа.... Начал с самых низов, прошел все ступени иерархии....
ts 23 марта 2018 | 13:49
odobryam_s: И всё -- непосильным трудом!